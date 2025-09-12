Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thiên thần lai Việt - Úc gây thương nhớ với giao diện nàng thơ mùa thu

Cộng đồng trẻ

Thiên thần lai Việt - Úc gây thương nhớ với giao diện nàng thơ mùa thu

Đăng tải loạt ảnh với giao diện tiểu thư ngọt ngào, nàng mẫu ảnh Xuân Mai khiến người đối diện không thể rời mắt.

Trầm Phương
Trong tiết trời đầu thu dịu dàng, hình ảnh của cô nàng xinh đẹp Xuân Mai với dòng máu lai Việt - Úc đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xao xuyến. Cô nàng viết trên trang cá nhân: "Fall is falling" (Tạm dịch: Mùa thu đang ghé) (Ảnh: FBNV)
Trong tiết trời đầu thu dịu dàng, hình ảnh của cô nàng xinh đẹp Xuân Mai với dòng máu lai Việt - Úc đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xao xuyến. Cô nàng viết trên trang cá nhân: "Fall is falling" (Tạm dịch: Mùa thu đang ghé) (Ảnh: FBNV)
Với vẻ đẹp thanh thoát như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ, Xuân Mai một lần nữa chứng minh sức hút đặc biệt của mình qua những khoảnh khắc ngọt ngào trong bộ ảnh mới. (Ảnh: FBNV)
Với vẻ đẹp thanh thoát như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ, Xuân Mai một lần nữa chứng minh sức hút đặc biệt của mình qua những khoảnh khắc ngọt ngào trong bộ ảnh mới. (Ảnh: FBNV)
Trong từng khoảnh khắc, cô nàng diện nhiều thiết kế khác nhau nhưng đều toát lên vẻ đẹp thanh lịch đặc trưng của cô.(Ảnh: FBNV)
Trong từng khoảnh khắc, cô nàng diện nhiều thiết kế khác nhau nhưng đều toát lên vẻ đẹp thanh lịch đặc trưng của cô.(Ảnh: FBNV)
Trong một bức hình, cô nàng diện outfit mang hơi hướng cổ điển với chiếc váy trắng có thiết kế xòe nhẹ, cổ áo được trang trí tinh tế. Chiếc kẹp tóc lấp lánh như một điểm nhấn hoàn hảo, tạo nên vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quý phái. (Ảnh: FBNV)
Trong một bức hình, cô nàng diện outfit mang hơi hướng cổ điển với chiếc váy trắng có thiết kế xòe nhẹ, cổ áo được trang trí tinh tế. Chiếc kẹp tóc lấp lánh như một điểm nhấn hoàn hảo, tạo nên vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quý phái. (Ảnh: FBNV)
Trong một khoảnh khắc khác, cô nàng diện chiếc váy liền màu be nhạt với chiếc cổ sen đầy nữ tính. Chất liệu pha ren càng tăng lên nét tiểu thư, ngọt ngào của "thiên thần lai". (Ảnh: FBNV)
Trong một khoảnh khắc khác, cô nàng diện chiếc váy liền màu be nhạt với chiếc cổ sen đầy nữ tính. Chất liệu pha ren càng tăng lên nét tiểu thư, ngọt ngào của "thiên thần lai". (Ảnh: FBNV)
Trong một hình ảnh khắc, Xuân Mai chuyển sang phong cách hiện đại hơn với áo khoác sọc xanh-trắng-đen được phối cùng chân váy đen. (Ảnh: FBNV)
Trong một hình ảnh khắc, Xuân Mai chuyển sang phong cách hiện đại hơn với áo khoác sọc xanh-trắng-đen được phối cùng chân váy đen. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt, khoảnh khắc cô nàng tương tác với chiếc đồng hồ cổ điển trở thành điểm sáng của bộ ảnh, toát lên vẻ đẹp mơ màng như trong phim. (Ảnh: FBNV)
Đặc biệt, khoảnh khắc cô nàng tương tác với chiếc đồng hồ cổ điển trở thành điểm sáng của bộ ảnh, toát lên vẻ đẹp mơ màng như trong phim. (Ảnh: FBNV)
Với đường nét khuôn mặt hài hòa kết hợp giữa nét đẹp Á Đông và Tây phương, Xuân Mai sở hữu một vẻ đẹp khó có thể trộn lẫn. (Ảnh: FBNV)
Với đường nét khuôn mặt hài hòa kết hợp giữa nét đẹp Á Đông và Tây phương, Xuân Mai sở hữu một vẻ đẹp khó có thể trộn lẫn. (Ảnh: FBNV)
Đôi mắt to tròn biểu cảm, sống mũi cao thanh thoát cùng làn da trắng sáng tự nhiên khiến cô nàng trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. (Ảnh: FBNV)
Đôi mắt to tròn biểu cảm, sống mũi cao thanh thoát cùng làn da trắng sáng tự nhiên khiến cô nàng trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc dài óng ả màu nâu hạt dẻ được cô để xõa tự nhiên, đôi khi chỉ cần một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh cũng đủ tạo nên điểm nhấn hoàn hảo. Phong cách trang điểm nhẹ nhang, tự nhiên của Xuân Mai càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần vốn có. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc dài óng ả màu nâu hạt dẻ được cô để xõa tự nhiên, đôi khi chỉ cần một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh cũng đủ tạo nên điểm nhấn hoàn hảo. Phong cách trang điểm nhẹ nhang, tự nhiên của Xuân Mai càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần vốn có. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Thiên thần lai Việt - Úc #mẫu ảnh #mẫu lookbook #hot girl lai #hot girl lai xuân mai #mẫu ảnh xuân mai

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT