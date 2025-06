Đang cho chó ăn dưới gốc cây, người phụ nữ bị sét đánh

Người phụ nữ tử vong do bị sét đánh ở Đồng Tháp Trong lúc cùng chồng thu gom lục bình phơi trên đường trước nhà thì bất ngờ bị sét đánh trúng, được biết người phụ nữ đã tử vong ngay sau đó.

Thông tin trên báo Đồng Tháp, UBND xã An Nhơn (huyện Châu Thành, Đồng Tháp) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ thiên tai gây chết người. Nạn nhân là bà P.T.K.T. (SN 1959) trú tại địa phương. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 26/4 tại khu vực ấp An Thạnh, xã An Nhơn.