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Sống Khỏe

Cứu bé 8 tuổi thoát khỏi xuất huyết não do dị dạng mạch máu

Một chuyến chuyển viện từ Campuchia sang Việt Nam đã giúp bé trai V.Đ.K (8 tuổi) được can thiệp kịp thời sau nhiều ngày đau đầu dữ dội, nôn ói liên tục.

Thúy Nga

Theo lời mẹ bệnh nhi, trước khi đến trường, bé ăn một ly chè rồi bất ngờ than đau một bên tai, nhìn mờ và nôn liên tục. Cho rằng con bị rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm, gia đình chưa nghĩ đến một bệnh lý thần kinh nghiêm trọng.

Gia đình đưa bé đến một bệnh viện tại Campuchia để thăm khám. Sau một đêm điều trị, tình trạng nôn ói giảm nhưng bé lại xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội, kéo dài liên tục trong hai ngày.

Kết quả chụp CT sọ não xác định bé bị xuất huyết não. Trước diễn biến phức tạp của bệnh, gia đình quyết định chuyển con đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Trong suốt hành trình di chuyển, bé vẫn tỉnh táo nhưng không thể ngồi dậy vì mỗi lần thay đổi tư thế đều xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm nôn ói.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BS.CKII Ngô Minh Tuấn, Trưởng Đơn vị Can thiệp mạch máu tạng ngoại biên, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, khi nhập viện, bệnh nhi hoàn toàn tỉnh táo, không có biểu hiện yếu liệt.

"Bệnh nhi chỉ duy nhất có một triệu chứng là đau đầu, và đau đầu rất nhiều, kèm nôn ói. Mặc dù đã dùng thuốc nhưng triệu chứng không giảm", BS.CKII Ngô Minh Tuấn cho biết.

Kết quả chụp cộng hưởng từ MRI 3 Tesla ghi nhận ổ xuất huyết tại thùy thái dương trái, nghi ngờ nguyên nhân do dị dạng động tĩnh mạch não.

Để xác định chính xác tổn thương, các bác sĩ tiến hành chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy bệnh nhi có dị dạng động tĩnh mạch ở thùy thái dương trái, bên trong xuất hiện nhiều túi giả phình - chính là nguồn gốc gây xuất huyết.

Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp quyết định can thiệp nội mạch, tắc ba nhánh mạch máu bất thường, ưu tiên xử lý các nhánh có túi giả phình nhằm giảm nguy cơ tái vỡ.

Chỉ sau một ngày can thiệp, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bé tỉnh táo, cơn đau đầu giảm dần, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường.

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Ê-kíp bác sĩ can thiệp cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BS.CKII Ngô Minh Tuấn cảnh báo, xuất huyết não ở trẻ em hiện không còn là bệnh lý hiếm gặp. Khác với người lớn, tăng huyết áp là nguyên nhân phổ biến, phần lớn trường hợp ở trẻ liên quan đến các bất thường mạch máu não như dị dạng động tĩnh mạch, dị dạng mạch máu hoặc huyết khối tĩnh mạch não.

Điều đáng lưu ý là không phải trẻ nào cũng xuất hiện yếu liệt, hôn mê hay rối loạn ý thức. Nhiều trường hợp chỉ biểu hiện bằng đau đầu dữ dội kéo dài, nôn ói liên tục hoặc đau đầu không đáp ứng với điều trị thông thường.

Bác sĩ nhấn mạnh, việc điều trị không chỉ dừng lại ở xử trí ổ xuất huyết mà quan trọng hơn là phải xác định và giải quyết nguyên nhân gây chảy máu. Nếu dị dạng mạch máu não không được điều trị triệt để, người bệnh vẫn có nguy cơ tái xuất huyết. Những lần xuất huyết sau thường làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Do đó, khi trẻ có các biểu hiện như đau đầu kéo dài, đau đầu dữ dội, nôn ói nhiều, co giật hoặc xuất hiện các triệu chứng thần kinh bất thường, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh hoặc đột quỵ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng".

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#Xuất huyết não trẻ em #Dị dạng mạch máu não #Chẩn đoán và điều trị sớm #Triệu chứng đau đầu dữ dội #Chuyển viện kịp thời

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