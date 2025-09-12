Thiên thần lai Việt - Úc gây thương nhớ với giao diện nàng thơ mùa thu

Đăng tải loạt ảnh với giao diện tiểu thư ngọt ngào, nàng mẫu ảnh Xuân Mai khiến người đối diện không thể rời mắt.
Missosology khen ngợi nhan sắc của Inna Moll - Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025, dự đoán cô sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 13/9, Nhân Mã phải cẩn thận trong chuyện tiền nong, đừng mạo hiểm mong giàu nhanh. Bọ Cạp thu lợi không ít, mọi chuyện như ý.
Dreame Technology, thương hiệu sản xuất đồ gia dụng Trung Quốc vừa chính thức lấn sân sang ngành công nghiệp ôtô bằng việc hé lộ xe điện siêu sang đầu tiên.
Dinh thự của tỷ phú Larry Ellison được ví như một “ốc đảo” xa hoa bên bờ Đại Tây Dương với 33 phòng ngủ cùng nhiều tiện ích như sân tennis, bể bơi...
Đăng tải hình ảnh với chiếc mũi băng bó, bọng mắt bầm tím tựa hồ như vừa trải qua cuộc phẫu thuật nâng mũi, em xinh Quỳnh Anh Shyn khiến fan xôn xao.
Nhật Kim Anh hoá chị Hằng xinh đẹp, chụp ảnh cùng con gái dịp Trung Thu. Midu được khen trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 36 khi cắt tóc mới.
Là một trong những MC hot nhất làng Liên Quân Mobile, MC Phương Thảo luôn biết cách làm mới bản thân và chiếm trọn trái tim của khán giả trong từng sự kiện.
Tử vi dự đoán, từ năm 2026 đến 2030, 3 con giáp dưới đây tiền vận may đạt đỉnh, tiền tài ập tới, từ tay trắng thành đại gia tiêu 3 đời không hết.
Ngựa Sleipnir trong thần thoại Bắc Âu là con tuấn mã tám chân của thần Odin, nổi tiếng với tốc độ siêu nhiên và vai trò đặc biệt trong các truyền thuyết Viking.
Khi đang trên đường đến nhà hát opera ở Paris, Pháp, hoàng đế Pháp Napoleon III đối mặt với vụ ám sát nguy hiểm khi 3 quả bom phát nổ.
Diprotodon – loài thú có túi khổng lồ đã tuyệt chủng từ thời Pleistocen – được coi là họ hàng xa của gấu túi và là động vật có túi lớn nhất từng tồn tại.
Bỏ qua ánh hào quang của iPhone Air và iPhone 17 Pro, mẫu iPhone 17 cơ bản mới là lựa chọn sáng giá, giúp tiết kiệm tới 10 triệu đồng cho người dùng.
Liên doanh GAC-Toyota vừa chính thức công bố hình ảnh của mẫu sedan thuần điện Toyota bZ7 2026 hoàn toàn mới, xe dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay.
Hãng nubia vừa công bố tablet cao cấp Pad Pro tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tham gia thị trường flagship tablet với chip Snapdragon 8 gen 3 nhưng giá lại mềm.
Trong bối cảnh UAV và tên lửa hành trình giá rẻ ngày càng đe dọa, Mỹ đang tìm giải pháp phòng không tiết kiệm và F-15E Strike Eagle với APKWS II là câu trả lời.
Honda Dream NCX 2026 ra mắt với biểu tượng hoa sứ Romduol – loài quốc hoa của Campuchia, mang lại nét đẹp cuốn hút cho những người yêu dòng xe huyền thoại này.
Đại diện Việt Nam Hà Tâm Như tự tin đọ sắc các đối thủ ở Miss International Queen 2025 - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.
Nissan Sentra mẫu sedan cỡ nhỏ của Nhật Bản chuẩn bị bước sang thế hệ mới với diện mạo sắc sảo hơn, tùy chọn động cơ có thể mở rộng và sẽ sản xuất tại Mỹ.
Đòn tấn công bằng UAV của Ukraine vào Lugansk được giới chuyên gia cho rằng, chỉ là nỗ lực tâm lý nhằm bù đắp cho những tổn thất lớn ngoài tiền tuyến.
Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ cảm ơn Hồng Phượng luôn kề vai sát cánh, động viên và ủng hộ anh không ngừng trong suốt chặng đường học tập đầy thử thách.