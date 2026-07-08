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Kho tri thức

Phát hiện chất chống ung thư cực mạnh ẩn bên trong ...khối u

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois Chicago (UIC) đã tạo ra một phương pháp điều trị ung thư thử nghiệm dựa trên vi khuẩn sống tự nhiên bên trong khối u.

Tuệ Minh

Trong các nghiên cứu tiền lâm sàng liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt, liệu pháp này đã mang lại kết quả ấn tượng khi kết hợp với xạ trị. Phương pháp này đã ngăn chặn sự phát triển của khối u bằng cách nhắm vào nguồn cung cấp năng lượng của tế bào ung thư.

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Có rất nhiều chủng loại vi khuẩn hoạt động bên trong các khối u ung thư.

Liệu pháp này được tạo ra từ một đoạn nhỏ của protein vi khuẩn có tên là aurB. Theo các phát hiện được công bố trên tạp chí Signal Transduction and Targeted Therapy, aurB đã làm gián đoạn quá trình sản xuất năng lượng trong ty thể của tế bào khối u, từ đó tước đoạt nguồn nhiên liệu cần thiết cho sự phát triển của khối u.

Tohru Yamada, tác giả chính của nghiên cứu, phó giáo sư tại các khoa phẫu thuật và kỹ thuật y sinh tại UIC và là thành viên của Trung tâm Ung thư Đại học Illinois cho biết, ty thể rất quan trọng đối với sự sống còn của tế bào; chúng là những nhà máy năng lượng. Do đó, ty thể sẽ là mục tiêu lý tưởng cho liệu pháp điều trị ung thư.

Theo hướng tiếp cận này, các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm một loại protein vi khuẩn hoạt động thông qua ty thể, đó là protein cupredoxin.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích các mẫu khối u từ bệnh nhân ung thư vú và sử dụng phương pháp giải trình tự DNA để xác định các vi khuẩn có trong khối u.

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ATP synthase bên trong ty thể được xem là nguồn năng lượng chính của khối u.

Một loài vi khuẩn đặc biệt thu hút sự chú ý vì nó chứa một loại protein cupredoxin được gọi là auracyanin, có chức năng tương tự như protein đã được nghiên cứu trước đó.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã thiết kế một loại peptide dựa trên auracyanin và đặt tên là aurB. Các thí nghiệm cho thấy aurB đi vào ty thể của tế bào khối u và gắn vào ATP synthase, một loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra ATP, nguồn năng lượng chính được tế bào sử dụng.

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá aurB trong các dòng tế bào ung thư thiếu p53 hoạt động cũng như các mô hình chuột mắc ung thư tuyến tiền liệt kháng trị liệu hormone.

Khi kết hợp với xạ trị, một trong những phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho ung thư tuyến tiền liệt, aurB đã tạo ra sự giảm đáng kể tốc độ phát triển của khối u mà không có dấu hiệu độc tính đáng kể.

UIC đã được cấp bằng sáng chế cho aurB. Các nhà nghiên cứu hiện đang tìm kiếm cơ hội để đưa liệu pháp này vào thử nghiệm lâm sàng trên người.

PGS Yamada tin rằng, auracyanin có thể chỉ là bước khởi đầu cho một cơ hội lớn hơn nhiều. Vô số protein vi khuẩn vẫn chưa được khám phá, và nhiều trong số đó có tiềm năng trở thành nền tảng cho các liệu pháp điều trị ung thư trong tương lai.

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PhysX/Sciene News/UIC
#Tác động của protein aurB và auracyanin #Nhắm vào ty thể và nguồn năng lượng tế bào ung thư #Phát triển thuốc mới dựa trên vi khuẩn trong khối u #Tiềm năng khám phá các protein vi khuẩn cho điều trị ung thư #ung thư #trị ung thư

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