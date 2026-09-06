Trung tâm Dịch thuật kỷ niệm 20 năm, đón nhận bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam

Kỷ niệm 20 năm thành lập, Trung tâm CTCS đón nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho công trình “Almanach những nền văn minh thế giới”.

Sáng 6/9, Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học - Công nghệ (CTCS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Tại sự kiện, công trình “Almanach Những nền văn minh thế giới” do Trung tâm thực hiện đã chính thức nhận Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm có GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), TS Thăng Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Kỷ lục Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Trần Quyết Thắng, cùng đông đảo các tướng lĩnh, giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học và các dịch giả, tác giả gắn bó với Trung tâm trong suốt hai thập kỷ qua.

20 năm tập hợp và lan tỏa những giá trị tri thức

CTCS được thành lập năm 2006, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm có chức năng tổ chức dịch thuật, tuyển dịch các tác phẩm văn hóa, khoa học - công nghệ của Việt Nam ra tiếng nước ngoài; đồng thời tuyển chọn, dịch các tác phẩm có giá trị của thế giới sang tiếng Việt. Trung tâm cũng thực hiện nghiên cứu, đào tạo và các dịch vụ văn hóa, khoa học - công nghệ, trong đó có môi giới bản quyền.

TS Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm CTCS phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mai Loan.

Sau 20 năm, từ một đơn vị có quy mô nhân sự khiêm tốn, CTCS từng bước xây dựng đội ngũ chuyên môn, triển khai nhiều hoạt động xuất bản, nghiên cứu, hội thảo, đào tạo, bồi dưỡng và dịch vụ khoa học - công nghệ. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm đã xuất bản nhiều đầu sách, với hàng triệu bản được phát hành, đồng thời hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước và tổ chức chủ quản.

GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dự buổi Lễ. Ảnh: Mai Loan.

Một trong những dấu ấn nổi bật của CTCS là các công trình về Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt, “Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long” quy tụ hơn 1.200 tác giả, dịch giả và các nhà nghiên cứu, tập hợp nguồn tư liệu trải dài qua hàng nghìn năm lịch sử.

Đánh giá về công trình, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, cho rằng đây là một trong những dấu ấn quan trọng trong quá trình nghiên cứu, tổng hợp và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Cùng với “Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long”, CTCS còn tham gia nhiều công trình về văn hóa và tri thức, trong đó có bộ bách khoa thư “Almanach những nền văn minh thế giới”, “Almanach về mẹ và phái đẹp”, các bộ sách về địa danh và nhân vật lịch sử...

Trung tâm cũng phối hợp với các đơn vị xuất bản, giáo dục thực hiện bộ lịch nghệ thuật “Truyện Kiều” trong 9 năm, từ 2018 đến 2026. Bộ lịch gồm 27 bức tranh được tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm của các họa sĩ, tái hiện cuộc đời và số phận nàng Kiều dựa trên kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du. Mỗi bức tranh được minh họa bằng những câu thơ trong “Truyện Kiều”, qua đó đưa tác phẩm văn học kinh điển đến gần hơn với công chúng dưới hình thức trực quan.

Đánh giá về hành trình này, GS.VS Đặng Vũ Minh cùng các đại biểu tham dự đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của Trung tâm CTCS đối với sự nghiệp phổ biến tri thức, đồng thời khẳng định vị thế của Trung tâm như một địa chỉ tin cậy của giới trí thức trong và ngoài nước.

“Almanach những nền văn minh thế giới” xác lập Kỷ lục Việt Nam

Một dấu ấn ý nghĩa tại lễ kỷ niệm 20 năm, đó là Trung tâm đã đón nhận Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho công trình “Almanach những nền văn minh thế giới”.

Đây là công trình sách khảo cứu, hệ thống hóa và phổ biến kiến thức về 8 nền văn minh lớn của nhân loại và hơn 400 Di sản thế giới được UNESCO ghi nhận tại hơn 100 quốc gia. Công trình được xây dựng theo phương thức bách khoa - niên biểu - thư viện khoa học, trở thành một “thư viện” thu nhỏ về kho tàng tri thức của nhân loại, tạo dấu ấn trong đời sống học thuật và văn hóa đọc Việt Nam.

Almanach những nền văn minh thế giới. Ảnh: Mai Loan.

Tác phẩm có sự tham gia của Hội đồng biên soạn cùng hơn 800 tác giả, chuyên gia, cộng tác viên trong nước và quốc tế, được xuất bản, bổ sung, tái bản trong suốt 30 năm, từ 1996 đến 2026.

TS Nguyễn Hoàng Điệp, Tổng Giám đốc CTCS, nhận Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho công trình “Almanach những nền văn minh thế giới”.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống bên lề sự kiện, TS Nguyễn Hoàng Điệp cho hay, công trình Những nền văn minh thế giới số lượng in ấn lên tới 3,6 triệu bản.

TS Nguyễn Hoàng Điệp bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), cùng toàn thể các nhà khoa học, dịch giả đã luôn đồng hành, đóng góp quý báu cho Trung tâm trong suốt 20 năm qua.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi Lễ. Ảnh: Mai Loan.

TS Nguyễn Hoàng Điệp nhấn mạnh, là một đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội – “ngôi nhà chung” của giới trí thức mà Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, Trung tâm luôn nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt các trọng trách được giao. Ông chia sẻ, sự hiện diện và gắn bó của Trung tâm tại tòa nhà "Ngôi nhà Tri thức" của Liên hiệp hội là minh chứng cho tinh thần tập hợp, kết nối lực lượng trí thức để tạo nên những sản phẩm khoa học - văn hóa cụ thể, giá trị.

Vượt qua nhiều khó khăn và vất vả trong suốt hai thập kỷ, tập thể Trung tâm luôn cảm thấy tự hào, vui vì đã làm tròn nhiệm vụ mà Liên hiệp hội giao phó, góp phần khẳng định tầm nhìn, vị thế của trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển văn hóa và khoa học nước nhà.