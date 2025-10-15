Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học

Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức lên tiếng vụ robot dán logo trường

Đại học Bách khoa Hà Nội giải thích việc robot hai chân bị dán logo của trường tại triển lãm là do sơ suất trong đánh dấu hiện vật để quản lý.

Mai Loan

Những ngày qua, hình ảnh một robot hai chân xuất hiện tại Triển lãm 80 năm Thành tựu Giáo dục & Đào tạo (tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội (từ 28/8 đến 15/9/2025) gây xôn xao dư luận.

Theo hình ảnh lan truyền, robot hai chân này bị che logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của ĐH Bách khoa Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, việc dán logo như vậy sẽ gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm.

robot.png
Hình ảnh gây xôn xao: Robot hai chân dán logo của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chiều 15/10, thông tin tới báo chí, ĐH Bách khoa Hà Nội đã thừa nhận đây là “điều đáng tiếc”, đồng thời giải thích rõ nguồn gốc, mục đích sử dụng robot và nguyên nhân dẫn đến việc dán nhãn logo của trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, robot hai chân được sử dụng trong triển lãm có phần cơ khí nhập khẩu hợp pháp từ Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí Chính xác (RPMEC), doanh nghiệp trực thuộc hệ thống của nhà trường. Mục đích là phục vụ phát triển, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trên nền tảng đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có thêm nhiều tính năng như:

Nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp; Tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi; Đang tiếp tục phát triển thuật toán giúp robot leo cầu thang cong.

Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn giúp giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI và điều khiển chuyển động. Những nội dung này đã được giới thiệu công khai tại khu vực triển lãm.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, robot được trưng bày tại khu vực giới thiệu điều kiện học tập, thực hành và nghiên cứu phát triển của giảng viên và sinh viên. Khu vực này có sự tham gia của nhiều cơ quan và đơn vị đào tạo khác nhau.

“Trong điều kiện triển lãm kéo dài và lượng khách tham quan đông, các đơn vị thường dán tem đánh dấu hiện vật để quản lý và bảo quản. Bộ phận trực triển lãm của Đại học Bách khoa Hà Nội đã sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên toàn bộ hiện vật, trong đó có robot hai chân.

Tuy nhiên, do sơ suất, tem giấy được dán ngay vị trí logo của sản phẩm, khiến một số khách tham quan hiểu nhầm robot là sản phẩm của trường”, ĐH Bách khoa Hà Nội giải thích.

ĐH Bách khoa Hà Nội thừa nhận, mặc dù đã có tờ giới thiệu tính năng robot tại khu vực triển lãm, việc dùng tem giấy logo Đại học Bách khoa Hà Nội để đánh dấu bảo quản đã làm một số khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tập thể lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã lập tức chỉ đạo rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc việc giải trình. Đại diện nhóm nghiên cứu và các bộ phận liên quan đã cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên và đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

“Nhà trường chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, góp ý và xin nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những sự kiện tương tự”, ĐH Bách khoa cho hay.

#ĐH Bách khoa Hà Nội #dán đè logo #dán đè logo robot #robot hai chân #ĐH bách khoa Hà Nội lên tiếng

Bài liên quan

Nhà Khoa học

Ba nhà kinh tế đoạt Nobel 2025 lý giải bí mật tăng trưởng bất tử

Giải Nobel kinh tế năm 2025 được trao cho 3 nhà khoa học nhờ nghiên cứu lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đột phá sáng tạo.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 13/10 công bố chủ nhân của giải Nobel Kinh tế năm 2025 cho 3 nhà khoa học gồm: Joel Mokyr (Đại học Northwestern (Mỹ), Philippe Aghion (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London - Anh) và Peter Howitt (Đại học Brown - Mỹ).

Các nhà khoa học được trao giải nhờ nghiên cứu lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đột phá sáng tạo.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

'Giáo sư nhà nông' Trần Quang Thiều và bí mật 1 gram diệt triệu chuột

Từ cánh đồng Thường Tín, “Giáo sư nhà nông” Trần Quang Thiều chế tạo bẫy chuột 1 gram, diệt hơn 40 triệu con chuột, được tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông.

Ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội được người dân, giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông". Ông từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi là người có công giúp người nông dân Việt Nam tiêu diệt mối đe dọa với mùa vụ.

ong-thieu.jpg
"Vua diệt chuột" Trần QuangThiều (trái) và thành quả từ "nghiên cứu" của "nhà khoa học chân đất".
Xem chi tiết

Nhà Khoa học

GS.TSKH Trần Đình Long, từ cánh đồng trung du tới công dân Thủ đô ưu tú

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nông nghiệp, GS.TSKH Trần Đình Long đi từ miền trung du Phú Thọ đến trái tim Hà Nội, mang tri thức làm giàu từng tấc đất quê hương.

GS.TSKH.VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) vừa được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một cuộc đời tận hiến cho nông nghiệp Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến mà ông coi như quê hương thứ hai.

gs-long.jpg
GS.TSKH.VS Trần Đình Long được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025. Ảnh: NVCC.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới