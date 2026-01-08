Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Gần 28.000 xe Audi tại thị trường Mỹ bị triệu hồi vì dây an toàn

Audi xác định vấn đề an toàn ảnh hưởng đến 27.768 xe tại thị trường Mỹ là do bộ dây an toàn ghế sau do Joyson Safety Systems sản xuất, có thể không hoạt động.

Thảo Nguyễn
Video: Xem Audi Q6 e-tron thử nghiệm an toàn.

Hãng xe sang Audi cho rằng tình trạng triệu hồi vi phạm tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang 208 về bảo vệ người ngồi trong xe khi va chạm và 209 về cụm dây an toàn. Về nguyên nhân gốc rễ của tình trạng được báo cáo, các hộp lò xo trong các bộ phận ALR bị nghi ngờ có thể đã bị hư hỏng do nhà cung cấp.

Audi chỉ ra rằng nguyên nhân có thể là do chốt bị lỏng hoặc đặt sai vị trí. Nếu chốt này không giữ vỏ ở đúng vị trí, vỏ có thể bị biến dạng, ngăn không cho chốt khóa khớp vào. Điều này dẫn đến việc dây đai an toàn bị giãn quá mức, làm tăng nguy cơ gây thương tích cho người ngồi trong ghế trẻ em trong trường hợp xảy ra va chạm.

1-4953.jpg
Gần 28.000 xe Audi tại thị trường Mỹ bị triệu hồi vì dây an toàn.

Audi bắt đầu điều tra vấn đề này từ tháng 9/2025, do một bộ phận ALR bị lỗi. Sau cuộc kiểm tra nội bộ, Audi đã tiến hành các biện pháp xử lý tại nhà cung cấp và nhà máy, rồi sau đó tiến hành các thử nghiệm để xác định xem các bộ phận ALR bị nghi ngờ có đáp ứng các thông số kỹ thuật theo quy định hay không.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra của nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Ingolstadt, nhà cung cấp đã thực hiện một loạt các biện pháp tối ưu hóa quy trình để ngăn chặn lỗi này tái diễn. Các đại lý đã được hướng dẫn kiểm tra cả bộ phận cuộn dây an toàn phía sau bên trái và bên phải. Nếu cần thiết, cả hai bộ phận sẽ được thay thế miễn phí cho các chủ sở hữu và người thuê xe bị ảnh hưởng.

Đối với các xe bị ảnh hưởng, thị trường Mỹ bao gồm 27.768 chiếc thuộc các dòng A5, S5, A6, A6 e-tron, S6 e-tron , Q6 e-tron và SQ6 e-tron. Cả phiên bản thường và phiên bản Sportback của các dòng xe nêu trên đều đang được nhà sản xuất ô tô Đức triệu hồi.

3-6312.jpg
Đối với các xe bị ảnh hưởng, thị trường Mỹ bao gồm 27.768 chiếc thuộc các dòng A5, S5, A6, A6 e-tron, S6 e-tron , Q6 e-tron và SQ6 e-tron.

Các mẫu xe nói trên được sản xuất cho các năm mẫu 2025 đến 2026 trong khoảng thời gian từ ngày 19/7/2024 đến ngày 5/11/2025. Audi sản xuất những chiếc xe này tại Ingolstadt hoặc Neckarsulm, Đức. Các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong dựa trên nền tảng Premium Platform Combustion (thay thế cho MLB Evo), trong khi các xe điện được xây dựng trên nền tảng PPE.

Mặc dù phục vụ các mục đích khác nhau, nhưng các nền tảng này rất giống nhau về mặt điện tử. Những mẫu xe mạnh mẽ nhất trong danh sách này là S6 e-tron, SQ6 e-tron và S5. Trong trường hợp của S5, động cơ sáu xi-lanh tăng áp đơn với công suất 362 mã lực dẫn động cả bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép S tronic và hệ thống dẫn động bốn bánh quattro ưu tiên cầu sau.

SQ6 e-tron mạnh mẽ hơn một chút nhờ công suất 509 mã lực hoàn toàn bằng điện, có được từ hai động cơ điện mà Audi gọi là hệ dẫn động bốn bánh quattro. Điều này cũng đúng với S6 e-tron, với hệ thống động cơ kép cho công suất lên đến 543 mã lực khi sử dụng chức năng khởi động nhanh (launch control).

#Audi tại thị trường Mỹ bị triệu hồi #Audi #triệu hồi #dây an toàn #xe Mỹ #A6

Bài liên quan

Xe

Audi triệu hồi gần 28.000 xe sang vì lỗi dây đai an toàn ở ghế trẻ em

Hãng xe sang Audi vừa phát đi thông tin triệu hồi quy mô lớn liên quan đến hệ thống dây đai an toàn trên hàng ghế sau, ảnh hưởng đến 27.768 xe đời 2025.

Video: Chi tiết mẫu xe sedan hạng sang Audi A5 thế hệ mới tại Việt Nam.

Theo tài liệu của Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), danh sách xe bị ảnh hưởng trải rộng trên nhiều dòng Audi, từ A5, S5, A6 đến các mẫu sử dụng hệ thống truyền động điện như A6 Sportback e-tron, S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, SQ6 e-tron và SQ6 Sportback e-tron.

Xem chi tiết

Xe

Audi Q5L 2026 hơn 1 tỷ đồng, trang bị công nghệ an toàn của Huawei

Phiên bản Audi Q5L 2026 tại thị trường Trung Quốc sở hữu rang bị công nghệ an toàn chủ động của Huawei. Thời điểm bán ra chính thức dự kiến vào đầu 2026.

1-7031.jpg
Audi Q5L hoàn toàn mới do liên doanh FAW–Audi sản xuất hiện đã được mở cọc tại thị trường Trung Quốc với 4 phiên bản và mức giá từ 313.000-385.000 Nhân dân tệ (tương đương 1,095-1,347 tỷ đồng). Q5L là mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng thị hiếu thích xe dài, rộng của người tiêu dùng nội địa.
3-8451.jpg
Audi Q5L 2026 được phát triển trên nền tảng khung gầm PPC (Premium Platform Combustion) mới nhất của Audi. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.842 x 1.900 x 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.945 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 72 mm, rộng hơn 7 mm, thấp hơn 7 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng thêm 38 mm.
Xem chi tiết

Xe

AUDI E7X dành riêng cho thị trường tỷ dân Trung Quốc có gì hot?

AUDI E7X trước mắt sẽ là phiên bản chỉ bán ra dành riêng cho thị trường Trung Quốc, xe sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4/2026 tại triển lãm ô tô Auto China 2026.

8-87.jpg
Cách đây hơn một năm, vào tháng 11/2024, hãng xe Đức Audi đã tuyên bố ra đời của… AUDI. Đó sẽ là một thương hiệu chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, không có logo bốn vòng tròn thường thấy của hãng xe Đức thay vào đó là tên thương hiệu được viết bằng bốn chữ cái in hoa.
7-1478.jpg
Thương hiệu AUDI được định hướng sản xuất xe dành riêng cho thị trường ôtô lớn nhất thế giới, và sự ra đời của thương hiệu này vào năm 2024 đã đi kèm với việc công bố mẫu xe concept đầu tiên, chiếc AUDI E. Là sự kết hợp giữa kiểu dáng wagon và fastback, chiếc xe này thực chất được thiết kế để giới thiệu trước ít nhất ba mẫu xe sản xuất hàng loạt sẽ được ra mắt từ giữa năm nay.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới