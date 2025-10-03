Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên chìm trong nước, chủ vườn lo mất Tết

Hàng chục nghìn gốc đào, quất tại Hà Nội đang bị nhấn chìm khi nước sông Hồng dâng cao sau ảnh hưởng của bão số 10.
Trong loạt ảnh mới, Khánh Huyền đã biến không gian xe hơi thành studio độc đáo để khoe trọn vóc dáng cuốn hút cùng nhan sắc xinh đẹp.
Ẩn mình ở phía Bắc dãy Ural, rừng nguyên sinh Komi là một trong những khu rừng taiga lớn nhất thế giới, mang giá trị sinh thái và đa dạng sinh học đặc biệt.
Trong lịch sử tiến hóa của Trái Đất, bọ cạp biển khổng lồ Jaekelopterus khiến giới khoa học kinh ngạc bởi kích thước khủng và tập tính săn mồi độc đáo.
Mùa thu Hàn Quốc thêm phần lãng mạn với thảm cỏ hồng ở công viên Misa Gyeongjeong, điểm check-in miễn phí hút khách gần Seoul.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/10, Bạch Dương thuận lợi, có thể thu lợi như ý. Bảo Bình tình cảm hư hao, đừng quá kiêu ngạo.
Hình ảnh của một cô gái với lớp nền trắng sáng khác biệt hoàn toàn so với màu da cơ thể đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Sau hôn lễ ngọt ngào hồi tháng 9, vợ chồng ca sĩ Hồ Quang Hiếu – Tuệ Như tranh thủ thời gian rảnh để “hâm nóng” tình cảm bằng chuyến du lịch Hàn Quốc.
Trong 31 năm qua, Wards Auto đã công bố bảng xếp hạng “10 Best Engines & Propulsion Systems”, được xem như tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.
Đặc điểm nổi bật ngôi nhà là mặt tiền ốp đá cuội và những bức tường dày, kết hợp hệ thống khoảng đệm, sân thượng, vườn cây và hồ nước được bố trí khéo léo.
Giữa cảnh ngập lụt ở Tuyên Quang, nhóm du khách quốc tế bất ngờ xắn tay giúp dân dọn bùn. Hành động giản dị để lại dấu ấn đẹp trong du lịch Việt Nam.
Ngắm loạt ảnh 'vào bếp' của Bảo Khuyên, nhiều người hâm mộ còn nói đùa rằng ước gì được thưởng thức món ăn mà cô nàng tự tay nấu.
Sĩ Thanh tiếp tục khẳng định hình tượng gợi cảm quen thuộc khi tung ra loạt ảnh mới, khoe trọn thân hình săn chắc và tràn đầy sức sống.
Giáng My lên đồ áo dài duyên dáng khi dự show thời trang. NSND Thu Quế không ngại để tóc bạc ở tuổi 56.
Không chỉ may mắn, 3 con giáp này còn có tài năng vượt trội, biết nắm bắt thời cơ nên cuối năm dễ giàu sang, thành công, cuộc sống viên mãn.
Ẩn mình trong sa mạc Sahara, cao nguyên đá Tassili n’Ajjer ở Algeria được ví như bảo tàng ngoài trời, lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử loài người.
Trong thần thoại dân gian vùng Scotland và Ireland, Selkie – sinh vật nửa người nửa hải cẩu – mang đến những câu chuyện đầy kỳ bí về tình yêu và dục vọng.
Chồn thông châu Âu (Martes martes) là một trong những động vật hoang dã đặc trưng của rừng ôn đới, mang nhiều nét thú vị trong ngoại hình và tập tính.
Tiền điện tăng cao không chỉ vì dùng nhiều mà còn do “điện năng chờ” từ thiết bị vẫn cắm điện. Rút phích cắm khi không dùng có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể.
Mẫu xe MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2025 về Việt Nam có hai phiên bản V 300 Avantgarde và V 300 AMG, giá bán cao hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm.
HONOR Magic V5 trở thành chiếc điện thoại gập đầu tiên tại Việt Nam có khả năng phát hiện giả mạo AI, bảo vệ người dùng trước nguy cơ deepfake và lừa đảo số.