Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Mọi công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 đang đi vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng. Phú Thọ đã sẵn sàng chào đón những bước chân hướng về nguồn cội.

Mạnh Hưng

Chiều 21/4/2026 (tức mùng 5/3 Âm lịch), ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác kiểm tra sơ đồ bố trí, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tập trung khảo sát kỹ các khu vực dâng hương, tế lễ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng để đảm bảo mọi nghi thức diễn ra trang nghiêm, an toàn và thuận lợi nhất cho đồng bào về hành hương tưởng niệm các Vua Hùng diễn ra vào sáng 10/3 Âm lịch.

Đặc biệt, các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dành thời gian tới thăm, kiểm tra và động viên tinh thần các đơn vị tại 18 cụm hội trại văn hóa. Sự rộn ràng, rực rỡ tại khu vực hội trại đã mang đến những trải nghiệm văn hóa Đất Tổ vô cùng đặc sắc cho du khách thập phương.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị chức năng báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Mọi công tác chuẩn bị đang đi vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng. Phú Thọ đã sẵn sàng chào đón những bước chân hướng về nguồn cội.

Khu vực 18 cụm hội trại văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là sự kiện văn hóa tâm linh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân cả nước, là dịp để tri ân công đức các Vua Hùng và khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Vì vậy, mọi khâu chuẩn bị phải được tiến hành chu đáo, trang trọng, an toàn và tiết kiệm, đồng thời thể hiện được bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục, đặc biệt là công tác đón tiếp đại biểu, tổ chức nghi lễ dâng hương, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Đồng chí cũng lưu ý việc quảng bá hình ảnh lễ hội cần được đẩy mạnh, nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước về với Phú Thọ, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Ban Tổ chức chú trọng kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu di tích, đảm bảo không gian lễ hội xanh - sạch - đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của lực lượng y tế trong việc chuẩn bị phương án phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và du khách tham gia lễ hội.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động lễ hội.

Theo Ban tổ chức, từ ngày mùng 1 đến 18h00 ngày mùng 5/3 Âm lịch, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đón hơn 9 vạn lượt khách.

Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026 cũng là dịp để Phú Thọ giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước những tiềm năng, thế mạnh về du lịch. Từ các điểm đến nổi tiếng như Đền Hùng, Tây Thiên, Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, suối khoáng Thanh Thủy đến hồ Hòa Bình, tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên và văn hóa phong phú, hấp dẫn.

Bài liên quan

Xã hội

Lễ hội Đền Hùng 2026 lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng

Hàng loạt nội dung về Lễ hội Đền Hùng 2026 đạt hàng trăm nghìn lượt xem, cho thấy hiệu quả từ việc Công an Phú Thọ chủ động kết nối KOL lan tỏa hình ảnh Đất Tổ.

Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 đã chính thức bước vào những ngày hội đầu tiên, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hành hương về tham dự.

Không khí lễ hội không chỉ sôi động với các hoạt động tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng với hàng loạt video, hình ảnh, bài viết được chia sẻ rộng rãi.

Xem chi tiết

Xã hội

Mỡ máu tăng gấp 20 lần, thai phụ 34 tuần viêm tụy cấp được lọc máu cứu sống

Thai phụ 30 tuổi ở Phú Thọ bị viêm tụy cấp do mỡ máu tăng gấp gần 20 lần, được lọc máu kịp thời, sức khỏe mẹ và thai nhi ổn định.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ ngày 21/4 cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa thực hiện lọc máu cứu một thai phụ mang thai 34 tuần bị viêm tụy cấp, nguy cơ đe dọa tính mạng cả mẹ và con.

a83f9bcfa9b928e771a8.jpg
Bác sĩ thăm khám cho thai phụ. Ảnh: BVCC
Xem chi tiết

Xã hội

Nguy hiểm từ việc dùng điện để bẫy chuột tại Hải Phòng

Nhiều vụ tử vong do sử dụng điện giăng bẫy chuột, cảnh báo người dân cần tuân thủ an toàn và tránh hành vi nguy hiểm này.

Điển hình, tối 9/4, tại xã Tân Minh, một người dân dùng điện từ ắc quy để bẫy chuột ngoài đồng đã khiến một người bị tử vong khi vướng vào dây điện.

Gần đây nhất, khoảng từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 17/4, tại vị trí ruộng của ông Nguyễn Ngọc Nh ở thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng, ông Nh sử dụng dây kim loại thép, bình ắc quy, bộ kích điện đấu điện để chống chuột cắn lúa, dẫn đến việc bà N.T.T là người cùng thôn dẫm vào dây điện và bị điện giật dẫn đến tử vong.

Xem chi tiết

