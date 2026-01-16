Hà Nội

Du lịch

Đà Lạt ra mắt bản đồ số mai anh đào, du khách săn hoa theo thời gian thực

Mùa mai anh đào Đà Lạt 2026 thêm trải nghiệm mới khi lần đầu ra mắt bản đồ số trên Google Maps, giúp du khách săn hoa theo thời gian thực, tránh đông đúc.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mùa mai anh đào Đà Lạt năm 2026 không chỉ nhuộm hồng những triền đồi quen thuộc mà còn đánh dấu bước chuyển mình mới của du lịch phố núi khi lần đầu tiên một hệ thống bản đồ số chuyên biệt dành cho hoa mai anh đào được đưa vào vận hành trên nền tảng Google Maps.

mai-anh-dao.jpg
Ảnh Ngọc Hải

Theo đó, du khách đến Đà Lạt trong mùa lễ hội có thể dễ dàng theo dõi tình trạng hoa nở theo thời gian thực, xác định chính xác những cung đường, tọa độ ngắm hoa đẹp nhất và chủ động sắp xếp lịch trình tham quan, chụp ảnh một cách khoa học hơn.

Lễ hội mai anh đào Đà Lạt 2026 chính thức khởi động từ ngày 9/1, mở đầu cho chuỗi sự kiện hoa trong năm mới. Đáng chú ý, đây là lễ hội hoa đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng sau khi hoàn tất việc sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông, mang ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, lịch sử cũng như định hướng phát triển du lịch cho vùng kinh tế – du lịch mới.

mai-anh-dao4.jpg
Ảnh Thuỷ

Không chỉ đơn thuần là hoạt động tôn vinh loài hoa biểu tượng của cao nguyên, lễ hội năm nay còn ghi dấu một mô hình tổ chức mới. Chương trình do UBND phường Xuân Hương phối hợp cùng các phường Lang Biang, Cam Ly, Xuân Trường và Lâm Viên triển khai, với cơ chế luân phiên chủ trì qua từng năm. Cách làm này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để mỗi địa phương phát huy thế mạnh riêng, đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội trong dài hạn.

Điểm nhấn nổi bật nhất của mùa hoa 2026 chính là hệ thống bản đồ số hoa mai anh đào – công cụ được xem như “trợ lý du lịch” dành riêng cho những người yêu sắc hồng Đà Lạt. Bản đồ được tích hợp trực tiếp trên Google Maps, cho phép người dùng tra cứu chi tiết mật độ cây, tiến độ nở hoa, sắc độ hoa cũng như hiện trạng thực tế tại từng khu vực.

745709989a3b15654c2a.jpg
Du khách có thể ngắm mai anh đào Đà Lạt đúng thời điểm nhờ bản đồ số. Ảnh Chụp màn hình

Nhờ dữ liệu được cập nhật liên tục từ các địa phương, du khách có thể linh hoạt điều chỉnh lịch trình, tránh tình trạng chen lấn tại những điểm check-in quen thuộc, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trong mùa cao điểm. Bản đồ hiện đã bắt đầu cập nhật thông tin và được công bố để du khách tham khảo tại địa chỉ: https://dalatmap.com/festivalhoamaianhdao

Song song với ứng dụng công nghệ, không gian lễ hội mai anh đào năm nay được mở rộng ra nhiều khu vực, mang đến chuỗi trải nghiệm đa dạng. Dạo bước dưới những tán mai anh đào hồng phấn, du khách có thể tham gia sáng tác, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ mùa hoa và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, giàu bản sắc của phố núi.

mai-anh-dao1.jpg
Ảnh Ngọc Hải

Tại phân khu chức năng rộng 18,4 ha thuộc nhánh phải Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, các hoạt động ngắm hoa kết hợp thưởng thức cà-phê miễn phí giữa thiên nhiên trong lành thu hút đông đảo du khách. Ở vùng trà Cầu Đất, sắc hồng của mai anh đào hòa quyện cùng những đồi chè xanh mướt, tạo nên bức tranh đặc trưng của du lịch nông nghiệp cao nguyên.

Trong khi đó, khu du lịch Thung lũng Tình yêu được đầu tư thêm các không gian nghệ thuật gắn với hoa mai anh đào. Các chương trình giao lưu văn hóa, dân vũ và biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức ngay dưới tán hoa, góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa đa dạng của Đà Lạt và vùng đất Lâm Đồng mở rộng.

mai-anh-dao11.jpg
Ảnh Internet

Với sự kết hợp giữa công nghệ số và các giá trị văn hóa – thiên nhiên đặc trưng, mùa mai anh đào Đà Lạt 2026 không chỉ là hành trình ngắm hoa mà còn mở ra cách tiếp cận mới cho du lịch thông minh, bền vững, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn và khác biệt hơn trong những ngày đầu năm.

