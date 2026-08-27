Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam: Phát huy trí tuệ, góp sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chiều 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra. Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội IX diễn ra trong bối cảnh vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định và nâng cao; đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát huy nguồn lực trí tuệ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phạm Ngọc Linh uyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tại phiên làm việc.

Đây cũng là thời điểm cả nước đang nỗ lực hiện thực hóa những mục tiêu phát triển được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện, chuyển giao tri thức và đóng góp vào quá trình hoạch định, thực thi chính sách.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam.

Theo chương trình, phiên thứ nhất của Đại hội diễn ra chiều ngày 27/8.

Tại phiên làm việc, Đại hội tiến hành tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua hình thức biểu quyết; đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng sẽ thông qua chương trình, quy chế làm việc và báo cáo tình hình đại biểu tham dự.

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam tham quan gian trưng bày sản phẩm báo chí công nghệ số của Báo Tri thức và Cuộc sống tại Đại hội.

Một trong những nội dung quan trọng của phiên làm việc chiều 27/8 là trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2026, cùng Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Kiểm tra khóa VIII.

Các đại biểu cũng sẽ nghe các báo cáo tham luận, xem xét tờ trình sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và thông qua Điều lệ mới.

Tiếp đó, Đại hội tiến hành công tác thi đua, khen thưởng.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực phục vụ Đại hội của Báo Tri thức và Cuộc sống.

Đáng chú ý, cuối buổi chiều, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm việc thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa IX và tiến hành bầu cử.

Sau khi kết thúc phiên thứ nhất, Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ nhất, khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức theo chương trình riêng.

GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam trải nghiệm ấn phẩm in đặc biệt Khoa học và Đời sống.

Trong thời gian này, các đại biểu không tham dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất sẽ tham quan khu vực triển lãm.

Một số hình ảnh các đại biểu tới tham dự Đại hội: