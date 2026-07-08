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Sống Khỏe

16 ngày giành sự sống cho bé gái sơ sinh mang hai dị tật tiêu hóa bẩm sinh

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa điều trị thành công một trường hợp trẻ sơ sinh mắc đồng thời hai dị tật bẩm sinh nặng của đường tiêu hóa gồm tắc tá tràng bẩm sinh và ruột quay dở dang.

Thúy Nga

Bệnh nhi N.Đ.T.A, con đầu lòng của một sản phụ ở phường Yên Tử (Quảng Ninh). Thai được 39 tuần 4 ngày, sinh mổ do đa ối. Trong quá trình theo dõi thai kỳ, thai nhi đã được chẩn đoán nghi ngờ tắc tá tràng từ tuần thai thứ 26.

Sau sinh, trẻ khóc yếu, cân nặng 2.700 g, SpO₂ đạt 95% nhưng nhanh chóng xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bụng chướng, dịch dạ dày màu xanh và không đại, tiểu tiện được.

Kết quả xét nghiệm xác định trẻ mắc tắc tá tràng bẩm sinh nguy hiểm, cần được phẫu thuật cấp cứu.

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Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận trẻ bị teo gián đoạn hoàn toàn đoạn D1 và D2 tá tràng, gây tắc tá tràng hoàn toàn. Đáng chú ý, khi mở ổ bụng, các bác sĩ còn phát hiện thêm dị tật ruột quay dở dang – một bất thường hiếm gặp khiến ruột xoay không đúng vị trí giải phẫu và có nguy cơ gây xoắn ruột, hoại tử ruột nếu không xử trí kịp thời.

Ê-kíp phẫu thuật đã đồng thời sửa chữa toàn bộ các tổn thương đường tiêu hóa, tái lập lưu thông đường ruột cho trẻ trong ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chuyển về Khoa Sơ sinh để tiếp tục hồi sức tích cực với thở oxy, đặt ống thông dạ dày, nuôi dưỡng tĩnh mạch và theo dõi sát các chức năng sống.

Sau 6 ngày, kết quả chụp lưu thông đường tiêu hóa cho thấy thức ăn đã đi qua đường ruột bình thường. Với sự chăm sóc liên tục, tỉ mỉ của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, sau 16 ngày điều trị, bé lần đầu được ghép mẹ, bú sữa mẹ và đủ điều kiện xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

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Bác sĩ thăm khám cho trẻ - Ảnh BVCC

BSCKII Trịnh Trương Tuyên, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh cho biết: Tắc tá tràng bẩm sinh là dị tật đường ruột nguy hiểm khiến đoạn đầu của ruột non (tá tràng) bị chặn lại từ khi sinh, bệnh gây nôn trớ sữa hoặc dịch mật, chướng bụng trên sau sinh. Triệu chứng thường xuất hiện sớm trong 24 - 48 giờ đầu.

Còn bệnh lý ruột quay dở dang là một dị tật hiếm gặp khiến ruột xoay không đúng vị trí, thường kèm theo các dải xơ chèn ép tá tràng và gây xoắn ruột nguy hiểm. Các dị tật trên đều thuộc cấp cứu ngoại khoa sơ sinh cần phẫu thuật sớm với tỷ lệ sống sót trên 90%."

Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp tắc tá tràng có thể được phát hiện ngay từ giai đoạn bào thai thông qua siêu âm sản khoa. Việc chẩn đoán trước sinh giúp sản phụ được theo dõi tại cơ sở chuyên khoa, chuẩn bị phương án hồi sức và phẫu thuật ngay sau khi trẻ chào đời, từ đó nâng cao đáng kể cơ hội điều trị thành công.

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Niềm vui của mẹ và bé cùng các bác sĩ khi bé được cứu sống - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cảnh báo trẻ sơ sinh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay

- Trẻ nôn dịch màu vàng hoặc màu xanh sau bú.

- Bụng chướng bất thường, bú kém.

- Không đi ngoài hoặc không tiểu sau sinh.

- Quấy khóc nhiều, có biểu hiện suy hô hấp hoặc mệt lả.

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#Dị tật tiêu hóa bẩm sinh trẻ sơ sinh #Phẫu thuật cấp cứu tắc tá tràng #Ruột quay dở dang hiếm gặp #Chẩn đoán hình ảnh thai kỳ #Chăm sóc hồi sức sau mổ

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