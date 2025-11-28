Hà Nội

Danh tính fan girl Manchester City xinh đẹp 'chiếm spotlight' trên khán đài

Cộng đồng trẻ

Với nhan sắc nổi bật cùng thần thái rạng rỡ, cô gái này đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, thậm chí được ví là "nàng thơ" mới của các CĐV Man City.

Trầm Phương
Những hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp, khoác trên mình chiếc áo đấu màu xanh truyền thống của câu lạc bộ Manchester City (Man City) khi đang cổ vũ trên khán đài một trận đấu tại sân vận động Etihad đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng fan bóng đá. (Ảnh: IGNV)
Sau khi những bức ảnh được lan truyền rộng rãi, danh tính của cô gái đã được xác định. Đó chính là Phan Thị Minh Hằng, một gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc nổi bật, sự xuất hiện của Phan Hằng đã làm tăng thêm vẻ đẹp và sự sôi động cho khán đài, đồng thời giúp cô nàng thu về thêm một lượng lớn người hâm mộ mới trong giới túc cầu. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô khoác chiếc áo đấu với tên cầu thủ Phil Foden ở phía sau càng cho thấy sự ủng hộ nhiệt thành của cô đối với đội bóng và ngôi sao trẻ người Anh. (Ảnh: IGNV)
Sự xuất hiện của Phan Thị Minh Hằng tại sân vận động Etihad, trong màu áo của đội chủ sân, đã chứng minh tình yêu của cô dành cho Manchester City. (Ảnh: IGNV)
Phan Thị Minh Hằng được biết đến rộng rãi từ năm 2019, khi hình ảnh trong lễ khai giảng đại học của cô bất ngờ "gây bão" và được nhiều trang tin nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, ca ngợi là "nữ thần thế hệ mới". (Ảnh: IGNV)
Phan Hằng không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, hài hòa với đường nét tinh tế mà còn có vóc dáng cân đối, đặc biệt là vòng eo nhỏ đáng mơ ước. (Ảnh: IGNV)
Cô được cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi hành trình "dậy thì thành công" ngoạn mục, từ một nữ sinh bị trêu chọc trở thành một hot girl nổi tiếng. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, Phan Hằng là một KOLs và người mẫu ảnh có sức ảnh hưởng, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Cô thường xuyên chia sẻ về phong cách sống, thời trang, và làm đẹp, đồng thời hợp tác với nhiều nhãn hàng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Manchester City #Fan girl #Phan Thị Minh Hằng #bóng đá #người mẫu

