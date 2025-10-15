Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức lên tiếng vụ robot dán logo trường

Đại học Bách khoa Hà Nội giải thích việc robot hai chân bị dán logo của trường tại triển lãm là do sơ suất trong đánh dấu hiện vật để quản lý.

Những ngày qua, hình ảnh một robot hai chân xuất hiện tại Triển lãm 80 năm Thành tựu Giáo dục & Đào tạo (tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội (từ 28/8 đến 15/9/2025) gây xôn xao dư luận.

Theo hình ảnh lan truyền, robot hai chân này bị che logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của ĐH Bách khoa Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, việc dán logo như vậy sẽ gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm.

Hình ảnh gây xôn xao: Robot hai chân dán logo của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chiều 15/10, thông tin tới báo chí, ĐH Bách khoa Hà Nội đã thừa nhận đây là “điều đáng tiếc”, đồng thời giải thích rõ nguồn gốc, mục đích sử dụng robot và nguyên nhân dẫn đến việc dán nhãn logo của trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, robot hai chân được sử dụng trong triển lãm có phần cơ khí nhập khẩu hợp pháp từ Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí Chính xác (RPMEC), doanh nghiệp trực thuộc hệ thống của nhà trường. Mục đích là phục vụ phát triển, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trên nền tảng đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có thêm nhiều tính năng như:

Nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp; Tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi; Đang tiếp tục phát triển thuật toán giúp robot leo cầu thang cong.

Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn giúp giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI và điều khiển chuyển động. Những nội dung này đã được giới thiệu công khai tại khu vực triển lãm.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, robot được trưng bày tại khu vực giới thiệu điều kiện học tập, thực hành và nghiên cứu phát triển của giảng viên và sinh viên. Khu vực này có sự tham gia của nhiều cơ quan và đơn vị đào tạo khác nhau.

“Trong điều kiện triển lãm kéo dài và lượng khách tham quan đông, các đơn vị thường dán tem đánh dấu hiện vật để quản lý và bảo quản. Bộ phận trực triển lãm của Đại học Bách khoa Hà Nội đã sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên toàn bộ hiện vật, trong đó có robot hai chân.

Tuy nhiên, do sơ suất, tem giấy được dán ngay vị trí logo của sản phẩm, khiến một số khách tham quan hiểu nhầm robot là sản phẩm của trường”, ĐH Bách khoa Hà Nội giải thích.

ĐH Bách khoa Hà Nội thừa nhận, mặc dù đã có tờ giới thiệu tính năng robot tại khu vực triển lãm, việc dùng tem giấy logo Đại học Bách khoa Hà Nội để đánh dấu bảo quản đã làm một số khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tập thể lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã lập tức chỉ đạo rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc việc giải trình. Đại diện nhóm nghiên cứu và các bộ phận liên quan đã cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên và đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

“Nhà trường chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, góp ý và xin nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những sự kiện tương tự”, ĐH Bách khoa cho hay.