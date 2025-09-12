Nữ MC hot nhất Liên Quân chiếm trọn ánh nhìn khi làm host sự kiện fan meeting

Là một trong những MC hot nhất làng Liên Quân Mobile, MC Phương Thảo luôn biết cách làm mới bản thân và chiếm trọn trái tim của khán giả trong từng sự kiện.
Nhật Kim Anh hoá chị Hằng xinh đẹp, chụp ảnh cùng con gái dịp Trung Thu. Midu được khen trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 36 khi cắt tóc mới.
Tử vi dự đoán, từ năm 2026 đến 2030, 3 con giáp dưới đây tiền vận may đạt đỉnh, tiền tài ập tới, từ tay trắng thành đại gia tiêu 3 đời không hết.
Ngựa Sleipnir trong thần thoại Bắc Âu là con tuấn mã tám chân của thần Odin, nổi tiếng với tốc độ siêu nhiên và vai trò đặc biệt trong các truyền thuyết Viking.
Khi đang trên đường đến nhà hát opera ở Paris, Pháp, hoàng đế Pháp Napoleon III đối mặt với vụ ám sát nguy hiểm khi 3 quả bom phát nổ.
Diprotodon – loài thú có túi khổng lồ đã tuyệt chủng từ thời Pleistocen – được coi là họ hàng xa của gấu túi và là động vật có túi lớn nhất từng tồn tại.
Bỏ qua ánh hào quang của iPhone Air và iPhone 17 Pro, mẫu iPhone 17 cơ bản mới là lựa chọn sáng giá, giúp tiết kiệm tới 10 triệu đồng cho người dùng.
Liên doanh GAC-Toyota vừa chính thức công bố hình ảnh của mẫu sedan thuần điện Toyota bZ7 2026 hoàn toàn mới, xe dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay.
Hãng nubia vừa công bố tablet cao cấp Pad Pro tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tham gia thị trường flagship tablet với chip Snapdragon 8 gen 3 nhưng giá lại mềm.
Trong bối cảnh UAV và tên lửa hành trình giá rẻ ngày càng đe dọa, Mỹ đang tìm giải pháp phòng không tiết kiệm và F-15E Strike Eagle với APKWS II là câu trả lời.
Honda Dream NCX 2026 ra mắt với biểu tượng hoa sứ Romduol – loài quốc hoa của Campuchia, mang lại nét đẹp cuốn hút cho những người yêu dòng xe huyền thoại này.
Mới đây, Xoài Non và Gil Lê lại khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung ra loạt ảnh nô đùa cực tình tứ với nhau trong khung cảnh biển thơ mộng.
Đại diện Việt Nam Hà Tâm Như tự tin đọ sắc các đối thủ ở Miss International Queen 2025 - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.
Đăng ảnh mừng sinh nhật, cô nàng hot girl Trương Hoàng Mai Anh đã chứng minh được vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành của phụ nữ tuổi ngoài 30.
Nissan Sentra mẫu sedan cỡ nhỏ của Nhật Bản chuẩn bị bước sang thế hệ mới với diện mạo sắc sảo hơn, tùy chọn động cơ có thể mở rộng và sẽ sản xuất tại Mỹ.
Người đẹp chuyển giới Nong Poy (Treechada Petcharat) dù đã bước sang tuổi 39 nhưng vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp 'lão hóa ngược' của mình.
Đòn tấn công bằng UAV của Ukraine vào Lugansk được giới chuyên gia cho rằng, chỉ là nỗ lực tâm lý nhằm bù đắp cho những tổn thất lớn ngoài tiền tuyến.
Diễn viên Thuý Kiều FAPTV mới đây đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi khoe loạt ảnh với vẻ đẹp "bạch nguyệt quang".
Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ cảm ơn Hồng Phượng luôn kề vai sát cánh, động viên và ủng hộ anh không ngừng trong suốt chặng đường học tập đầy thử thách.
Mới đây, hot girl Huỳnh Anh khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh mới nhất của mình trên đất Hàn Quốc.
Toyota Auto Body, công ty con chuyên phát triển SUV, xe van và các dòng xe chuyên dụng, vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Land Cruiser GR Sport Rally Raid.