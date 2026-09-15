Đại hội IX VUSTA thành công, mở ra chặng đường mới phát huy trí tuệ trí thức

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị nhìn lại quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, tri ân các lãnh đạo khóa VIII và định hướng hoạt động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Loan.

Phát huy trí tuệ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Phát biểu tại hội nghị, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VUSTA cho hay, Đại hội IX được tổ chức trong hai ngày 27-28/8/2026 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, đã thành công tốt đẹp.

GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VUSTA phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mai Loan.

Kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quan tâm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng tinh thần trách nhiệm của các hội thành viên, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2020-2026, VUSTA đã trải qua nhiều khó khăn, trong đó có đại dịch COVID-19 và yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy của toàn hệ thống chính trị. GS.VS Châu Văn Minh trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, PGS.TS Phạm Quang Thao và các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII. Các đồng chí đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần làm nên những dấu ấn của VUSTA.

Các lãnh đạo VUSTA chúc mừng hai đồng chí Phan Xuân Dũng và Phạm Quang Thao hoàn thành nhiệm vụ.

“Những thành công này đã đặt nền tảng quan trọng để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới”, GS.VS Châu Văn Minh khẳng định.

Đề cập định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch VUSTA cho rằng đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển dựa ngày càng nhiều vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, vai trò của đội ngũ trí thức, các tổ chức khoa học công nghệ và các hội khoa học, kỹ thuật ngày càng trở nên quan trọng.

Trên cơ sở phát huy lực lượng trí thức to lớn, Liên hiệp Hội Việt Nam khóa IX sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đóng góp thiết thực vào hoạch định, thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Liên hiệp Hội cũng hướng tới trở thành một trong những lực lượng quan trọng thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Một điều quan trọng trong nhiệm kỳ mới là chúng ta phải đoàn kết hơn nữa, chủ động hơn nữa, thực chất hơn và hiệu quả hơn”, GS.VS Châu Văn Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch VUSTA cũng mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khóa IX, các đơn vị tiếp tục trân trọng, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, đồng thời mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Thành công của Đại hội IX là tiền đề quan trọng để VUSTA bước vào nhiệm kỳ mới

Trình bày báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội IX, Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến cho biết, Đại hội IX là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước, đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực trí thức ngày càng giữ vai trò quan trọng.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh (ngoài cùng bìa phải) cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Mai Loan.

Công tác xây dựng văn kiện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai sớm, bài bản, với sự tham gia của các hội ngành toàn quốc, liên hiệp hội địa phương, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cùng đông đảo trí thức, nhà khoa học trong hệ thống.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, các chức danh chủ chốt và Ban Kiểm tra khóa IX được xây dựng trên cơ sở kế thừa, ổn định và đổi mới, chú trọng tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín, cơ cấu hợp lý, yêu cầu trẻ hóa và tính đại diện của các lĩnh vực khoa học công nghệ, các hội thành viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IX. GS.VS Châu Văn Minh được bầu làm Chủ tịch VUSTA; PGS.TS Phạm Ngọc Linh và PGS.TS Trương Xuân Lam được bầu làm Phó Chủ tịch chuyên trách; TS Ngô Đông Hải được bầu làm Phó Chủ tịch không chuyên trách. GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch danh dự khóa IX.

Đại hội IX đã thông qua Báo cáo chính trị, các báo cáo kiểm điểm, Điều lệ sửa đổi và Nghị quyết Đại hội IX. Nghị quyết xác định 11 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó nhấn mạnh tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp trí thức, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển đổi số toàn diện và tăng cường hợp tác quốc tế.

“Thành công của Đại hội IX là tiền đề quan trọng để Liên hiệp Hội Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, ông Chiến nhấn mạnh.

GS Phan Xuân Dũng: “Tôi may mắn được làm việc với đội ngũ trí thức”

Phát biểu tại Hội nghị, GS. TSKH Phan Xuân Dũng cho biết, sau nhiều tháng cân nhắc, ông đã viết đơn xin không tiếp tục nhiệm vụ. Ông bày tỏ sự xúc động khi đứng trước các đồng nghiệp, cộng sự sau 43 năm công tác, trong đó có gần 6 năm đồng hành cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng xúc động phát biểu tại Hội nghị, Ảnh: Mai Loan.

Nhìn lại hành trình đồng hành cùng VUSTA, ông cho rằng nhiệm kỳ qua để lại nhiều kỷ niệm, trải qua không ít thăng trầm và những thách thức tưởng chừng khó có thể vượt qua. Tuy nhiên, với sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể, VUSTA đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

“Những thách thức đến với chúng ta, tưởng rằng chúng ta không thể vượt qua nổi. Nhưng rồi chúng ta đã thành công”, ông nói.

GS.TSKH. Phan Xuân Dũng và PGS.TS Phạm Quang Thao chúc mừng Ban Chấp hành khóa IX. Ảnh: Mai Loan.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng cho biết, ông cảm thấy may mắn khi có cơ hội làm việc tại VUSTA, được tiếp xúc với đông đảo các nhà khoa học, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Dù từng trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng chưa ở đâu ông có cơ hội gặp gỡ đông đảo đội ngũ trí thức như tại VUSTA, những người đã biết cách làm “thay đổi cuộc đời” ông.

“Các nhà khoa học, trí thức khoa học công nghệ Việt Nam thật tuyệt vời, thật trí tuệ, yêu Đảng, yêu dân tộc. Tôi có may mắn này, cảm ơn Liên hiệp hội, cảm ơn các đồng chí”, GS Phan Xuân Dũng bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống và các biên tập viên, phóng viên Báo chúc mừng GS.TSKH Phan Xuân Dũng, PGS.TS Phạm Xuân Thao hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Mai Loan.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng chúc mừng GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA, Bí thư Đảng ủy cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ VUSTA đã chỉ đạo và triển khai công việc quyết liệt, khoa học, góp phần đưa Đại hội IX diễn ra thành công.

Đại hội IX mở ra một thời kỳ mới đối với VUSTA. Ông bày tỏ tin tưởng VUSTA sẽ tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của GS.VS Châu Văn Minh, Đảng ủy và Thường trực Đoàn Chủ tịch, đồng thời kế thừa những giá trị, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước.

Ông gửi lời chúc VUSTA, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, trí thức trong hệ thống Liên hiệp hội sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho đất nước.