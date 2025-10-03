Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên chìm trong nước, chủ vườn lo mất Tết

Kinh doanh

Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên chìm trong nước, chủ vườn lo mất Tết

Hàng chục nghìn gốc đào, quất tại Hà Nội đang bị nhấn chìm khi nước sông Hồng dâng cao sau ảnh hưởng của bão số 10.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, nước sông Hồng dâng cao đã nhấn chìm nhiều diện tích trồng đào Tết của người dân Nhật Tân và Phú Thượng (Hà Nội). Ảnh: Znews
Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, nước sông Hồng dâng cao đã nhấn chìm nhiều diện tích trồng đào Tết của người dân Nhật Tân và Phú Thượng (Hà Nội). Ảnh: Znews
Vừa kịp hồi sau bão Yagi năm ngoái, nhiều hộ dân khu vực phường Hồng Hà, Phú Thượng lại "đứng ngồi không yên" khi bãi chuyên canh ven sông đều ngập trắng nước. Ảnh: Vietnamnet
Vừa kịp hồi sau bão Yagi năm ngoái, nhiều hộ dân khu vực phường Hồng Hà, Phú Thượng lại "đứng ngồi không yên" khi bãi chuyên canh ven sông đều ngập trắng nước. Ảnh: Vietnamnet
Đào và quất cần đất thoát nước tốt, không chịu được ngập úng kéo dài. Ảnh: Znews
Đào và quất cần đất thoát nước tốt, không chịu được ngập úng kéo dài. Ảnh: Znews
Nhiều chủ vườn lo lắng, nếu nước không rút sớm, các gốc đào sẽ không còn khả năng cứu chữa, cảnh "trắng tay" sẽ xảy ra hai năm liên tiếp. Ảnh: Tiền phong
Nhiều chủ vườn lo lắng, nếu nước không rút sớm, các gốc đào sẽ không còn khả năng cứu chữa, cảnh "trắng tay" sẽ xảy ra hai năm liên tiếp. Ảnh: Tiền phong
Theo các hộ dân, phần lớn đào được trồng lại gần một năm qua. Nếu nước rút nhanh trong 1- 2 ngày tới thì còn hy vọng cứu được cây, nếu lâu hơn rễ sẽ bị úng, khó phục hồi. Ảnh: Tiền phong
Theo các hộ dân, phần lớn đào được trồng lại gần một năm qua. Nếu nước rút nhanh trong 1- 2 ngày tới thì còn hy vọng cứu được cây, nếu lâu hơn rễ sẽ bị úng, khó phục hồi. Ảnh: Tiền phong
Chia sẻ trên Znews, bà Phạm Thị Đường (phường Phú Thượng) cho biết: "Vụ đào năm ngoái nhà tôi đã trắng tay do bão rồi, năm nay dự kiến chúng tôi thiệt hại khoảng 400 triệu". Ảnh; SGGP
Chia sẻ trên Znews, bà Phạm Thị Đường (phường Phú Thượng) cho biết: "Vụ đào năm ngoái nhà tôi đã trắng tay do bão rồi, năm nay dự kiến chúng tôi thiệt hại khoảng 400 triệu". Ảnh; SGGP
Khi nước vừa rút, lá đào thường bị bùn bám dày. Nếu không kịp rửa sạch, cây sẽ chết. Ảnh: Tiền phong
Khi nước vừa rút, lá đào thường bị bùn bám dày. Nếu không kịp rửa sạch, cây sẽ chết. Ảnh: Tiền phong
Nước dâng cao, những luống đào chỉ còn lộ phần ngọn trên mặt nước. Ảnh: Vietnamnet
Nước dâng cao, những luống đào chỉ còn lộ phần ngọn trên mặt nước. Ảnh: Vietnamnet
Không chỉ đào, hàng trăm gốc quất cũng chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: Vietnamnet
Không chỉ đào, hàng trăm gốc quất cũng chịu cảnh ngập lụt. Ảnh: Vietnamnet
Bình quất được kê lên chỗ cao, giảm bớt nguy cơ úng. Tuy nhiên, quất trồng dưới vườn thì chỉ mong chờ nước rút sớm. Ảnh: Vietnamnet
Bình quất được kê lên chỗ cao, giảm bớt nguy cơ úng. Tuy nhiên, quất trồng dưới vườn thì chỉ mong chờ nước rút sớm. Ảnh: Vietnamnet
Vườn quất Tứ Liên bị ngập nửa diện tích cây trồng, có nhiều vườn ngập khá sâu. Ảnh: Vietnamnet
Vườn quất Tứ Liên bị ngập nửa diện tích cây trồng, có nhiều vườn ngập khá sâu. Ảnh: Vietnamnet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#đào Nhật Tân #quất Tứ Liên #ngập úng cây trồng Hà Nội #bão số 10 gây mưa lớn #ngập sông Hồng mùa Tết #thiệt hại cây đào Tết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT