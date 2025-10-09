Cứu sống người phụ nữ ở Phú Thọ đuối nước do rơi xuống ao giữa đêm mưa lớn

Một phụ nữ 54 tuổi ở Phú Thọ bị đuối nước trong đêm mưa lớn đã được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi tử vong nhờ phản ứng nhanh của gia đình và y bác sĩ.

Do ảnh hưởng của bão, gây mưa lớn kéo dài tại các tỉnh Bắc Bộ. Bà N.T.V. (54 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ) cùng chồng ra kiểm tra ao cá vì lo sợ nước tràn bờ. Trong lúc di chuyển bằng thuyền giữa mưa lớn, bà V. không may bị trượt ngã xuống nước.

Người chồng lập tức nhảy xuống cứu, sau hơn 10 phút mới đưa được bà vào bờ trong tình trạng bất tỉnh, ngừng thở. Ông nhanh chóng ép tim, hà hơi thổi ngạt. Sau khoảng 10 phút, bà V. tỉnh lại nhưng khó thở, toàn thân lạnh buốt. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến Trạm Y tế xã, sau đó chuyển khẩn cấp lên Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) trong đêm.

Bệnh nhân được theo dõi sát sao từng giờ/ Ảnh VTV

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nặng, phù phổi cấp, toan chuyển hóa. Các bác sĩ khẩn trương đặt ống nội khí quản, tiến hành lọc máu liên tục, dùng thuốc hồi sức tích cực và theo dõi sát sao từng giờ. Sau hơn 30 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân bắt đầu tự thở, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Đến ngày 8/10, sau 9 ngày nằm viện, bà V. hồi phục tốt và được xuất viện.

BSCKI. Hà Huy Mến - Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Thận nhân tạo của Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết: "Đuối nước là tình trạng cấp cứu tối khẩn. Nạn nhân dù được cứu sống cũng cần đến cơ sở y tế kiểm tra vì có thể xuất hiện phù phổi hoặc nhiễm trùng hô hấp muộn".

Lực lượng chức năng cứu kịp thời 1 người bị nước cuốn trôi ở xã Yên Lập/VOV

Trước đó, chiều 29/9, trong quá trình hỗ trợ quần chúng nhân dân trên địa bàn, Cán bộ Công an xã ở Phú Thọ đã phát hiện chị Trần Thị H, SN 1982, HKTT Khu Bến Sơn, Yên Lập, Phú Thọ đang bị dòng nước lũ cuốn trôi tại khu Chùa 11, Yên Lập. Ngay lập tức, các chiến sĩ công an đã không ngần ngại lao xuống dòng nước lũ ứng cứu và sơ cứu kịp thời, đồng thời phối hợp với trung tâm y tế khu vực Yên Lập sử dụng xe chuyên dụng đưa chị H đi cấp cứu, hiện sức khoẻ ổn định.

Nguy cơ tai nạn trong mưa bão luôn rình rập, đặc biệt tại khu vực ao hồ, sông suối - nơi chỉ một giây bất cẩn có thể trả giá bằng tính mạng.

Để bảo đảm an toàn cho người dân đang mùa mưa bão, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội cảnh báo, mưa bão thường gây ra nhiều khu vực ngập lụt, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước nghiêm trọng. Đuối nước xảy ra khi nước xâm nhập vào đường hô hấp và phổi, cản trở trao đổi khí, khiến cơ thể thiếu oxy và có thể dẫn đến tử vong nếu không được sơ cứu kịp thời.

Khi phát hiện người bị đuối nước, cần thực hiện sơ cứu nhanh chóng theo các bước sau:

Hô hoán và gọi người hỗ trợ càng sớm càng tốt cùng với đó liên hệ cấp cứu 115.

Đưa nạn nhân ra khỏi nước bằng nhiều cách như: Bè, phao, sợi dây, hoặc sào dài… Nếu nạn nhân còn tỉnh, hãy ném cho họ 1 đầu dây hoặc 1 đầu sào dài để kéo họ vào bờ. Nếu nạn nhân bất tỉnh và bạn là người bơi giỏi đã được huấn luyện qua khóa sơ cấp cứu người bị đuối nước, hãy kéo nạn nhân vào bờ ở tư thế mặt và cổ hướng lên trên. Tuyệt đối không xuống nước nếu như bạn không biết bơi, hoặc bạn cảm thấy không an toàn.

Nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi khô ráo, bằng phẳng. Nếu nạn nhân còn tỉnh, đặt ở tư thế an toàn, nghiêng người để tránh hít lại chất nôn vào phổi, theo dõi nhịp thở và chờ cấp cứu. Nếu nạn nhân bất tỉnh, kiểm tra mạch cảnh trong 10 giây. Nếu không có mạch, tiến hành hồi sức tim phổi (CPR): ép tim 30 lần, thổi ngạt 2 lần, lặp lại liên tục đến khi có dấu hiệu sự sống hoặc đội cứu hộ đến.

Hành động đúng cách và kịp thời có thể cứu sống người bị đuối nước. Hãy luôn cảnh giác trong mùa mưa bão và nâng cao kỹ năng sơ cứu để bảo vệ bản thân và cộng đồng.