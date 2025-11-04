Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Đa dạng đặc quyền ưu đãi, trải nghiệm Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên

Ngoài những giải pháp tài chính toàn diện, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam không ngừng mở rộng hệ sinh thái đặc quyền với nhiều dịch vụ chuyên biệt.

PV

Trong bối cảnh nhu cầu khách hàng có xu hướng dịch chuyển từ sử dụng các sản phẩm tài chính đơn lẻ sang trải nghiệm toàn diện, việc nhiều ngân hàng thương mại chủ động nâng cấp hệ sinh thái dịch vụ ưu tiên chính là cách thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng hướng tới mục tiêu quản lý, gia tăng tài sản và tận hưởng cuộc sống bền vững, thịnh vượng.

anh-minh-hoa-01.jpg
PVcomBank không ngừng mở rộng hệ sinh thái đặc quyền cho Khách hàng Ưu tiên

Là một Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), chị Việt Hoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: Điều tôi thích nhất ở PVcomBank Premier chính là sự đa dạng của các đặc quyền ưu đãi dành cho khách hàng. Ngoài các giải pháp tài chính, tôi cũng được hưởng dịch vụ chăm sóc ưu tiên trên các kênh chuyên biệt khi có nhu cầu giao dịch hay sử dụng dịch vụ của Ngân hàng. Đặc biệt, tôi còn có thể lựa chọn thêm một số đặc quyền trải nghiệm phù hợp với nhu cầu bản thân, từ ăn uống, du lịch, nghỉ dưỡng cho đến chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp”.

Với “Đặc quyền theo phân hạng” nằm trong chương trình ưu đãi “Mở lối đặc quyền, khẳng định chất riêng” diễn ra đến hết ngày 31/12/2025, các khách hàng là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên PVcomBank định danh theo phân hạng và thỏa mãn điều kiện sẽ được trải nghiệm nhiều dịch vụ đặc quyền - lựa chọn kỹ lưỡng từ hệ thống đối tác và thương hiệu uy tín hàng đầu ở đa dạng các lĩnh vực: Ẩm thực & Trà chiều; Nghỉ dưỡng; Sức khỏe & Làm đẹp; Phòng chờ sân bay; Golf.

Không những vậy, chương trình này cũng áp dụng “Đặc quyền chào mừng Hội viên” đối với những khách hàng mới được định danh theo phân hạng cao cấp (Private) hoặc ưu tiên (Premier) - bao gồm các lượt sử dụng phòng chờ ga nội địa tại Việt Nam và phòng chờ PVcomBank Premier Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Với mong muốn mang đến trải nghiệm toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các khách hàng ưu tiên, PVcomBank còn triển khai một số dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên biệt như: Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên chăm sóc riêng; sử dụng quầy giao dịch và kênh hotline chăm sóc khách hàng riêng; cập nhật thị trường để nắm bắt cơ hội đầu tư trên website riêng… cùng nhiều gói đặc quyền tài chính được thiết kế phù hợp dành riêng cho mỗi khách hàng.

Từ nay đến hết ngày 18/12/2025, PVcomBank cũng triển khai chương trình “Mở thẻ ưu tiên, nhận trọn đặc quyền” dành cho các chủ thẻ PVcomBank Premier. Anh Thanh Tùng (Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Chi tiêu bằng thẻ tín dụng PVcomBank không chỉ mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch, mà còn đi kèm nhiều chính sách ưu đãi phù hợp, hấp dẫn”.

anh-minh-hoa-02.jpg
Nhiều ưu đãi đặc quyền hấp dẫn dành cho các chủ thẻ PVcomBank Premier

Theo đó, các khách hàng là Hội viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên chưa từng sở hữu thẻ tín dụng PVcomBank, khi phát hành mới thẻ PVcomBank Premier và đáp ứng điều kiện chi tiêu tối thiểu 8 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm phát hành sẽ được hoàn tiền 1 triệu đồng (áp dụng cho 300 khách hàng đầu tiên thỏa mãn điều kiện về chi tiêu). Ngoài ra, các chủ thẻ còn được hưởng thêm một số ưu đãi đặc quyền như: miễn 100% phí phát hành thẻ; ưu đãi phí thường niên; phí chi tiêu ngoại tệ cạnh tranh chỉ 1,8%; hạn mức thẻ lên đến 1,5 tỷ đồng; miễn lãi đến 55 ngày, linh hoạt lựa chọn ngày sao kê; tích điểm PVOne với mọi giao dịch để đổi hơn 2.000 quà tặng; trả góp với lãi suất 0% tại 6.000 điểm mua sắm trên toàn quốc…

Chia sẻ từ phía Ngân hàng, đại diện PVcomBank tin rằng thông qua hệ sinh thái đặc quyền ưu đãi đa dạng, các dịch vụ cao cấp của PVcomBank sẽ là sự lựa chọn lý tưởng để khách hàng tìm kiếm những giải pháp phù hợp, bền vững - từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân trên hành trình kiến tạo tương lai và tận hưởng cuộc sống thịnh vượng.

#Hệ sinh thái dịch vụ ưu tiên #Chương trình đặc quyền khách hàng #Dịch vụ chăm sóc khách hàng riêng biệt #Ưu đãi thẻ tín dụng PVcomBank #Lợi ích và đặc quyền đa dạng #Chương trình mở thẻ ưu tiên

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lãnh đạo HDBank thăm Sàn giao dịch chứng khoán London

Lãnh đạo HDBank thăm Sàn giao dịch chứng khoán London

Trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland,Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, Chủ tịch HĐQT Vietjet – cùng đoàn lãnh đạo HDBank đã có chuyến thăm và làm việc tại Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange – LSE), một trong những trung tâm tài chính lâu đời và lớn nhất thế giới.

BSR chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%

BSR chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn .