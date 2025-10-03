Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bóc tách thành công khối u màng não tái phát cho bệnh nhi 15 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa phẫu thuật thành công u màng não tái phát cho bệnh nhi 15 tuổi.

Bình Nguyên

Bệnh nhi N.Q.D., 15 tuổi, ngụ xã Cà Ná, Khánh Hòa, từng được phẫu thuật u màng não cách đây hơn một năm. Thời gian gần đây, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng đau đầu tái diễn kèm khối u sưng vùng đầu. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, khối u vùng hố chẩm phải của bệnh nhân tái phát, kích thước khoảng 7,2×5×5cm, có dấu hiệu xuất huyết trong u và xâm lấn xoang tĩnh mạch.

Khối u vùng hố chẩm phải của bệnh nhân tái phát, kích thước khoảng 7,2×5×5cm. Ảnh VTV

Trước diễn tiến phức tạp của ca bệnh, ê-kíp Khoa Ngoại thần kinh phối hợp cùng Khoa Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực - chống độc, Hồi sức nhi và Huyết học - Truyền máu xây dựng phương án can thiệp tối ưu nhất cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa phẫu thuật thành công u màng não tái phát cho bệnh nhi 15 tuổi. Ảnh: D.N/Nguồn SKĐS

Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, khối u được ê-kíp bác sĩ của bệnh viện bóc tách thành công. Đồng thời, vùng xuất huyết được xử lý và bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho bệnh nhi. Đến nay, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định. Bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được chăm sóc tại khoa Ngoại thần kinh.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải - Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, khoảng 3 tuần sau hồi phục hậu phẫu, bệnh nhi D. sẽ được xạ trị tại tuyến trên nhằm giảm nguy cơ tái phát và kiểm soát bệnh hiệu quả.

Theo các chuyên gia, u màng não là khối u phát triển từ lớp màng nhện của màng não, chiếm 15% trong số các loại u não. Đây là bệnh lý ở mọi lứa tuổi giới tính, tuy nhiên tỷ lệ u xuất hiện ở người lớn nhiều hơn trẻ em, nữ nhiều hơn nam. U màng não đa số tiến triển chậm, biểu hiện lâm sàng khi u phát triển kích thước đủ lớn chèn ép vào cấu trúc não hoặc dây thần kinh sọ. Các dấu hiệu của bệnh trở nên rõ ràng hơn khi kích thước khối u lớn dần và ảnh hưởng tới chức năng của não bộ cũng như hoạt động của nhiều cơ quan khác. Mọi người vẫn cần theo dõi các triệu chứng để có thể điều trị dứt điểm, cải thiện chất lượng sức khỏe.

U màng não có thể tái phát sau điều trị, đặc biệt nếu phẫu thuật chưa loại bỏ hoàn toàn khối u, hoặc do các yếu tố như mức độ, vị trí, và tính chất của khối u. Tỷ lệ tái phát thấp hơn nếu u được cắt bỏ hoàn toàn, nhưng việc theo dõi định kỳ bằng chụp chiếu não như MRI hoặc CT là rất quan trọng để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

#u màng não tái phát #bệnh nhi 15 tuổi #Bóc tách thành công khối u

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lấy thai cho người mẹ ung thư vòm họng quyết giữ con đến giây phút cuối

Ca mổ thành công không chỉ mang lại sự sống cho em bé mà còn viết tiếp câu chuyện kỳ diệu về tình mẫu tử. Bệnh nhân hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con.

Trưa ngày 29/9/2025, ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai đặc biệt cho sản phụ 35 tuổi mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3.

Đây là ca bệnh đặc biệt, đầy căng thẳng, thử thách và cũng chan chứa nghị lực, tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ trẻ. Khi tiến hành phẫu thuật người mẹ không thể nằm ngửa, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển và đối diện nhiều nguy cơ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cô gái 25 tuổi phải cắt cả khối tá tụy sau khi khám sức khỏe định kỳ

Trường hợp của chị T là minh chứng rõ ràng cho thấy lợi ích của việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhờ phát hiện, điều trị sớm mang lại kết quả khả quan.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM) vừa phẫu thuật, điều trị thành công khối u to vùng đầu tụy cho cô gái 25 tuổi nhờ khám sức khỏe định kỳ.

Theo đó, chị L.T.K.T, sinh năm 2000, ngụ tại phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh, trong quá trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ, đã được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu của khối u lạ ở bụng. Sau đó, chị quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để tiếp tục kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ phát hiện một khối bất thường trong ổ bụng của chị.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dị dạng mạch máu hiếm gặp ăn mòn xương ngón tay

Dị dạng mạch máu không phải là một khối u lành tính thông thường. Chẩn đoán sớm và can thiệp đúng thời điểm là yếu tố sống còn.

Ngày 30/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công khối u 17 năm ăn mòn xương cánh tay cho người đàn ông ở Hà Nội do bệnh dị dạng mạch máu hiếm gặp.

Xương ngón tay bị ăn mòn nghiêm trọng, dễ chẩn đoán nhầm...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới