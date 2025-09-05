Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công u màng não lớn cho cụ bà 73 tuổi

Bệnh nhân đau đầu nhẹ kéo dài, chụp CT và MRI, các bác sĩ phát hiện khối u màng não lớn, vị trí sàn sọ phức tạp cần can thiệp phẫu thuật.

Thúy Nga

Ngày 5/9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công một ca u màng não phức tạp cho bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền.

Bệnh nhân P.T.N, 73 tuổi, ngụ tại phường Tam Bình, TP HCM, được phát hiện khối u màng não thái dương trái kích thước 3,5x5cm sau khi đi khám vì triệu chứng đau đầu kéo dài.

Trước đó, bệnh nhân chỉ có biểu hiện đau đầu nhẹ và được điều trị giảm đau thông thường không hiệu quả. Đến khi bị té ngã trong lúc tắm, gia đình đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thăm khám. Qua chụp CT và MRI, các bác sĩ phát hiện khối u màng não đáng ngại, vị trí sàn sọ phức tạp cần can thiệp phẫu thuật.

u-nao1.jpg
Hình ảnh khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

Thách thức đặc biệt trong ca mổ này là bệnh nhân có nhiều bệnh nền bao gồm đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ chưa được kiểm soát tốt. Ê - kíp phẫu thuật đã phải phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa nội tiết và tim mạch để chuẩn bị cho bệnh nhân trước mổ, bao gồm việc ngưng thuốc chống đông clopidogrel 5 ngày.

BS.CKII Trương Long Vỹ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chia sẻ: “Đây là một ca phẫu thuật đòi hỏi sự tập trung và phối hợp cao độ của ê - kíp gồm BS Trương Long Vỹ, BS Kiều Minh Rin, BS Trương Tất Thuật cùng với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại chuyên sâu cho phẫu thuật vi phẫu sọ não như khung cố định đầu Mayo, kính vi phẫu ZEISS Vario 700, khoan mài tốc độ cao, dụng cụ chuyên dụng cho thao tác vi phẫu..., chúng tôi đã thực hiện thành công ca mổ, lấy trọn khối u mà không gây tổn thương đến các cấu trúc quan trọng xung quanh”.

Ca phẫu thuật kéo dài với nhiều thách thức do màng cứng dày dính vào hộp sọ, tuy nhiên ê-kíp đã thành công lấy trọn khối u, đạt độ hoàn thành Simpson I. Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức với 48 giờ an thần sâu để bảo vệ chức năng thần kinh.

u-nao.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân u não sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bà P.T.M.A, con gái bệnh nhân xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã cứu sống mẹ tôi. Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ mẹ bị đau đầu thông thường do tuổi già, thật may mắn khi được phát hiện và điều trị kịp.

Bệnh viện không chỉ có trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ tận tâm mà còn có chính sách khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình. Trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ và điều dưỡng luôn tận tình chăm sóc và thường xuyên cập nhật tình hình cho gia đình”.

Sau thời gian hồi sức tích cực sau phẫu thuật, đến ngày 4/9, bệnh nhân đã hồi phục tốt, hoàn toàn tỉnh táo và được chuyển sang khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị. Hiện tại, bệnh nhân ổn định, nói chuyện trao đổi tốt, đang có những tiến triển tích cực trong quá trình hồi phục.

Ca phẫu thuật thành công này một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong việc điều trị các ca bệnh phức tạp, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý thần kinh.

Người dân không nên chủ quan với đau đầu, hoa mắt, chóng mặt... Để chủ động tầm soát các bệnh lý thần kinh, người dân có thể đến khám tại phòng khám chuyên khoa thần kinh.

#u màng não #phẫu thuật u não phức tạp #điều trị u não bằng phẫu thuật #chẩn đoán u não bằng MRI #can thiệp thần kinh bệnh nền #phẫu thuật sọ não hiện đại

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công u góc cầu tiểu não phức tạp cho 2 bệnh nhân

U góc cầu tiểu não được coi là thách thức lớn với phẫu thuật viên thần kinh, đòi hỏi những kỹ năng vi phẫu thuật, thao tác trong phẫu trường hẹp.

Lấy u và bảo tồn chức năng thần kinh cho 2 bệnh nhân

Mới đây, các bác sĩ ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xử trí thành công hai ca u góc cầu tiểu não nhờ làm chủ kỹ thuật vi phẫu, kết hợp ứng dụng hệ thống cảnh báo thần kinh trong mổ hiện đại, giúp loại bỏ khối u an toàn và bảo tồn chức năng thần kinh cho người bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Các loại ung thư dễ di căn não

Ung thư di căn não có thể tạo ra một hoặc nhiều khối u trong não. Khi chúng phát triển sẽ làm tăng áp lực tới các nhu mô não xung quanh.

Loại ung thư dễ di căn não

Di căn não xảy ra khi tế bào ung thư tách ra khỏi vị trí ban đầu của chúng. Các tế bào này có thể di chuyển thông qua hệ thống mạch máu hoặc hệ thống bạch huyết và di căn tới não. Ung thư di căn từ vị trí ban đầu của chúng vẫn được gọi theo tên của ung thư nguyên phát.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau đầu kéo dài, dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm

Đau đầu kéo dài không đơn giản là do căng thẳng hay thiếu ngủ. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm như u não, tăng huyết áp hay phình mạch não.


Nhiều người thường chủ quan với các cơn đau đầu kéo dài, cho rằng đó chỉ là hậu quả của mất ngủ, stress hay thiếu nước. Tuy nhiên, đau đầu mãn tính không đơn giản như vậy. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến thần kinh, mạch máu não hay nội tiết tố.

Thay vì chịu đựng hoặc tự ý dùng thuốc giảm đau, việc xác định nguyên nhân của đau đầu mãn tính và điều trị đúng cách là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, cơn đau kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể là biểu hiện ban đầu của nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng nếu phát hiện muộn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách xử lý côn trùng đốt

Cách xử lý côn trùng đốt

Nếu biết cách xử lý kịp thời và đúng cách, bạn có thể giảm đau rát, ngứa ngáy và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm khi bị côn trùng đốt.

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Bí quyết chăm sóc da mùa thu đông

Thời tiết hanh khô của mùa thu đông khiến da mất nước, bong tróc và xỉn màu. Chỉ cần vài bí quyết đơn giản, bạn vẫn có thể giữ cho làn da mềm mại suốt cả mùa.

Lợi ích của quả lê

Lợi ích của quả lê

Theo Y học cổ truyền, quả lê có tính mát, hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho. 