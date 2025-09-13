Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cựu streamer đình đám Trang Banana khoe vẻ đẹp 'ngọt lịm' đốn tim

Cộng đồng trẻ

Cựu streamer đình đám Trang Banana khoe vẻ đẹp 'ngọt lịm' đốn tim

Trang Banana, nữ streamer từng 'làm mưa làm gió' trên cộng đồng mạng, vừa khiến người hâm mộ xôn xao với bộ ảnh mới theo phong cách nàng thơ đầy quyến rũ.

Trầm Phương
Sau thời gian dài chia tay lĩnh vực stream, nhan sắc của Trang Banana (tên thật Hà Kiều Trang) được nhận xét là ngày càng thăng hạng. Điều này được minh chứng qua bộ ảnh nàng thơ mới được cô nàng đăng tải lên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Sau thời gian dài chia tay lĩnh vực stream, nhan sắc của Trang Banana (tên thật Hà Kiều Trang) được nhận xét là ngày càng thăng hạng. Điều này được minh chứng qua bộ ảnh nàng thơ mới được cô nàng đăng tải lên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Trang Banana hóa thân thành một "nàng thơ" đầy mê hoặc với set đồ màu hồng pastel chủ đạo, được làm từ chất liệu mềm mại, tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. (Ảnh: FBNV)
Trong bộ ảnh, Trang Banana hóa thân thành một "nàng thơ" đầy mê hoặc với set đồ màu hồng pastel chủ đạo, được làm từ chất liệu mềm mại, tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng. (Ảnh: FBNV)
Trong từng khung hình, cô khéo léo khoe bờ vai trần và vòng eo thon gọn với thiết kế áo quây ngực được thiết kế đơn giản nhưng gợi cảm. Chiếc khăn voan mỏng manh cùng tông màu vắt hờ hững qua người, tăng thêm vẻ quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Trong từng khung hình, cô khéo léo khoe bờ vai trần và vòng eo thon gọn với thiết kế áo quây ngực được thiết kế đơn giản nhưng gợi cảm. Chiếc khăn voan mỏng manh cùng tông màu vắt hờ hững qua người, tăng thêm vẻ quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Lối trang điểm nhẹ nhàng, trong suốt cùng đôi môi hồng phớt và ánh mắt mơ màng, tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể hài hòa, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và lôi cuốn của Trang Banana. (Ảnh: FBNV)
Lối trang điểm nhẹ nhàng, trong suốt cùng đôi môi hồng phớt và ánh mắt mơ màng, tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể hài hòa, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và lôi cuốn của Trang Banana. (Ảnh: FBNV)
Những bức hình nhanh chóng nhận được "bão like" và rất nhiều bình luận trên mạng xã hội: "Càng ngày càng mặn mà gái ơi", "cổ là thần", "chị đẹp xinh quá". (Ảnh: FBNV)
Những bức hình nhanh chóng nhận được "bão like" và rất nhiều bình luận trên mạng xã hội: "Càng ngày càng mặn mà gái ơi", "cổ là thần", "chị đẹp xinh quá". (Ảnh: FBNV)
Trang Banana từng tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Hà Nội, cuối năm 2018, cô bén duyên với nghề làm streamer. (Ảnh: FBNV)
Trang Banana từng tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Hà Nội, cuối năm 2018, cô bén duyên với nghề làm streamer. (Ảnh: FBNV)
Thời điểm đó, nhờ nhan sắc xinh đẹp nổi bật cùng lối nói chuyện duyên dáng, cô nàng thu hút về cho mình một lượng người theo dõi khổng lồ. (Ảnh: FBNV)
Thời điểm đó, nhờ nhan sắc xinh đẹp nổi bật cùng lối nói chuyện duyên dáng, cô nàng thu hút về cho mình một lượng người theo dõi khổng lồ. (Ảnh: FBNV)
Thời điểm đỉnh cao nhất là năm 2020, cái tên Trang Banana là một trong những "thương hiệu" streamer nữ có tiếng trong làng game online. (Ảnh: FBNV)
Thời điểm đỉnh cao nhất là năm 2020, cái tên Trang Banana là một trong những "thương hiệu" streamer nữ có tiếng trong làng game online. (Ảnh: FBNV)
Hot girl sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Facebook nhưng cũng nhận những rủi ro, đồn thổi tai tiếng. Không ít lời gạ gẫm từ người đàn ông đã có bạn gái hoặc có gia đình. (Ảnh: FBNV)
Hot girl sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Facebook nhưng cũng nhận những rủi ro, đồn thổi tai tiếng. Không ít lời gạ gẫm từ người đàn ông đã có bạn gái hoặc có gia đình. (Ảnh: FBNV)
Đến cuối năm 2020, Kiều Trang đã quyết định dừng hẳn việc làm streamer. Hiện tại cô nàng khá kín tiếng về đời tư, trong những hình ảnh cập nhật, cô nàng đã có gia đình và đón em bé đầu lòng. (Ảnh: FBNV)
Đến cuối năm 2020, Kiều Trang đã quyết định dừng hẳn việc làm streamer. Hiện tại cô nàng khá kín tiếng về đời tư, trong những hình ảnh cập nhật, cô nàng đã có gia đình và đón em bé đầu lòng. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Trang Banana #cựu streamer #nhan sắc #bộ ảnh nàng thơ #gái xinh #hot girl

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT