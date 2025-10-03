Bóc tách thành công khối u màng não tái phát cho bệnh nhi 15 tuổi

Bệnh nhi N.Q.D., 15 tuổi, ngụ xã Cà Ná, Khánh Hòa, từng được phẫu thuật u màng não cách đây hơn một năm. Thời gian gần đây, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng đau đầu tái diễn kèm khối u sưng vùng đầu. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, khối u vùng hố chẩm phải của bệnh nhân tái phát, kích thước khoảng 7,2×5×5cm, có dấu hiệu xuất huyết trong u và xâm lấn xoang tĩnh mạch.

Khối u vùng hố chẩm phải của bệnh nhân tái phát, kích thước khoảng 7,2×5×5cm. Ảnh VTV

Trước diễn tiến phức tạp của ca bệnh, ê-kíp Khoa Ngoại thần kinh phối hợp cùng Khoa Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực - chống độc, Hồi sức nhi và Huyết học - Truyền máu xây dựng phương án can thiệp tối ưu nhất cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa phẫu thuật thành công u màng não tái phát cho bệnh nhi 15 tuổi. Ảnh: D.N/Nguồn SKĐS

Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, khối u được ê-kíp bác sĩ của bệnh viện bóc tách thành công. Đồng thời, vùng xuất huyết được xử lý và bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho bệnh nhi. Đến nay, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định. Bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được chăm sóc tại khoa Ngoại thần kinh.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải - Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, khoảng 3 tuần sau hồi phục hậu phẫu, bệnh nhi D. sẽ được xạ trị tại tuyến trên nhằm giảm nguy cơ tái phát và kiểm soát bệnh hiệu quả.

Theo các chuyên gia, u màng não là khối u phát triển từ lớp màng nhện của màng não, chiếm 15% trong số các loại u não. Đây là bệnh lý ở mọi lứa tuổi giới tính, tuy nhiên tỷ lệ u xuất hiện ở người lớn nhiều hơn trẻ em, nữ nhiều hơn nam. U màng não đa số tiến triển chậm, biểu hiện lâm sàng khi u phát triển kích thước đủ lớn chèn ép vào cấu trúc não hoặc dây thần kinh sọ. Các dấu hiệu của bệnh trở nên rõ ràng hơn khi kích thước khối u lớn dần và ảnh hưởng tới chức năng của não bộ cũng như hoạt động của nhiều cơ quan khác. Mọi người vẫn cần theo dõi các triệu chứng để có thể điều trị dứt điểm, cải thiện chất lượng sức khỏe.

U màng não có thể tái phát sau điều trị, đặc biệt nếu phẫu thuật chưa loại bỏ hoàn toàn khối u, hoặc do các yếu tố như mức độ, vị trí, và tính chất của khối u. Tỷ lệ tái phát thấp hơn nếu u được cắt bỏ hoàn toàn, nhưng việc theo dõi định kỳ bằng chụp chiếu não như MRI hoặc CT là rất quan trọng để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.