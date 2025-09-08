Đánh nhau vì mâu thuẫn tình ái, 2 cô gái trẻ bị tạm giữ

Một cô gái bị nhóm đối tượng hành hung giữa đường xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để phục vụ điều tra.

Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thị Minh Khuê (SN 2006; thường trú tại: phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Nguyễn Hồng Diệu Linh (SN 2003; thường trú tại: phường Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng vào tối ngày 31/8/2025 xảy ra tại phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Công an phường Kim Liên nhận được tin trình báo của chị D.A (SN 2006; thường trú tại: phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về việc tối ngày 31/8/2025, chị bị một nhóm đối tượng đánh tại trước số 44 Tam Khương.

‎Công an phường Kim Liên đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ vụ việc và bước đầu xác định: xuất phát từ mâu thuẫn tình ái, D.A đã đăng tải một số bài viết về đời tư của Minh Khuê trên mạng xã hội; hai bên đã từng gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn nhưng không có kết quả. Tối 31/8/2025, hai bên tiếp tục hẹn nhau ra trước 44 Tam Khương để nói chuyện. Tại đây, D. A bị nhóm của Khuê đánh.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Minh Khuê, Nguyễn Hồng Diệu Linh và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

