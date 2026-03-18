Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả

Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 17/3, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã trình bày báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày báo cáo tại Hội nghị

Công tác phối hợp đạt được nhiều kết quả nổi bật

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nêu rõ, trong năm 2025, công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được duy trì chặt chẽ, toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Sự phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đối với công tác phối hợp trong việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hai cơ quan đã tích cực phối hợp các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động; đặc biệt, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; tham gia ý kiến về các Đề án, nội dung quan trọng phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Lãnh đạo Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, đặc biệt là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Nhiều nguồn lực xã hội được huy động, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vận động được trên 3.700 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra.

Đề cập tới nội dung phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga, hai cơ quan đã tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên 4 phương diện.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, trong công tác sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong rà soát, đánh giá việc thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp ý kiến Nhân dân, đề xuất việc tiếp thu ý kiến của Nhân dân, đại biểu Quốc hội, các ngành, các cấp, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định liên quan đến MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Công đoàn Việt Nam trong dự thảo Nghị quyết.

Trong việc tổng kết việc thực hiện Đề án Định hướng Chương trình lập pháp khóa XV và xây dựng Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Trong việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, UBTVQH, hai cơ quan đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu góp ý kiến đối với nhiều dự án luật, Nghị quyết, pháp lệnh. Nhiều ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được tiếp thu trong quá trình hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Luật.

Trong quá trình chủ trì thẩm tra, tham gia tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, UBTVQH đã chỉ đạo, bảo đảm thể chế kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên, nhất là trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cũng trong năm 2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp UBTVQH, Chính phủ ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết để phù hợp với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp đổi mới, nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri; đa dạng hóa các hình thức và cải tiến phương thức thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; phối hợp xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước trình bày tại các kỳ họp của Quốc hội, trong đó tổng hợp hơn 4.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Quan tâm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, theo dõi giám sát cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị từ kết quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 6.500 hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận trên 51 triệu lượt ý kiến góp ý của Nhân dân. Những ý kiến đã được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, góp phần bảo đảm tính dân chủ và sự đồng thuận xã hội, tạo nên thành công của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp với tỷ lệ 100% số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành.

Đề cập tới nội dung phối hợp trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, hai cơ quan tích cực, chủ động phối hợp trong công tác chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử bảo đảm đúng quy định của pháp luật, nhất là công tác ban hành các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp xúc cử tri; ban hành theo thẩm quyền các văn bản, tài liệu phục vụ công tác tổ chức bầu cử.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức các Hội nghị hiệp thương và công bố danh sách người ứng cử đảm bảo đúng quy định; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương. Tổ chức vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương. Tổ chức các Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các địa phương. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cử tri và Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về bầu cử.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nội dung theo Quy chế phối hợp.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của mỗi cơ quan.

Có ý nghĩa sâu sắc trong việc phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội

GS.TS Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, trong năm qua, hệ thống chính trị ở nước ta đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, với tinh thần khẩn trương "vừa chạy vừa xếp hàng" và mang lại nhiều thành công rực rỡ.

Một trong những yếu tố làm nên thành công đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong hệ thống chính trị, đặc biệt là sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, góp phần giúp chất lượng công tác của mỗi cơ quan đều được nâng lên.

Theo GS.TS Trần Ngọc Đường, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc trong việc phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, nâng cao chất lượng các dự án luật.

GS.TS Trần Ngọc Đường

GS.TS Trần Ngọc Đường cho rằng, với trọng trách đó, trong thời gian tới, các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ góp phần đắc lực trong công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với việc xây dựng pháp luật, thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời các Ủy ban của Quốc hội nên có sự phối hợp chặt chẽ với các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong việc thẩm tra các dự án luật, góp phần nâng cao chất lượng dự án luật.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, trong công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của nhân dân cần được làm tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Túc

Trong đó, cần tăng cường tập hợp các ý kiến của nhân dân thông qua các hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến người dân, phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn trong vấn đề này.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, vị trí và vai trò của MTTQ Việt Nam ngày càng được nâng lên, phạm vi của Mặt trận ngày càng được mở rộng. Trên cơ sở đó, trong công tác phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tính chuyên sâu trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam cần được nâng cao, tính liên kết giữa các lực lượng trong xã hội phải được chú trọng triển khai hiệu quả.

PGS.TS Trần Đình Thiên

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, trong phát triển kinh tế số, ứng dụng công nghệ cao, MTTQ Việt Nam tập hợp nhiều tri thức, các chuyên gia về kinh tế. Cách tiếp cận hệ thống, tổng thể của MTTQ Việt Nam sẽ giúp cho Quốc hội định hình được nhiều vấn đề mà nền kinh tế mới đang đặt ra, từ đó mở ra nhiều không gian phát triển mới.