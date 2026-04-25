Đặc sắc đêm nghệ thuật “Đại ngàn reo”

Tối 25/4, chương trình nghệ thuật đặc sắc “Đại ngàn reo” chính thức được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, P. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính

Tham dự chương trình nghệ thuật đặc sắc “Đại ngàn reo” có sự hiện diện của bà Đinh Thị Phương Lan, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Y Vinh Tơr - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh và đông đảo người dân tỉnh Gia Lai.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đêm hội giao lưu các dân tộc với chủ đề “Đại ngàn reo” không đơn thuần là một chương trình biểu diễn văn hóa, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đại đoàn kết.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, ông Phạm Anh Tuấn cho hay, đứng trước tượng Bác trong sự kiện ý nghĩa này, chúng ta cùng suy ngẫm, làm sao để mọi người dân, dù thuộc dân tộc nào, đều có cơ hội phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau và bản sắc văn hóa luôn được gìn giữ. Đó cũng là định hướng mà tỉnh Gia Lai kiên trì theo đuổi: phát triển bao trùm, tôn trọng khác biệt, coi đa dạng văn hóa là nguồn lực và đoàn kết là sức mạnh.

Ông Siu Phu (làng Jút, xã Ia Hrung) đọc lại lá thư 80 trước năm Bác Hồ gởi thư cho Đại hội dân tộc thiểu số miền Nam.

“Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, với quy mô rộng lớn và 47 dân tộc cùng sinh sống, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển nhanh, bền vững. Tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, huy động hiệu quả nguồn lực, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, hướng tới phát triển toàn diện”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nếu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mang đến cho khán giả trải nghiệm sân khấu công nghệ hiện đại, thì “Đại ngàn reo” lại lựa chọn hướng đi khác: dàn dựng thực cảnh để tôn vinh vẻ đẹp không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Không chỉ dừng ở sân khấu biểu diễn, chương trình còn mở rộng không gian với cụm 20 mô hình làng văn hóa được tái hiện ngay tại quảng trường, góp phần tái hiện sinh động hơi thở buôn làng giữa lòng đô thị.

Việc lựa chọn sân khấu thực cảnh cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn trong tổ chức và dàn dựng, khi mọi chi tiết từ ánh sáng, âm thanh đến chuyển động của diễn viên đều phải “ăn khớp” với không gian thật. Tuy nhiên, đây cũng chính là yếu tố tạo nên khác biệt, khi sân khấu không còn là nơi dựng cảnh, mà trở thành một phần của đời sống được tái hiện.

Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và câu chuyện được kể, mỗi động tác trong điệu xoang, mỗi nhịp cồng chiêng hay từng sinh hoạt đời thường đều mang tính tự nhiên, không bị “sân khấu hóa” quá mức. Chính sự mộc mạc ấy tạo nên chiều sâu cho chương trình.

Một trong những điểm đặc biệt của “Đại ngàn reo” là sự tham gia của đông đảo diễn viên quần chúng - chủ yếu là người Jrai, Bahnar. Nhiều người lần đầu đứng trên sân khấu, nhưng theo những trải nghiệm, ký ức và bản sắc của cộng đồng mình.

Bên cạnh đó, sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp giúp hoàn thiện về mặt kỹ thuật và dàn dựng. Tuy nhiên, thay vì tách biệt, họ hòa vào tập thể, cùng tập luyện, cùng chỉnh sửa từng chi tiết, tạo nên sự kết nối giữa chuyên môn và đời sống.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong kịch bản là phần đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946, do ông Siu Phu (làng Jút, xã Ia Hrung) thể hiện. Việc lựa chọn một người dân địa phương cho phân đoạn này không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn góp phần kết nối lịch sử với hiện tại, làm nổi bật tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.

Ca sỹ Thanh Lam kể chuyện Tây Nguyên- “Đại ngàn reo” không chỉ là một chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026, mà còn là một cách tiếp cận mới trong tổ chức sự kiện văn hóa - khi cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm.

Từ sân khấu thực cảnh đến sự tham gia trực tiếp của người dân, chương trình cho thấy nỗ lực đưa văn hóa trở về đúng với không gian sống của nó. Không chỉ để trình diễn, mà để cảm nhận, để kết nối và để lan tỏa.

Và khi người Tây Nguyên tự kể câu chuyện của mình, “Đại ngàn reo” không dừng lại ở một đêm diễn, mà có thể trở thành một dấu ấn - nơi văn hóa không chỉ được giới thiệu, mà thực sự được “sống” trong đời sống hôm nay.

Mời bạn đọc xem Video: đêm nghệ thuật “Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện
Bài liên quan

Xã hội

Nhộn nhịp làng hoa, cây cảnh lớn nhất miền Tây cận Tết Nguyên đán

Làng hoa Sa Đéc, nơi được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Tất bật “vỗ” hoa

Những ngày này, dọc theo tuyến đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao ở Sa Đéc, làng hoa, cây cảnh lớn nhất miền Tây, không khí lao động trở nên nhộn nhịp. Sau thành công của Festival Hoa - Kiểng lần thứ II, người dân Sa Đéc không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào việc “vỗ” hoa cho kịp bung sắc phục vụ Tết.

Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Mọi công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 đang đi vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng. Phú Thọ đã sẵn sàng chào đón những bước chân hướng về nguồn cội.

Chiều 21/4/2026 (tức mùng 5/3 Âm lịch), ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

a1.jpg
Đoàn công tác kiểm tra sơ đồ bố trí, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Xem chi tiết

Xã hội

Lễ hội Đền Hùng 2026 lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng

Hàng loạt nội dung về Lễ hội Đền Hùng 2026 đạt hàng trăm nghìn lượt xem, cho thấy hiệu quả từ việc Công an Phú Thọ chủ động kết nối KOL lan tỏa hình ảnh Đất Tổ.

Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 đã chính thức bước vào những ngày hội đầu tiên, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hành hương về tham dự.

Không khí lễ hội không chỉ sôi động với các hoạt động tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng với hàng loạt video, hình ảnh, bài viết được chia sẻ rộng rãi.

Xem chi tiết

