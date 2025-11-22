Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm khoe làn da căng tràn sức sống

Cộng đồng trẻ

Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm khoe làn da căng tràn sức sống

Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm (Ci T Vũ) khoe vẻ ngoài rạng rỡ cùng làn da căng bóng mịn màng và cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh do chính Vũ Ngọc Châm chia sẻ, người đẹp xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.
Trong loạt ảnh do chính Vũ Ngọc Châm chia sẻ, người đẹp xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.
Gương mặt có nhiều đường nét nổi bật như làn da mịn màng, sáng khoẻ, hầu như không thấy khuyết điểm – điểm mạnh làm tổng thể khuôn mặt càng thêm trẻ trung.
Gương mặt có nhiều đường nét nổi bật như làn da mịn màng, sáng khoẻ, hầu như không thấy khuyết điểm – điểm mạnh làm tổng thể khuôn mặt càng thêm trẻ trung.
Bên cạnh đó, Ngọc Châm sống mũi cao và thon, tạo cảm giác thanh thoát. Đôi mắt to, long lanh, ánh nhìn dịu dàng nhưng vẫn có chiều sâu.
Bên cạnh đó, Ngọc Châm sống mũi cao và thon, tạo cảm giác thanh thoát. Đôi mắt to, long lanh, ánh nhìn dịu dàng nhưng vẫn có chiều sâu.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính xe giúp gương mặt của cựu tiếp viên hàng không càng thêm nổi bật, đặc biệt là làn da có độ căng bóng “không góc chết”.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính xe giúp gương mặt của cựu tiếp viên hàng không càng thêm nổi bật, đặc biệt là làn da có độ căng bóng “không góc chết”.
Sau khi kết hôn và sinh con, Vũ Ngọc Châm chọn cuộc sống kín đáo hơn trước. Thay vì xuất hiện dày đặc trên các sự kiện, cô ưu tiên dành thời gian cho gia đình nhỏ và chăm sóc bản thân.
Sau khi kết hôn và sinh con, Vũ Ngọc Châm chọn cuộc sống kín đáo hơn trước. Thay vì xuất hiện dày đặc trên các sự kiện, cô ưu tiên dành thời gian cho gia đình nhỏ và chăm sóc bản thân.
Dẫu vậy, mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, Ngọc Châm vẫn khiến khán giả phải chú ý.
Dẫu vậy, mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, Ngọc Châm vẫn khiến khán giả phải chú ý.
Nhan sắc của Ngọc Châm ngày càng mặn mà, trưởng thành, toát lên thần thái của một người phụ nữ tự tin và hạnh phúc.
Nhan sắc của Ngọc Châm ngày càng mặn mà, trưởng thành, toát lên thần thái của một người phụ nữ tự tin và hạnh phúc.
Ngọc Châm từng chia sẻ rằng sau khi làm mẹ, cô học được cách cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân, nhờ đó tinh thần lẫn ngoại hình đều cải thiện rõ rệt.
Ngọc Châm từng chia sẻ rằng sau khi làm mẹ, cô học được cách cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân, nhờ đó tinh thần lẫn ngoại hình đều cải thiện rõ rệt.
Sự thay đổi tích cực trong phong cách sống và cách gìn giữ vẻ đẹp là một trong những lý do khiến cô luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ người theo dõi.
Sự thay đổi tích cực trong phong cách sống và cách gìn giữ vẻ đẹp là một trong những lý do khiến cô luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ người theo dõi.
Vũ Ngọc Châm từng được biết đến là một trong những cựu tiếp viên hàng không có gương mặt sáng, phong thái thanh lịch. Dù hiện tại không còn hoạt động quá sôi nổi, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn giữ được sức hút riêng của mình: nhẹ nhàng, sang trọng và đầy cuốn hút.
Vũ Ngọc Châm từng được biết đến là một trong những cựu tiếp viên hàng không có gương mặt sáng, phong thái thanh lịch. Dù hiện tại không còn hoạt động quá sôi nổi, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn giữ được sức hút riêng của mình: nhẹ nhàng, sang trọng và đầy cuốn hút.
Thiên Anh
#Vũ Ngọc Châm khoe vẻ đẹp #làn da căng bóng #Nghề tiếp viên hàng không #Chăm sóc sắc đẹp #Nổi bật truyền thông #Vũ Ngọc Châm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT