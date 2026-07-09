Người đàn ông gãy nhiều xương sườn, xương đòn được cứu bằng một thì mổ

Bệnh nhân L.T.H. (46 tuổi, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) được đưa đến cấp cứu tại cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau tai nạn ngã xe.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đa chấn thương với gãy xương đòn trái, gãy nhiều xương sườn kèm tràn máu - tràn khí khoang màng phổi trái. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử từng bị gãy xương đòn trái và cung trước các xương sườn do tai nạn giao thông trước đó.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức tích cực, truyền 2 đơn vị máu và dẫn lưu khoang màng phổi cấp cứu, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Kết hợp xương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng toàn thân ổn định hơn. Tuy nhiên, các xương sườn gãy di lệch nhiều khiến người bệnh đau dữ dội khi hít thở. Nếu tiếp tục điều trị bảo tồn, tình trạng đau kéo dài sẽ hạn chế sự giãn nở của phổi, làm tăng nguy cơ xẹp phổi, viêm phổi, suy hô hấp và kéo dài thời gian hồi phục.

Kết hợp xương đòn - Ảnh BVCC

Ngay sau hội chẩn, BS.CKII Bùi Văn Dũng, Phó Trưởng khoa Ngoại tại cơ sở chính, đã trực tiếp đến cơ sở 2 phối hợp cùng BS.CKII Ma Khánh Dương, Trưởng khoa Ngoại - Sản - Liên chuyên khoa, thực hiện phẫu thuật kết hợp xương đòn và cố định nhiều xương sườn gãy di lệch trong cùng một thì mổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, giảm đau rõ rệt, chức năng hô hấp cải thiện và được hướng dẫn tập phục hồi chức năng hô hấp ngay từ sớm.

BS.CKII Bùi Văn Dũng cho biết, mục tiêu của cuộc phẫu thuật không chỉ là nắn chỉnh các xương gãy mà quan trọng hơn là khôi phục chức năng hô hấp cho người bệnh. Nếu điều trị bảo tồn, bệnh nhân gãy nhiều xương sườn thường phải mất từ 1–2 tháng để hồi phục do đau kéo dài khi hô hấp và vận động.

Trong khi đó, với những trường hợp được chỉ định kết hợp xương sườn phù hợp, người bệnh thường giảm đau sau khoảng 1–2 tuần. Khi các xương sườn được cố định vững chắc, người bệnh có thể hít thở sâu, tập hô hấp và vận động sớm, qua đó giảm nguy cơ viêm phổi, xẹp phổi cũng như các biến chứng thường gặp sau chấn thương ngực.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, việc xử trí đồng thời tổn thương xương đòn và nhiều xương sườn trong cùng một thì mổ mang lại nhiều lợi ích. Người bệnh chỉ phải gây mê một lần, giảm số lần phẫu thuật, rút ngắn thời gian nằm viện, đồng thời phục hồi sớm cả chức năng vận động vùng vai và chức năng hô hấp.

Khi nào gãy xương sườn cần phẫu thuật? Không phải mọi trường hợp gãy xương sườn đều cần phẫu thuật. Tuy nhiên, người bệnh có thể được chỉ định kết hợp xương khi có một hoặc nhiều dấu hiệu sau: - Gãy nhiều xương sườn di lệch nhiều hoặc mảng sườn di động. - Đau dữ dội kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp. - Không thể hít sâu, ho khạc hiệu quả, nguy cơ xẹp phổi hoặc viêm phổi. - Biến dạng lồng ngực, ảnh hưởng chức năng hô hấp.

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