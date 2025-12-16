Neuralink của Elon Musk lập kỷ lục cấy chip não 1,5 giây

Robot của Neuralink cấy chip vào não người chỉ trong 1,5 giây, mở ra bước ngoặt thương mại hóa công nghệ giao diện não–máy tính.
Lan Phương thích thú khi vẽ gốm tặng hai con gái. Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41.
Loạt ảnh check-in của một cô gái xinh đẹp với phong cách thời trang táo bạo bên nhà thờ Đức Bà (TP HCM) đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Di tích Prasat Thom ở Koh Ker, Campuchia là công trình đền núi độc đáo, phản ánh một giai đoạn ngắn nhưng đặc biệt trong lịch sử đế chế Khmer.
Nhà sản xuất vật liệu pin Ionic MT đã xác nhận việc phát hiện một mỏ khoáng sản quan trọng chứa đất hiếm nằm bên dưới lớp cát sa mạc Utah, Mỹ.
Phương tiện lặn không người lái dưới nước "Sub Sea Baby" của Ukraine đã vô hiệu hóa một tàu ngầm lớp Project 636.3 Kilo mang theo tên lửa hành trình Kalibr.
Đàm Thu Trang từng chia sẻ, Cường Đô La không nói nhiều nhưng việc gì của cô, anh cũng để tâm. Hiện tại, cặp đôi có tổ ấm vô cùng hạnh phúc.
Dù còn 2 tháng nữa mới đến đến Nguyên đán, thế nhưng Quỳnh Kool đã 'đốn tim' người hâm mộ với bộ ảnh áo dài đầy kiêu sa bên khung cảnh hồ Gươm cổ kính.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/12, Song Tử tài lộc sáng sủa, có thể phất lên nhanh nhưng dễ mất. Bảo Bình quý nhân trợ lực, nắm chắc cơ hội.
Đặc nhiệm Nga được cho đã bắt giữ cố vấn cấp cao của NATO tại Huliaipole; một binh sĩ Anh tử trận ở Ukraine gây ra tranh cãi trên truyền thông Anh.
Mới đây, một bản dựng của Kleber Silva đã khiến cộng đồng mê xe bất ngờ. Toyota Yaris Cross, chiếc crossover thanh lịch được biến hóa thành chiếc xe bán tải.
Không gian sống của Cao Thái Hà được trang trí theo hong cách hiện đại, sang trọng và đơn giản các chi tiết.
Minh Hằng trở thành tâm điểm chú ý khi mạnh tay thử nghiệm mốt quần tụt đang thịnh hành, khéo léo khoe vóc dáng thon gọn của mẹ một con.
Diện thiết kế áo dài cách tân xuống phố, nàng 'hot girl Instagram' Hạnh Nguyễn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, vô cùng ngọt ngào.
Năm 2026, có 4 con giáp may mắn đón nhận vận may lớn về tài chính, giúp họ mua nhà, đổi xe dễ dàng hơn bao giờ hết.
Một bức tranh khắc trên đá có niên đại hơn 2.000 năm tuổi mô tả động vật, hình người, thiên nhiên và các chòm sao.
Bức tượng đầu người 2.800 năm tuổi được cho là của một vị vua đã được tìm thấy ở Israel, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem.
Sau nhiều năm vắng bóng, già đẫy Java xuất hiện trở lại ở Vườn quốc gia U Minh Thượng. Đây là loài động vật quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam.
Tim Cook chỉ mất 7 giờ để kiếm hơn thu nhập trung bình 1 năm của người Mỹ, và có thể mua nhà 11 tỷ sau 2 ngày làm việc.
Sẽ chỉ có 90 chiếc Porsche 911 GT3 90 FA phiên bản đặc biệt được sản xuất, kỷ niệm sinh nhật 90 năm "cha đẻ Porsche" là ông Ferdinand Alexander Porsche.
Toyota vừa ra mắt crossover chạy điện Urban Cruiser tại châu Âu, xe thuộc phân khúc B (cỡ nhỏ) đô thị sở hữu nền tảng điện chuyên dụng và 2 lựa chọn bộ pin.