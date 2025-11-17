Hà Nội

Đầu tượng Satyros 1.800 năm tuổi tiết lộ bí ẩn nhà hát cổ

Người ta phát hiện đầu bức tượng vị thần bảo hộ gần 2.000 năm tuổi trong nhà hát cổ, cho thấy nghệ thuật và tín ngưỡng độc đáo của thời kỳ xưa.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật khảo cổ tại tàn tích Nhà hát Smyrna trên sườn núi Kadifekale ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Izmir Katip Çelebi bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Izmir Katip Çelebi.
Đó là một đầu tượng ước tính có niên đại khoảng thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Izmir Katip Çelebi.
Đầu tượng kỳ lạ này có kích thước bằng kích thước đầu con người, nó được điêu khắc tinh xảo từ đá cẩm thạch trắng. Ảnh: @Đại học Izmir Katip Çelebi.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là đầu tượng một vị thần nổi tiếng trong thần thoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: @Đại học Izmir Katip Çelebi.
Vị thần này có tên là Satyros, được miêu tả dưới hình dạng một người đàn ông. Ảnh: @Đại học Izmir Katip Çelebi.
Sứ mệnh của vị thần này là chuyên bảo hộ cho các nhà hát cổ. Ảnh: @Đại học Izmir Katip Çelebi.
Phần đầu bức tượng sẽ được chuyển đến Bảo tàng Khảo cổ học Izmir sau khi công việc vệ sinh, cũng như thăm dò phân tích khảo cổ hiện vật này hoàn tất. Ảnh: @Đại học Izmir Katip Çelebi.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
