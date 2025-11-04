Đa dạng đặc quyền ưu đãi, trải nghiệm Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên

Trong bối cảnh nhu cầu khách hàng có xu hướng dịch chuyển từ sử dụng các sản phẩm tài chính đơn lẻ sang trải nghiệm toàn diện, việc nhiều ngân hàng thương mại chủ động nâng cấp hệ sinh thái dịch vụ ưu tiên chính là cách thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng hướng tới mục tiêu quản lý, gia tăng tài sản và tận hưởng cuộc sống bền vững, thịnh vượng.

PVcomBank không ngừng mở rộng hệ sinh thái đặc quyền cho Khách hàng Ưu tiên

Là một Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), chị Việt Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Điều tôi thích nhất ở PVcomBank Premier chính là sự đa dạng của các đặc quyền ưu đãi dành cho khách hàng. Ngoài các giải pháp tài chính, tôi cũng được hưởng dịch vụ chăm sóc ưu tiên trên các kênh chuyên biệt khi có nhu cầu giao dịch hay sử dụng dịch vụ của Ngân hàng. Đặc biệt, tôi còn có thể lựa chọn thêm một số đặc quyền trải nghiệm phù hợp với nhu cầu bản thân, từ ăn uống, du lịch, nghỉ dưỡng cho đến chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp”.

Với “Đặc quyền theo phân hạng” nằm trong chương trình ưu đãi “Mở lối đặc quyền, khẳng định chất riêng” diễn ra đến hết ngày 31/12/2025, các khách hàng là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên PVcomBank định danh theo phân hạng và thỏa mãn điều kiện sẽ được trải nghiệm nhiều dịch vụ đặc quyền - lựa chọn kỹ lưỡng từ hệ thống đối tác và thương hiệu uy tín hàng đầu ở đa dạng các lĩnh vực: Ẩm thực & Trà chiều; Nghỉ dưỡng; Sức khỏe & Làm đẹp; Phòng chờ sân bay; Golf.

Không những vậy, chương trình này cũng áp dụng “Đặc quyền chào mừng Hội viên” đối với những khách hàng mới được định danh theo phân hạng cao cấp (Private) hoặc ưu tiên (Premier) - bao gồm các lượt sử dụng phòng chờ ga nội địa tại Việt Nam và phòng chờ PVcomBank Premier Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Với mong muốn mang đến trải nghiệm toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các khách hàng ưu tiên, PVcomBank còn triển khai một số dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên biệt như: Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên chăm sóc riêng; sử dụng quầy giao dịch và kênh hotline chăm sóc khách hàng riêng; cập nhật thị trường để nắm bắt cơ hội đầu tư trên website riêng… cùng nhiều gói đặc quyền tài chính được thiết kế phù hợp dành riêng cho mỗi khách hàng.

Từ nay đến hết ngày 18/12/2025, PVcomBank cũng triển khai chương trình “Mở thẻ ưu tiên, nhận trọn đặc quyền” dành cho các chủ thẻ PVcomBank Premier. Anh Thanh Tùng (Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Chi tiêu bằng thẻ tín dụng PVcomBank không chỉ mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch, mà còn đi kèm nhiều chính sách ưu đãi phù hợp, hấp dẫn”.

Nhiều ưu đãi đặc quyền hấp dẫn dành cho các chủ thẻ PVcomBank Premier

Theo đó, các khách hàng là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên chưa từng sở hữu thẻ tín dụng PVcomBank, khi phát hành mới thẻ PVcomBank Premier và đáp ứng điều kiện chi tiêu tối thiểu 8 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm phát hành sẽ được hoàn tiền 1 triệu đồng (áp dụng cho 300 khách hàng đầu tiên thỏa mãn điều kiện về chi tiêu). Ngoài ra, các chủ thẻ còn được hưởng thêm một số ưu đãi đặc quyền như: miễn 100% phí phát hành thẻ; ưu đãi phí thường niên; phí chi tiêu ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1,8%; hạn mức thẻ lên đến 1,5 tỷ đồng; miễn lãi đến 55 ngày, linh hoạt lựa chọn ngày sao kê; tích điểm PVOne với mọi giao dịch để đổi hơn 2.000 quà tặng; trả góp với lãi suất 0% tại 6.000 điểm mua sắm trên toàn quốc…

Chia sẻ từ phía Ngân hàng, đại diện PVcomBank tin rằng thông qua hệ sinh thái đặc quyền ưu đãi đa dạng, các dịch vụ cao cấp của PVcomBank sẽ là sự lựa chọn lý tưởng để khách hàng tìm kiếm những giải pháp phù hợp, bền vững - từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân trên hành trình kiến tạo tương lai và tận hưởng cuộc sống thịnh vượng.