Hà Nội

Sống Khỏe

11 tiếng phẫu thuật cứu sống người mắc ung thư trực tràng tái phát

Một ca phẫu thuật kéo dài 11 tiếng đã thành công cứu sống bệnh nhân ung thư trực tràng tái phát, người đã trải qua nhiều lần điều trị và phẫu thuật trước đó.

Bình Nguyên

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã điều trị thành công cho nữ bệnh nhân, 68 tuổi ở Hà Nội, được chẩn đoán ung thư trực tràng tái phát tiểu khung, xâm lấn tử cung âm đạo, một phần bàng quang, niệu quản trái, xâm lấn hố bịt trái và động mạch chậu trong bên trái, di căn xương cụt.

Năm 2023, bệnh nhân phát hiện ung thư trực tràng 1/3 dưới, đã được điều trị hóa chất, xạ trị và phẫu thuật cắt trực tràng. Đến tháng 5/2025, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau tức vùng hậu môn, hạ vị, đại tiện 10-15 lần/ngày. Khám phát hiện u tái phát tiểu khung và di căn xương cùng cụt.

Sau thăm khám kỹ lưỡng và hội chẩn đa chuyên khoa, kíp chuyên môn quyết định thực hiện phẫu thuật cắt đa tạng tiểu khung gồm: Cắt trực tràng, tử cung, âm đạo, một phần bàng quang, niệu quản trái, xương cùng cụt, động mạch chậu trong bên trái. Đồng thời tạo hình che phủ khuyết hổng tầng sinh môn. Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 11 giờ đồng hồ, với sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều khoa. Nhờ sự chuẩn bị tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ, ca phẫu thuật đã thành công.

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 11 giờ đồng hồ, với sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều khoa cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 11 giờ đồng hồ, với sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều khoa cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo TS. Hồ Hữu An, phẫu thuật cắt đa tạng chậu kèm cắt xương cùng trong ung thư trực tràng tái phát là kỹ thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi lập kế hoạch tỉ mỉ, phối hợp đa chuyên khoa và lựa chọn bệnh nhân chặt chẽ. Yếu tố tiên quyết quyết định tiên lượng sống còn là đạt được diện cắt không còn tế bào u. Chẩn đoán hình ảnh đóng vai trò rất quan trọng trong đánh giá mức độ xâm lấn và xây dựng chiến lược phẫu thuật.

Mặc dù tiến bộ trong gây mê - hồi sức và kỹ thuật giúp cải thiện kết quả, nhưng tỷ lệ biến chứng nặng sau phẫu thuật vẫn ở mức 30-40%, tỷ lệ tử vong khoảng 1-5%. Đặc biệt, cắt xương cùng có thể gây tổn thương rễ thần kinh, dẫn tới rối loạn tiểu tiện, đại tiện, rối loạn chức năng tình dục, suy giảm vận động. Vì vậy, đây được coi là phẫu thuật "tối hậu", chỉ áp dụng cho tỷ lệ nhỏ bệnh nhân đáp ứng tiêu chí rất nghiêm ngặt.

Đây là kỹ thuật phức tạp, yêu cầu trình độ cao, trang thiết bị hiện đại và sự phối hợp nhịp nhàng liên chuyên khoa. Tại Việt Nam, chỉ một số trung tâm lớn mới đủ điều kiện thực hiện.

Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị đầu tiên trong nước thực hiện kỹ thuật cắt tiểu khung bao gồm cả cắt xương cùng ở bệnh nhân ung thư trực tràng tái phát.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân mà còn mở ra hướng điều trị mới cho những ca ung thư trực tràng tái phát phức tạp. Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, thay vì phải ra nước ngoài điều trị với chi phí tốn kém.

Sống Khỏe

Phát hiện tuyến nước bọt bí ẩn trong cơ thể con người

Phát hiện tuyến nước bọt ống hầu giúp hiểu rõ hơn về giải phẫu, bảo vệ chức năng cổ họng và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư.

Mới đây, một nhóm nhà khoa học tại Hà Lan đã tình cờ phát hiện ra một cơ quan mới trong cơ thể người - điều chưa từng được ghi nhận trước đây.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Hà Lan đang tiến hành nghiên cứu về ung thư tuyến tiền liệt, trong quá trình chụp CT và PET cho bệnh nhân đã được tiêm glucose phóng xạ nhằm làm khối u phát sáng trên hình ảnh. Nhóm nghiên cứu nhận thấy có hai vùng bất thường trong đầu phát sáng mạnh hơn so với dự kiến.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nữ bệnh nhân ung thư trực tràng tái phát xâm lấn tiểu khung, di căn xương cụt

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 11 giờ đồng hồ, với sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều khoa đã cứu sống người bệnh.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị thành công cho nữ bệnh nhân, 68 tuổi, Hà Nội, được chẩn đoán ung thư trực tràng tái phát tiểu khung, xâm lấn tử cung âm đạo, một phần bàng quang, niệu quản trái, xâm lấn hố bịt trái và động mạch chậu trong bên trái, di căn xương cụt.

tai-phat-1.jpg
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lấy thai cho người mẹ ung thư vòm họng quyết giữ con đến giây phút cuối

Ca mổ thành công không chỉ mang lại sự sống cho em bé mà còn viết tiếp câu chuyện kỳ diệu về tình mẫu tử. Bệnh nhân hy sinh cơ hội điều trị sớm để giữ con.

Trưa ngày 29/9/2025, ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai đặc biệt cho sản phụ 35 tuổi mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3.

Đây là ca bệnh đặc biệt, đầy căng thẳng, thử thách và cũng chan chứa nghị lực, tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ trẻ. Khi tiến hành phẫu thuật người mẹ không thể nằm ngửa, dinh dưỡng kém, thai chậm phát triển và đối diện nhiều nguy cơ.

Xem chi tiết

