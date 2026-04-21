Lễ hội Đền Hùng 2026 lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng

Hàng loạt nội dung về Lễ hội Đền Hùng 2026 đạt hàng trăm nghìn lượt xem, cho thấy hiệu quả từ việc Công an Phú Thọ chủ động kết nối KOL lan tỏa hình ảnh Đất Tổ.

Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 đã chính thức bước vào những ngày hội đầu tiên, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hành hương về tham dự.

Không khí lễ hội không chỉ sôi động với các hoạt động tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng với hàng loạt video, hình ảnh, bài viết được chia sẻ rộng rãi.

Lượng lớn du khách về Đền Hùng dù chưa chính hội.

KOL tạo “sóng” lan tỏa Đền Hùng trên mạng xã hội

Trong dòng chảy nội dung về Lễ hội Đền Hùng 2026 trên mạng xã hội, những video ngắn của diễn viên Hà Việt Dũng ghi lại cảnh cả gia đình về Đền Hùng dâng hương kính Tổ đã thu hút sự chú ý với hàng triệu lượt xem, hơn 40 nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Video của Hà Việt Dũng không sử dụng kỹ xảo hay dàn dựng cầu kỳ, chỉ đơn thuần ghi lại những khoảnh khắc giản dị: cả gia đình cùng di chuyển lên khu di tích, hòa vào dòng người hành hương, trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực và các hoạt động trong dịp Giỗ Tổ. Chính cách thể hiện gần gũi, mang màu sắc cá nhân đã giúp nội dung dễ tiếp cận, tạo cảm giác chân thực với người xem.

Không chỉ riêng Hà Việt Dũng, hàng loạt người sáng tạo nội dung số, các fanpage địa phương lớn như Hoa Thịt Chua, Hải He, Gãy TV, Phú Thọ 24h... cũng lan tỏa nhiều video, hình ảnh về lễ hội: từ cảnh người dân đội mưa dâng hương, các tuyến đường được phân luồng trật tự đến những khoảnh khắc đời thường tại khu di tích.

Loạt bài đăng về Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 với lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Các video của Hoa Thịt Chua lựa chọn cách kể chuyện thông qua trải nghiệm cá nhân, lồng ghép yếu tố ẩm thực và văn hóa, tạo cảm xúc gần gũi. Trong khi đó, các bài đăng của Phú Thọ 24h phát huy lợi thế thông tin nhanh, bám sát thực tế, ghi lại những hình ảnh chân thực và thu hút lượng tương tác cao.

Những nội dung này không chỉ phản ánh sinh động thực tế lễ hội mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Đền Hùng linh thiêng, văn minh, an toàn đến cộng đồng mạng.

Từ kết nối KOL đến hiệu quả truyền thông rõ nét

Sự xuất hiện đồng loạt của các nội dung tích cực cho thấy một chuyển biến rõ nét trong cách lan tỏa thông tin trên không gian mạng - từ tự phát sang có định hướng, từ đơn lẻ sang có sự kết nối.

Căn cứ Kế hoạch hành động năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp là Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngày 15/4/2026, Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” đã phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức ghi hình, xây dựng các video, phóng sự tuyên truyền về Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.

Câu lạc bộ Niềm tin số Đất Tổ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 trên không gian mạng.

Các nội dung được thực hiện tại nhiều địa điểm tiêu biểu, tái hiện không khí trang nghiêm của lễ hội, đồng thời phản ánh sinh động các hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc. Việc sản xuất nội dung có định hướng đã góp phần bảo đảm thông tin chính thống, hạn chế thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các sản phẩm sẽ tiếp tục được lan tỏa trên các nền tảng số của thành viên câu lạc bộ, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Từ góc độ người tham gia, diễn viên Hà Việt Dũng, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Niềm tin số Đất Tổ cho rằng việc làm nội dung hiện nay không chỉ dừng ở việc thu hút người xem mà còn gắn với trách nhiệm xã hội.

“Không chỉ làm nội dung cho hấp dẫn, mà còn là trách nhiệm lan tỏa để mọi người hiểu rõ hơn về một ngày lễ lớn, linh thiêng của dân tộc”, anh chia sẻ.

Theo anh, việc tham gia câu lạc bộ giúp định hình rõ hơn hướng đi khi xây dựng nội dung, từ đó vừa đảm bảo yếu tố thu hút người xem, vừa bám sát giá trị cốt lõi là quảng bá văn hóa, lan tỏa thông tin tích cực. “Khi mình hiểu rõ cội nguồn, mình sẽ kể câu chuyện đó một cách tự nhiên và có chiều sâu hơn”, anh nói thêm.

Trong khi đó, Hoa Thịt Chua cho rằng, việc lan tỏa văn hóa bắt đầu từ tình cảm và sự biết ơn quê hương. Khi mỗi cá nhân kể lại câu chuyện của mình một cách chân thực, những giá trị truyền thống sẽ tự nhiên được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

“Không phải chỉ quay cho có, mà là kể lại những câu chuyện, những cảm xúc thật của mình về văn hóa, về cội nguồn. Khi mình thấy tự hào, mình sẽ muốn chia sẻ nhiều hơn”, Facebooker Hoa Thịt Chua cho biết thêm.

Thực tiễn từ mùa lễ hội năm nay cho thấy, việc chủ động kết nối, phát huy vai trò của lực lượng KOL đã mang lại hiệu quả rõ nét. Không gian mạng đang dần trở thành kênh truyền thông tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời đại số.

