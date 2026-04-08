Cứu 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã mổ xuyên đêm cấp cứu 2 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách 29 chỗ di chuyển theo hướng từ Phan Thiết đi Tuy Phong, vào khoảng 15h30 ngày 6/4 đến khu vực xã Hòa Thắng bị mất lái và lao xuống vực, tai nạn thương tâm trên làm 4 người tử vong tại chỗ, 11 người bị thương.

Trong số đó có 2 người nam bị thương nặng được Bệnh viện Bình Thuận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông - Ảnh BVCC

Theo đó, hơn 23h ngày 6/4, bệnh nhân Đ.V.A, sinh năm 1996 (ngụ tỉnh Lâm Đồng) được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn, chấn thương nặng vùng đầu, ngực và tay.

Kết quả chụp X- Quang cho thấy, bệnh nhân bị gãy hở mất đoạn xương 1/3 dưới xương cánh tay phải, gãy liên lồi cầu xương cánh tay phải, gãy kín 1/3 dưới 2 xương cẳng tay phải, gãy kín xương vai phải, gãy xương sườn 11,12 phải, chấn thương thận phải độ III…

Cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương nặng - Ảnh BVCC

Riêng bệnh nhân N.T.H, sinh năm 2007 (ngụ tỉnh Lâm Đồng) được chuyển đến khoa Cấp cứu lúc 0h30 ngày 7/4 trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương nặng vùng đầu mặt, tay và chân. Bệnh nhân đã được tiến hành hồi sức tích cực thở oxy, truyền máu...

Đánh giá qua kết quả cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân H. bị sốc đa chấn thương phức tạp gồm: Gãy hở độ IIIA liên lồi cầu đùi phải, gãy 1/3 dưới 2 xương cẳng chân trái và gãy kín 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, xuất huyết dưới nhện, dập phổi phải và tràn dịch màng phổi phải lượng ít.

Trước tình trạng nguy kịch của 2 bệnh nhân, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ, phối hợp cùng nhiều chuyên khoa gồm: Ngoại Chấn thương chỉnh hình; Ngoại tiết niệu; Ngoại thần kinh; Ngoại Gan Mật Tụy; Ngoại Tiêu hóa; Ngoại lồng ngực; Phẫu thuật mạch máu tiến hành hội chẩn, lên phương án điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Thăm khám cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn, 2 bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm. Ca mổ kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ đến sáng ngày 7/4 thì hoàn tất, chuyển về hậu phẫu để tiếp tục theo dõi.

BSCKII Quách Tiến Dũng, Khoa Ngoại thần kinh chia sẻ, đến 14h30 ngày 7/4, bệnh nhân A. được chuyển lên khoa Ngoại thần kinh trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt. Tại khoa Ngoại thần kinh, bệnh nhân được theo dõi sát để tiếp tục điều trị các chấn thương liên quan thần kinh.

Riêng bệnh nhân H. sau phẫu thuật được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu. BS Nguyễn Xuân Bách, khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân H. có cải thiện hơn, huyết áp ổn định, nhưng vẫn còn lơ mơ, nặng. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục thở máy, đồng thời được theo dõi sát sau phẫu thuật.

