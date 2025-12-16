Hà Nội

Neuralink của Elon Musk lập kỷ lục cấy chip não 1,5 giây

Số hóa

Neuralink của Elon Musk lập kỷ lục cấy chip não 1,5 giây

Robot của Neuralink cấy chip vào não người chỉ trong 1,5 giây, mở ra bước ngoặt thương mại hóa công nghệ giao diện não–máy tính.

Thiên Trang (TH)
Neuralink, công ty cấy ghép giao diện não máy tính do Elon Musk sáng lập, vừa công bố robot có thể cấy chip vào não người chỉ trong 1,5 giây.
Đây là lần đầu tiên vượt qua rào cản thời gian vốn gây lo ngại về an toàn.
Công nghệ mới giúp kim cấy tránh mạch máu nhỏ nhờ hệ thống thị giác độ phân giải cao.
Hàng chục nghìn người đã đăng ký thử nghiệm, từ bệnh nhân liệt đến người khỏe mạnh.
Một số ca thử nghiệm cho thấy bệnh nhân có thể điều khiển máy tính bằng suy nghĩ.
Tham vọng của Elon Musk là biến não–máy tính thành cầu nối với trí tuệ nhân tạo.
Các chuyên gia cảnh báo rủi ro lâu dài, vấn đề đạo đức và bảo mật dữ liệu thần kinh.
Dù còn tranh cãi, cột mốc 1,5 giây chứng minh Neuralink tiến gần hơn tới thương mại hóa.so
