Tìm thấy tượng sinh vật kỳ dị trong hang cổ, chuyên gia đau đầu giải mã

Kho tri thức

Một bức tượng lạ được tìm thấy trong hang Hohle Fels, mang hình dáng không giống bất kỳ loài nào từng biết, khiến giới khảo cổ bối rối trước bí ẩn lớn.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi đang khai quật tại hang động Hohle Fels, thuộc dãy núi Swabian Jura gần Schelklingen, Đức, các chuyên gia đến từ Đại học Tübingen bất ngờ tìm thấy một cổ vật lạ. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Đó là một bức tượng đá kỳ lạ ước tính có niên đại thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Cũ muộn Aurignacian, cách đây khoảng 35.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Lúc đầu, khi các nhà khảo cổ học phát hiện ra bức tượng cổ đại này, họ cho rằng đó là một con ngựa, nhưng thực tế không phải vậy. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu hiểu rằng bức tượng động vật lạ này không phải là một con ngựa mà là một thứ gì đó khác. Ảnh: @Đại học Tübingen.
Giáo sư Nicholas Conard đến từ Khoa Tiền sử và Sinh thái học Kỷ Đệ Tứ tại Đại học Tübingen cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa thể xác định chắc chắn loài động vật được mô tả trong tượng đá, nhưng đó có thể là sư tử hang động hoặc là gấu hang động". Ảnh: @Đại học Tübingen.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#Tượng #động vật #hang động #điêu khắc #hiện vật

