Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Mọi công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 đang đi vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng. Phú Thọ đã sẵn sàng chào đón những bước chân hướng về nguồn cội.

Chiều 21/4/2026 (tức mùng 5/3 Âm lịch), ông Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đoàn công tác kiểm tra sơ đồ bố trí, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tập trung khảo sát kỹ các khu vực dâng hương, tế lễ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng để đảm bảo mọi nghi thức diễn ra trang nghiêm, an toàn và thuận lợi nhất cho đồng bào về hành hương tưởng niệm các Vua Hùng diễn ra vào sáng 10/3 Âm lịch.

Đặc biệt, các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dành thời gian tới thăm, kiểm tra và động viên tinh thần các đơn vị tại 18 cụm hội trại văn hóa. Sự rộn ràng, rực rỡ tại khu vực hội trại đã mang đến những trải nghiệm văn hóa Đất Tổ vô cùng đặc sắc cho du khách thập phương.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị chức năng báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Mọi công tác chuẩn bị đang đi vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng.

Khu vực 18 cụm hội trại văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là sự kiện văn hóa tâm linh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân cả nước, là dịp để tri ân công đức các Vua Hùng và khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Vì vậy, mọi khâu chuẩn bị phải được tiến hành chu đáo, trang trọng, an toàn và tiết kiệm, đồng thời thể hiện được bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục, đặc biệt là công tác đón tiếp đại biểu, tổ chức nghi lễ dâng hương, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Đồng chí cũng lưu ý việc quảng bá hình ảnh lễ hội cần được đẩy mạnh, nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước về với Phú Thọ, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Ban Tổ chức chú trọng kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu di tích, đảm bảo không gian lễ hội xanh - sạch - đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của lực lượng y tế trong việc chuẩn bị phương án phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và du khách tham gia lễ hội.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động lễ hội.

Theo Ban tổ chức, từ ngày mùng 1 đến 18h00 ngày mùng 5/3 Âm lịch, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đón hơn 9 vạn lượt khách.

Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2026 cũng là dịp để Phú Thọ giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước những tiềm năng, thế mạnh về du lịch. Từ các điểm đến nổi tiếng như Đền Hùng, Tây Thiên, Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, suối khoáng Thanh Thủy đến hồ Hòa Bình, tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên và văn hóa phong phú, hấp dẫn.