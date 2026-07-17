Lâm Đồng: Tháo gỡ nút thắt tại dự án trọng điểm Khu công nghiệp Sơn Mỹ I

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch cho dự án KCN Sơn Mỹ I trước ngày 30/9/2026 để thu hút nhà đầu tư.

Chiều ngày 16/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành liên quan để đánh giá tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I, xã Sơn Mỹ. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện UBND xã Sơn Mỹ tại điểm cầu trực tuyến.

Đây được xác định là dự án lõi, có ý nghĩa then chốt trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đặt mục tiêu tạo đà cho tăng trưởng GRDP "2 con số" của Lâm Đồng trong giai đoạn tới. Theo báo cáo, dự án có quy mô 1.074 ha, ảnh hưởng đến 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trong khu vực thu hồi đất.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực tế hiện nay chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra. Số liệu thống kê cho thấy, công tác niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ mới chỉ thực hiện được 177 trên tổng số 205 hộ. Đối với công tác bàn giao mặt bằng sạch, diện tích thực hiện mới đạt hơn 109 ha trong tổng số 400 ha theo yêu cầu. Ngoài ra, việc bổ sung chi phí đầu tư vào đất đối với các tổ chức chưa có đơn kháng cáo vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Hình ảnh mô phỏng Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, khó khăn hiện tại không nằm ở công tác giải phóng mặt bằng, mà phụ thuộc vào sự quyết tâm và vào cuộc quyết liệt của các địa phương, đơn vị liên quan. Lãnh đạo tỉnh quán triệt tinh thần "khó khăn ở đâu, giải quyết ở đó", yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương cần chủ động, linh hoạt trong xử lý các vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với địa phương, tập trung tối đa cho công tác hỗ trợ, tái định cư. Để kiểm soát chặt chẽ, các đơn vị được yêu cầu duy trì chế độ báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ hằng tuần về UBND tỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã ấn định mốc thời gian hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án là hết tháng 9/2026. Đây là điều kiện tiên quyết để tạo quỹ đất, sớm triển khai xây dựng hạ tầng và sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư vào dự án ngay trong những tháng cuối năm 2026.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Sơn Mỹ I được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa lớn, góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho địa phương cũng như khu vực lân cận.