Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đắk Lắk đề xuất tăng tiền thuê nhà, đi lại cho cán bộ làm việc xa

Nhiều cán bộ làm việc xa nhà, phát sinh chi phí lớn, Đắk Lắk đề xuất tăng hỗ trợ thuê nhà, đi lại và kéo dài thời gian áp dụng chính sách.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Ngày 8/4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính sau sắp xếp.

19-03-16750013240571033430577-1703131559707238506712.jpg
Trung tâm phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo, Nghị quyết 02 đã góp phần ổn định tổ chức bộ máy, giúp đội ngũ cán bộ yên tâm công tác tại địa bàn mới thông qua các hỗ trợ về chi phí đi lại, thuê nhà và hỗ trợ một lần.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều khó khăn. Một số cán bộ phải di chuyển quãng đường lên tới khoảng 200km, trong khi hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, khiến thời gian đi lại kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, nhiều người phải thuê nhà tại nơi làm việc mới trong khi gia đình vẫn ở địa phương cũ, phát sinh chi phí kép gồm tiền thuê nhà, sinh hoạt cá nhân và duy trì gia đình. Trong khi đó, mức hỗ trợ hiện hành (3 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà và 2 triệu đồng/tháng chi phí đi lại) được đánh giá không còn phù hợp với thực tế.

Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền thuê nhà lên 4 triệu đồng/người/tháng và chi phí đi lại lên 3 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ từ khu vực phía Đông đến trung tâm hành chính tỉnh làm việc.

Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị kéo dài thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày 1/7/2026.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất bổ sung cơ chế làm việc linh hoạt như làm việc từ xa hoặc luân phiên đối với một số vị trí phù hợp, gắn với chuyển đổi số; đồng thời nghiên cứu quy hoạch quỹ đất, phát triển nhà ở xã hội giá rẻ nhằm giúp cán bộ ổn định chỗ ở lâu dài.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới