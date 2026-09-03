GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Viện 69

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và ngày giỗ lần thứ 57 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/9, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm Người tại Viện 69, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, GS.VS Châu Văn Minh cùng các thành viên trong đoàn đã dành phút tưởng niệm, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2/9 năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt. Cách đây 57 năm, vào lúc 9h47 ngày 2/9/1969, tức ngày 21/7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa. Năm 2026, ngày 2/9 dương lịch cũng đúng vào ngày 21/7 năm Bính Ngọ âm lịch. Ngày Quốc khánh của dân tộc và ngày tưởng niệm Người theo lịch âm cùng hội tụ trong một ngày, càng làm sâu sắc thêm tình cảm, lòng biết ơn và sự tưởng nhớ của các thế hệ hôm nay đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

57 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng những giá trị mà Người để lại vẫn là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, tình cảm và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho trí thức, nhân tài và sự nghiệp phát triển khoa học luôn là nguồn cổ vũ lớn lao. Ngay từ những ngày đầu xây dựng Nhà nước cách mạng, Người đặc biệt coi trọng việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức; đặt niềm tin vào những người có tri thức, có tài năng và lòng yêu nước cùng chung sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bởi vậy, hoạt động dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng thành kính và biết ơn đối với Người, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tự nhắc mình về trách nhiệm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đem tri thức, năng lực sáng tạo và tâm huyết đóng góp cho đất nước.

Nơi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, thiêng liêng

Viện 69 là đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt trong Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ chính trị trung tâm của Viện là trực tiếp tiến hành các biện pháp y tế, đồng thời nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ Tổ Y tế đặc biệt những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ năm 1969, trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên của Viện 69 đã bền bỉ thực hiện trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Qua nhiều năm nghiên cứu, hợp tác và tiếp nhận, làm chủ kỹ thuật, đội ngũ cán bộ khoa học, quân y của Viện từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính vì vậy, việc dâng hương tưởng niệm Người tại Viện 69 mang ý nghĩa đặc biệt đối với đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – một tổ chức được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Trong không gian gắn với một nhiệm vụ vừa thiêng liêng, vừa đòi hỏi trình độ khoa học, kỹ thuật cao và sự tận tâm đặc biệt của nhiều thế hệ cán bộ, các thành viên trong đoàn càng cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của người làm khoa học đối với đất nước và Nhân dân.

Tiếp nối tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Hoạt động tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong những ngày đầu của nhiệm kỳ IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa được tổ chức thành công, GS.VS Châu Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong thời điểm mở đầu một nhiệm kỳ mới, việc thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh càng gợi nhắc sâu sắc yêu cầu đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ: đặt lợi ích của đất nước, của Nhân dân lên trên hết; giữ gìn phẩm chất của người trí thức; phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ, sáng tạo, trung thực khoa học và trách nhiệm xã hội; đem tri thức phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng thành kính không chỉ được thể hiện bằng nén hương tưởng niệm, mà sâu xa hơn là ý thức tiếp nối những giá trị mà Người đã dành cả cuộc đời vun đắp; là trách nhiệm biến tình cảm đối với Bác thành những việc làm cụ thể, có ích cho đất nước và Nhân dân.

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đó là tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, tập hợp ngày càng rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của giới trí thức; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phổ biến kiến thức; góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống và đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Nén hương dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 2/9 đặc biệt của năm 2026 vì thế là sự tri ân sâu sắc đối với Người, đồng thời cũng là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người trí thức về trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục đóng góp trí tuệ và tâm huyết để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.