Danh tính tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn ở Bắc Giang

Tại đường Nguyễn Thế Nho thuộc địa phận thôn Me, xã Nghĩa Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã làm rõ người và phương tiện gây tai nạn bỏ trốn sau TNGT chết người là Phạm Văn Huy (sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, thị xã Việt Yên, Bắc Giang).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó Huy đã điều khiển ô tô Toyota Vios BKS 30A - 613.86 gây ra TNGT khiến nạn nhân tử vong nhưng tài xế đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Cụ thể, ngày 26/5, tại đường Nguyễn Thế Nho, thuộc địa phận thôn Me, xã Nghĩa Trung, thị xã Việt Yên xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe mô tô BKS 98B3 - 594.81 do anh T.N.D (sinh năm 2008, trú tại thôn Cầu, xã Minh Đức, thị xã Việt Yên) điều khiển và một xe ô tô.

Hậu quả anh D tử vong, sau khi gây tai nạn xe ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của Công an xã Nghĩa Trung, thị xã Việt Yên và văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.

Hiện văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý Phạm Văn Huy theo quy định pháp luật.

