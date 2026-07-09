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Xã hội

Quảng Ninh tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu tại vùng biển Bản Sen

 Chiều 9/7, khu vực biển Bản Sen, Vân Đồn (Quảng Ninh) xảy ra vụ lật tàu. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích.

Theo Vũ Miền/vov.vn

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 người, đều trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng. Phương tiện do ông Vũ Thành Long (SN 1973) làm thuyền trưởng.

Hiện trường khu vực tàu HP - 4914 bị lật
Hiện trường khu vực tàu HP - 4914 bị lật

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Đến thời điểm này, 3 người đã được cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn cấp cứu, gồm: ông Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở (SN 1981) và ông Nguyễn Văn Cương.

Hiện còn 2 nạn nhân là anh em ruột gồm ông Trương Văn Hạnh (SN 1978) và ông Trương Văn Phượng (SN 1973) đang mất tích. Lực lượng chức năng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, mở rộng khu vực tìm kiếm trên biển.

UBND đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm 2 người mất tích
UBND đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm 2 người mất tích

UBND đặc khu Vân Đồn chỉ đạo tập trung đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời báo cáo tỉnh để đề nghị tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác cứu nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

vov.vn
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