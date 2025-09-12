Hà Nội

'Em xinh' Quỳnh Anh Shyn khiến fan xôn xao khi tiết lộ phẫu thuật thẩm mỹ

Cộng đồng trẻ

'Em xinh' Quỳnh Anh Shyn khiến fan xôn xao khi tiết lộ phẫu thuật thẩm mỹ

Đăng tải hình ảnh với chiếc mũi băng bó, bọng mắt bầm tím tựa hồ như vừa trải qua cuộc phẫu thuật nâng mũi, em xinh Quỳnh Anh Shyn khiến fan xôn xao.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, nàng fashionista Quỳnh Anh Shyn gây sốt khi đăng tải hình ảnh băng bó mũi kèm dòng caption hài hước: "Mong kịp concert". Bức ảnh hiện thu hút hơn 31.000 lượt cảm xúc. (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều fan của cô nàng cũng bàn tán xôn xao. Điều đặc biệt là không mấy người tin tưởng Quỳnh Anh Shyn đã "độ mũi", nhiều người đã để lại bình luận hài hước: "Làm mũi ở phòng thu hay sao đeo mic vậy bà", "Chưa Halloween mà cỡ đó", "Nước đi này không ai ngờ tới". (Ảnh: Chụp màn hình)
Bên cạnh đó, ở ngay trong phần bình luận, một tài khoản cũng đã tiết lộ hình ảnh hậu trường của Quỳnh Anh Shyn cho một chương trình, bên cạnh là nữ ca sĩ Orange với tạo hình độc lạ khiến nhiều người phải bật cười. Điều này cũng phần nào thêm chứng thực cho bức ảnh của Quỳnh Anh Shyn chỉ để "tạo content" mà thôi. (Ảnh: FBNV)
Chính sự dàn dựng lộ liễu, nửa thật nửa đùa của Quỳnh Anh Shyn mới khiến khán giả vừa bất ngờ vừa buồn cười, tạo hiệu ứng viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Chỉ còn 2 ngày là tới đêm concert Em Xinh Say Hi, nhiều người cũng cho rằng đây có thể là một tạo hình bất ngờ trong chương trình để dành bất ngờ đến cho khán giả trong đêm concert. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lợi khen ngợi đến cho nhan sắc của nàng fashionista, cho rằng dù cô không cần can thiệp thêm gì thì nhan sắc cũng đã thuộc hàng thượng thừa. (Ảnh: FBNV)
Thời điểm mới nổi tiếng với danh xưng "hot girl Hà thành", Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với nhan sắc xinh xắn, dễ thương, gương mặt bầu bĩnh. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, gương mặt của cô nàng thon gọn hơn, đường nét ngũ quan cũng sắc sảo hơn. Đặc biệt, phong cách thời trang của Quỳnh Anh Shyn vô cùng đa dạng và độc đáo, được mệnh danh là "tắc kè hoa" của làng mốt Việt. (Ảnh: FBNV)
Cũng chính vì gương mặt nhỏ nhắn thon gọn hơn, Quỳnh Anh Shyn cũng từng nhiều lần vướng tin đồn thẩm mỹ. Tuy nhiên người đẹp sinh năm 1996 luôn phủ nhận phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ và giải thích sự thay đổi trên gương mặt cô chỉ đơn giản là kết quả của việc giảm cân. (Ảnh: FBNV)
Quỳnh Anh Shyn ghi điểm với công chúng sau hành trình tại Em Xinh Say Hi. Những tạo hình của cô đều nhận được nhiều lời khen vì chỉn chu, có sự đầu tư và mang yếu tố thẩm mỹ cao. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Anh Shyn #phẫu thuật thẩm mỹ #nhan sắc #fashionista #tạo hình #quỳnh anh shyn nâng mũi

