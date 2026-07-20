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Lộ diện hình hài đường 90m giữa lòng Hồ Tây

Kinh doanh - Địa ốc

Lộ diện hình hài đường 90m giữa lòng Hồ Tây

Dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai với mặt cắt ngang 93,6 m được kỳ vọng cải thiện hạ tầng giao thông, tạo diện mạo mới cho khu bán đảo Quảng An và ven Hồ Tây.

Minh Ngọc/SKĐS
Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I (phường Tây Hồ, Hà Nội) điểm đầu dự án từ khu biệt thự Tây Hồ, điểm cuối dự án tại vị trí giao cắt với đường Xuân Diệu. Công trình có chiều dài tuyến 1.260m với tổng mức đầu tư là 552,697 tỉ đồng (trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 391,431 tỉ đồng; chi phí xây dựng 82,872 tỉ đồng).
Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I (phường Tây Hồ, Hà Nội) điểm đầu dự án từ khu biệt thự Tây Hồ, điểm cuối dự án tại vị trí giao cắt với đường Xuân Diệu. Công trình có chiều dài tuyến 1.260m với tổng mức đầu tư là 552,697 tỉ đồng (trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là 391,431 tỉ đồng; chi phí xây dựng 82,872 tỉ đồng).
Sau khi mở rộng, đường có quy mô mặt cắt ngang đường rộng từ 20,5 - 93,6m, gồm các hạng mục khác như hệ thống cấp, thoát nước, hào kỹ thuật; tổ chức giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh.
Sau khi mở rộng, đường có quy mô mặt cắt ngang đường rộng từ 20,5 - 93,6m, gồm các hạng mục khác như hệ thống cấp, thoát nước, hào kỹ thuật; tổ chức giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh.
Để thực hiện dự án TP Hà Nội đã tiến hành thu hồi 48.338,6m2, liên quan đến 184 thửa đất của nhiều tổ chức và cá nhân. Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ, đến tháng 6.2026, chính quyền đã hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I.
Để thực hiện dự án TP Hà Nội đã tiến hành thu hồi 48.338,6m2, liên quan đến 184 thửa đất của nhiều tổ chức và cá nhân. Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ, đến tháng 6.2026, chính quyền đã hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I.
Sau nửa năm thì công, đoạn tuyến đã lộ diện hình hài.
Sau nửa năm thì công, đoạn tuyến đã lộ diện hình hài.
Ghi nhận những ngày qua tại công trình, nhiều máy móc, công nhân được nhà thầu huy động để triển khai thi công các hạng mục của dự án.
Ghi nhận những ngày qua tại công trình, nhiều máy móc, công nhân được nhà thầu huy động để triển khai thi công các hạng mục của dự án.
Đường giao thông hai bên rộng 19 - 21m., đường chính được mở rộng từ 20,5 - 93,6m, gồm các hạng mục khác như hệ thống cấp, thoát nước, hào kỹ thuật; tổ chức giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng
Đường giao thông hai bên rộng 19 - 21m., đường chính được mở rộng từ 20,5 - 93,6m, gồm các hạng mục khác như hệ thống cấp, thoát nước, hào kỹ thuật; tổ chức giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng
Tại công trường, nhiều máy móc được huy động để triển khai dự án.
Tại công trường, nhiều máy móc được huy động để triển khai dự án.
Hạng mục cây xanh đã được triển khai tại một số đoạn.
Hạng mục cây xanh đã được triển khai tại một số đoạn.
số lượng lớn vật liệu được nhà thầu tập kết phục vụ thi công.
số lượng lớn vật liệu được nhà thầu tập kết phục vụ thi công.
Công nhân đang thi công đá lát vỉa hè.
Công nhân đang thi công đá lát vỉa hè.
Dự án được triển khai với mục tiêu kết nối giao thông giữa khu biệt thự Văn phòng T.Ư Đảng, Phủ Tây Hồ với các khu vực lân cận nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vào dịp lễ, Tết, các kỳ họp Quốc hội, Đại hội Đảng. Qua đó, từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực theo quy hoạch được duyệt, phát triển kinh tế - xã hội - du lịch; tạo ra tuyến phố văn minh - hiện đại...
Dự án được triển khai với mục tiêu kết nối giao thông giữa khu biệt thự Văn phòng T.Ư Đảng, Phủ Tây Hồ với các khu vực lân cận nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vào dịp lễ, Tết, các kỳ họp Quốc hội, Đại hội Đảng. Qua đó, từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực theo quy hoạch được duyệt, phát triển kinh tế - xã hội - du lịch; tạo ra tuyến phố văn minh - hiện đại...
Đồng thời hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực bán đảo Quảng An theo quy hoạch được duyệt; hình thành trục không gian văn hóa - cảnh quan sinh thái Hồ Tây - Cổ Loa theo định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đồng thời hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực bán đảo Quảng An theo quy hoạch được duyệt; hình thành trục không gian văn hóa - cảnh quan sinh thái Hồ Tây - Cổ Loa theo định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Minh Ngọc/SKĐS
suckhoedoisong.vn
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#dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai #cải thiện hạ tầng giao thông Hồ Tây #quy hoạch phát triển khu vực Quảng An #đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị #phát triển du lịch và văn hóa Hồ Tây

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