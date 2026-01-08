Gần 28.000 xe Audi tại thị trường Mỹ bị triệu hồi vì dây an toàn.

Audi xác định vấn đề an toàn ảnh hưởng đến 27.768 xe tại thị trường Mỹ là do bộ dây an toàn ghế sau do Joyson Safety Systems sản xuất, có thể không hoạt động.

Video: Xem Audi Q6 e-tron thử nghiệm an toàn.

Hãng xe sang Audi cho rằng tình trạng triệu hồi vi phạm tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang 208 về bảo vệ người ngồi trong xe khi va chạm và 209 về cụm dây an toàn. Về nguyên nhân gốc rễ của tình trạng được báo cáo, các hộp lò xo trong các bộ phận ALR bị nghi ngờ có thể đã bị hư hỏng do nhà cung cấp.

Audi chỉ ra rằng nguyên nhân có thể là do chốt bị lỏng hoặc đặt sai vị trí. Nếu chốt này không giữ vỏ ở đúng vị trí, vỏ có thể bị biến dạng, ngăn không cho chốt khóa khớp vào. Điều này dẫn đến việc dây đai an toàn bị giãn quá mức, làm tăng nguy cơ gây thương tích cho người ngồi trong ghế trẻ em trong trường hợp xảy ra va chạm.

Audi bắt đầu điều tra vấn đề này từ tháng 9/2025, do một bộ phận ALR bị lỗi. Sau cuộc kiểm tra nội bộ, Audi đã tiến hành các biện pháp xử lý tại nhà cung cấp và nhà máy, rồi sau đó tiến hành các thử nghiệm để xác định xem các bộ phận ALR bị nghi ngờ có đáp ứng các thông số kỹ thuật theo quy định hay không.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra của nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Ingolstadt, nhà cung cấp đã thực hiện một loạt các biện pháp tối ưu hóa quy trình để ngăn chặn lỗi này tái diễn. Các đại lý đã được hướng dẫn kiểm tra cả bộ phận cuộn dây an toàn phía sau bên trái và bên phải. Nếu cần thiết, cả hai bộ phận sẽ được thay thế miễn phí cho các chủ sở hữu và người thuê xe bị ảnh hưởng.

Đối với các xe bị ảnh hưởng, thị trường Mỹ bao gồm 27.768 chiếc thuộc các dòng A5, S5, A6, A6 e-tron, S6 e-tron , Q6 e-tron và SQ6 e-tron. Cả phiên bản thường và phiên bản Sportback của các dòng xe nêu trên đều đang được nhà sản xuất ô tô Đức triệu hồi.

Các mẫu xe nói trên được sản xuất cho các năm mẫu 2025 đến 2026 trong khoảng thời gian từ ngày 19/7/2024 đến ngày 5/11/2025. Audi sản xuất những chiếc xe này tại Ingolstadt hoặc Neckarsulm, Đức. Các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong dựa trên nền tảng Premium Platform Combustion (thay thế cho MLB Evo), trong khi các xe điện được xây dựng trên nền tảng PPE.

Mặc dù phục vụ các mục đích khác nhau, nhưng các nền tảng này rất giống nhau về mặt điện tử. Những mẫu xe mạnh mẽ nhất trong danh sách này là S6 e-tron, SQ6 e-tron và S5. Trong trường hợp của S5, động cơ sáu xi-lanh tăng áp đơn với công suất 362 mã lực dẫn động cả bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép S tronic và hệ thống dẫn động bốn bánh quattro ưu tiên cầu sau.

SQ6 e-tron mạnh mẽ hơn một chút nhờ công suất 509 mã lực hoàn toàn bằng điện, có được từ hai động cơ điện mà Audi gọi là hệ dẫn động bốn bánh quattro. Điều này cũng đúng với S6 e-tron, với hệ thống động cơ kép cho công suất lên đến 543 mã lực khi sử dụng chức năng khởi động nhanh (launch control).