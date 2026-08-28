Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam: Đoàn kết, sáng tạo, đột phá cho phát triển

Sáng 28/8, Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, quy tụ 489 đại biểu, mở ra nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đột phá.

Sáng nay, 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội là dấu mốc quan trọng để đánh giá nhiệm kỳ VIII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và tiếp tục phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Các đại biểu, nhà khoa học biểu quyết thông qua các chương trình, nội dung quan trọng tại Đại hội. Ảnh: Mai Loan.

489 đại biểu hội tụ tại Đại hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Đại hội IX có sự tham dự của 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trong số này, 233 đại biểu có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, chiếm 47,65%; 94 đại biểu có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, chiếm 19,22%; 90 đại biểu nữ, chiếm 18,40%. Đại biểu cao tuổi nhất 88 tuổi là GS.TS Nguyễn Lân Dũng; đại biểu trẻ tuổi nhất 34 tuổi.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Loan.

Sự hiện diện của các đại biểu ở nhiều thế hệ, lĩnh vực cho thấy bức tranh đa dạng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham dự Đại hội IX, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội IX được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/8/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Phiên trọng thể sáng nay bắt đầu lúc 8h với các nội dung quan trọng: diễn văn khai mạc, phim phóng sự về kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, báo cáo chính trị, các tham luận và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo chương trình, Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khóa IX, ra mắt Ban Chấp hành khóa IX và Chủ tịch khóa IX phát biểu nhận nhiệm vụ; tri ân các Ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VIII không tái cử, trước khi thông qua Nghị quyết Đại hội IX và tiến hành bế mạc.

Hơn 40 năm, một mái nhà chung của đội ngũ trí thức

Được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Liên hiệp Hội Việt Nam đã trải qua 8 kỳ Đại hội vào các năm 1983, 1988, 1994, 1999, 2004, 2010, 2015 và 2020.

Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam từng bước khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; là cầu nối giữa đội ngũ trí thức với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.

Liên hiệp hội Việt Nam đã trở thành mái nhà chung của các trí thức cả nước. Ảnh: Mai Loan.

Cùng với đó, hệ thống Liên hiệp Hội tích cực tham gia tư vấn, phản biện; phổ biến kiến thức; nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển cộng đồng; tôn vinh trí thức, thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Bước đà mạnh mẽ từ Đại hội VIII

Nhiệm kỳ VIII (2020-2026) ghi nhận những bước phát triển quan trọng của tổ chức và hoạt động Liên hiệp Hội Việt Nam. Tính đến hết năm 2025, hệ thống có 34 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 92 hội ngành toàn quốc và 575 tổ chức khoa học và công nghệ.

Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thế mạnh của hệ thống. Hoạt động này được triển khai thường xuyên từ Trung ương đến địa phương, góp phần đưa tri thức khoa học và công nghệ đến cộng đồng, phục vụ xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm nghèo, phát triển cộng đồng và nâng cao nhận thức cho người dân.

Tư vấn, phản biện tiếp tục khẳng định là một thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức. Trong nhiệm kỳ VIII, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật; đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện, dự án luật quan trọng của Đảng và Nhà nước, cùng nhiều chương trình, đề án, dự án đầu tư có tác động lớn tới kinh tế - xã hội.

Những kết quả đó tạo nền tảng để nhiệm kỳ 2026-2031 đặt yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn, với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Chủ động hiến kế chính sách, tạo không gian cho trí thức sáng tạo

Một trong những trọng tâm được đặt ra cho nhiệm kỳ IX là đẩy mạnh tham mưu, tư vấn, phản biện để thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó kiến tạo môi trường sáng tạo cho trí thức.

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được định hướng chuyển từ “bị động” sang “chủ động” phát hiện vấn đề, ứng dụng dữ liệu lớn và mô hình thực chứng để cung cấp luận cứ khoa học sắc bén; tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách trực tiếp với lãnh đạo Đảng, Quốc hội.

Cùng với đó là đổi mới phương thức vận động trí thức, trẻ hóa đội ngũ, kiện toàn tổ chức; xây dựng chiến lược thu hút trí thức trẻ, tạo không gian sáng tạo và khuyến khích trí thức tham gia tư vấn, phản biện chính sách phát triển đất nước.

Ấn phẩm Khoa học và Đời sống, thương hiệu báo chí có bề dày truyền thống, nay được kế thừa trong Báo Tri thức và Cuộc sống, cơ quan báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Định hướng chuyển đổi số toàn diện cũng được đặt ra với việc xây dựng hệ sinh thái “VUSTA Digital”, gồm nền tảng định danh VUSTA ID, Kho tri thức số Knowledge Hub ứng dụng AI, Nền tảng tư vấn E-Consultancy và Văn phòng điện tử e-Office kết nối liên thông.

Liên hiệp Hội Việt Nam đồng thời định hướng đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới như 6G, LEO, bán dẫn, AI, chip thông minh; thí điểm mô hình “Liên hiệp Hội cụm” (Consortium) để tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ lớn.

Một hướng đi khác là xây dựng mạng lưới “VUSTA Global”, kết nối các nhóm nghiên cứu kiều bào và đặt hàng trực tiếp giải quyết những bài toán công nghệ mũi nhọn như AI, bán dẫn, không bị rào cản địa lý.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội IX đặt ra yêu cầu Liên hiệp Hội Việt Nam tự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, từ tư duy chính trị đến cải cách bộ máy, chuyển đổi số quản trị và nâng tầm chuyên môn.

Mục tiêu được xác định là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, biến tri thức thành sức mạnh vật chất, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tường thuật trực tiếp phiên trọng thể Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong sáng nay, 28/8.

>>> Mời quý độc giả xem video: VUSTA hội tụ trí thức, đồng hành cùng đất nước: