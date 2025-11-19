Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đang dò kim loại, bất ngờ đụng trúng tượng Chúa Jesus 800 tuổi

Kho tri thức

Đang dò kim loại, bất ngờ đụng trúng tượng Chúa Jesus 800 tuổi

Hai người dò kim loại đã tìm thấy một bức Chúa Jesus khoảng 800 tuổi ở khu vực gần Åndalsnes, Na Uy. Bức tượng làm bằng đồng mạ vàng.

Tâm Anh (theo ATI)
Trong lúc tìm kiếm kho báu ở một khu vực gần Åndalsnes, Na Uy, 2 người dò kim loại là Erik Fylling Dybvik và Warren Schmidt bất ngờ tìm thấy một bức tượng nhỏ nằm cách mặt đất khoảng 2,5 cm. Sau khi làm sạch đất và các vết bẩn, họ nhận ra đó là một bức tượng tạc Chúa Jesus. Ảnh: Arkeologi i Møre og Romsdal/Facebook.
Trong lúc tìm kiếm kho báu ở một khu vực gần Åndalsnes, Na Uy, 2 người dò kim loại là Erik Fylling Dybvik và Warren Schmidt bất ngờ tìm thấy một bức tượng nhỏ nằm cách mặt đất khoảng 2,5 cm. Sau khi làm sạch đất và các vết bẩn, họ nhận ra đó là một bức tượng tạc Chúa Jesus. Ảnh: Arkeologi i Møre og Romsdal/Facebook.
“Đây là một trong những phát hiện tuyệt vời nhất của tôi trong suốt những năm tháng thám hiểm, tìm kiếm kho báu”, ông Dybvik chia sẻ. Ảnh: Arkeologi i Møre og Romsdal/Facebook.
“Đây là một trong những phát hiện tuyệt vời nhất của tôi trong suốt những năm tháng thám hiểm, tìm kiếm kho báu”, ông Dybvik chia sẻ. Ảnh: Arkeologi i Møre og Romsdal/Facebook.
Sau khi tìm thấy bức tượng Chúa Jesus làm bằng đồng mạ vàng, ông Dybvik đã ngay lập tức thông báo cho nhà khảo cổ học thực địa của quận, Aaron Johnston. Ảnh: Kim Erik Fylling Dybvik/NTNU Trondheim.
Sau khi tìm thấy bức tượng Chúa Jesus làm bằng đồng mạ vàng, ông Dybvik đã ngay lập tức thông báo cho nhà khảo cổ học thực địa của quận, Aaron Johnston. Ảnh: Kim Erik Fylling Dybvik/NTNU Trondheim.
Nhận được tin báo, nhà khảo cổ Aaron đã nhanh chóng tới nơi và kiểm tra hiện vật. Ông không khỏi kinh ngạc khi thấy bức tượng được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ hình ảnh Chúa Jesus. Ảnh: Arkeologi i Møre og Romsdal/Facebook.
Nhận được tin báo, nhà khảo cổ Aaron đã nhanh chóng tới nơi và kiểm tra hiện vật. Ông không khỏi kinh ngạc khi thấy bức tượng được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ hình ảnh Chúa Jesus. Ảnh: Arkeologi i Møre og Romsdal/Facebook.
Sau đó, bức tượng được gửi đến Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy ở Trondheim để các chuyên gia nghiên cứu thêm. Họ ước tính pho tượng có niên đại khoảng 800 tuổi, có từ thời Trung cổ. Bức tượng được làm bằng đồng và phủ một lớp vàng mỏng bên ngoài. Ảnh: Jose Luque Olmedo//Getty Images.
Sau đó, bức tượng được gửi đến Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy ở Trondheim để các chuyên gia nghiên cứu thêm. Họ ước tính pho tượng có niên đại khoảng 800 tuổi, có từ thời Trung cổ. Bức tượng được làm bằng đồng và phủ một lớp vàng mỏng bên ngoài. Ảnh: Jose Luque Olmedo//Getty Images.
Theo nhà khảo cổ Aaron, bức tượng trên có thể từng thuộc về một nhà thờ bằng gỗ phổ biến ở Na Uy gần nơi phát hiện cổ vật. Ảnh: vice.com.
Theo nhà khảo cổ Aaron, bức tượng trên có thể từng thuộc về một nhà thờ bằng gỗ phổ biến ở Na Uy gần nơi phát hiện cổ vật. Ảnh: vice.com.
Dường như đã được bảo tồn trong lòng đất suốt 800 năm nhưng bức tượng Chúa Jesus trên có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào nếu bị máy cày cày trúng. Ảnh: Mint Images/REX/Shutterstock.
Dường như đã được bảo tồn trong lòng đất suốt 800 năm nhưng bức tượng Chúa Jesus trên có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào nếu bị máy cày cày trúng. Ảnh: Mint Images/REX/Shutterstock.
Do vậy, các nhà khảo cổ hy vọng sẽ sớm tiến hành một cuộc khảo sát sâu hơn bằng radar xuyên đất tại khu vực để xem có tìm thấy bất cứ hiện vật giá trị nào khác hay không. Ảnh: Daniel Johnson.
Do vậy, các nhà khảo cổ hy vọng sẽ sớm tiến hành một cuộc khảo sát sâu hơn bằng radar xuyên đất tại khu vực để xem có tìm thấy bất cứ hiện vật giá trị nào khác hay không. Ảnh: Daniel Johnson.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#Phát hiện tượng Chúa Jesus cổ #Tượng đồng mạ vàng Trung cổ #Nghiên cứu cổ vật #Phát hiện khảo cổ học

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT