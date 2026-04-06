Cứu sống người bệnh 79 tuổi mắc viêm cân mạc hoại tử diện rộng nguy kịch

Nhờ xử lý nhanh và phối hợp chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thành công trong điều trị hội chứng Fournier nặng, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp người bệnh nam 79 tuổi mắc hội chứng Fournier (viêm cân mạc hoại tử) vùng bẹn bìu lan rộng trong tình trạng nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, người bệnh N.Đ.T (79 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, vùng tổn thương hoại tử lan rộng khoảng 20–30 cm từ vùng mông tới bẹn bìu.

Trước đó, bệnh khởi phát từ một tổn thương nhỏ nhưng tiến triển nhanh, gây nhiễm trùng lan tỏa, nguy cơ suy đa tạng.

Chăm sóc bệnh nhân bị hội chứng Fournier tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, hội chứng Fournier là một dạng viêm cân hoại tử hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, thường xảy ra ở vùng sinh dục – tầng sinh môn, tiến triển nhanh và có thể gây tử vong cao, ước tính từ 20–40% nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi, nhất là những người có bệnh lý nền hoặc sức đề kháng suy giảm.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu liên chuyên khoa. Kíp Gây mê Hồi sức triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức tích cực và chuyên sâu như thiết lập theo dõi huyết động xâm lấn (đặt đường động mạch – Art-line), đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng, kiểm soát vận mạch, bù dịch tích cực, đồng thời truyền máu và các chế phẩm máu nhằm ổn định tình trạng nhiễm độc và duy trì chức năng sống.

Song song với hồi sức, kíp phẫu thuật tiến hành can thiệp khẩn cấp, cắt lọc triệt để toàn bộ tổ chức hoại tử, kiểm soát ổ nhiễm trùng, hạn chế tối đa nguy cơ lan rộng. Ca phẫu thuật do BSCKII Nguyễn Phú Hải – Phó Trưởng khoa Cấp cứu – làm phẫu thuật viên chính, cùng sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Tiến Đạt.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, kíp Gây mê Hồi sức do BSCKII Lê Nguyễn An – Trưởng khoa – cùng các bác sĩ đã phối hợp chặt chẽ, duy trì ổn định huyết động, kiểm soát tình trạng sốc, đảm bảo các chỉ số sinh tồn để ca mổ diễn ra an toàn.

Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa và xử trí kịp thời, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực sau mổ.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhận định, thành công của ca bệnh cho thấy vai trò quyết định của việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và phối hợp liên chuyên khoa trong điều trị các bệnh lý nhiễm trùng nặng, diễn biến nhanh.

"Người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh nền, khi xuất hiện các dấu hiệu như sưng đau, tấy đỏ, lan nhanh ở vùng da, kèm sốt hoặc mệt mỏi, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Việc chậm trễ trong điều trị có thể dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng", các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khuyến cáo.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đau vùng thượng vị, thanh niên 28 tuổi không ngờ viêm túi mật hoại tử

Viêm túi mật dễ dẫn đến thủng túi mật, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan với nguy cơ tử vong cao.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 28 tuổi (trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) mắc viêm túi mật hoại tử - một biến chứng nặng của viêm túi mật cấp và hiếm gặp ở người trẻ.

Nhập viện vì đau bụng, phát hiện viêm túi mật hoại tử

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chạy đua thời gian cứu người bệnh viêm cân mạc hoại tử biến chứng suy đa tạng

Viêm cân mạc hoại tử nặng là một loại nhiễm trùng sâu dưới da có khả năng phá hủy mô và cơ với tốc độ đáng sợ, dân gian gọi là vi khuẩn "ăn thịt người" gây ra.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đã phối hợp nhịp nhàng, cứu sống thành công một người bệnh bị viêm cân mạc hoại tử diễn tiến thần tốc.

Đây là tình trạng nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm, gây sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng, có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được can thiệp đúng phác đồ trong "thời điểm vàng".

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lào Cai lần đầu tiên chụp nút mạch điều trị ung thư gan thành công

Kỹ thuật chụp nút mạch lần đầu tại Lào Cai giúp bệnh nhân ung thư gan cải thiện sức khỏe, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày 23/3/2026, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) số 2 tỉnh Lào Cai đã triển khai thành công kỹ thuật Chụp nút mạch điều trị ung thư gan (TACE) - kỹ thuật chuyên sâu chuyên ngành Ung bướu, thuộc nhóm 16 kỹ thuật đặc biệt vừa được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép thực hiện.

BSCKII Trịnh Hà Châu, Viện điện quang chẩn đoán và can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai là người trực tiếp hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật. Trong khuôn khổ chương trình, bác sĩ Trịnh Hà Châu đã hướng dẫn, cùng ê-kíp bác sĩ của BVĐK số 2 tỉnh Lào Cai thực hiện thành công 2 ca can thiệp đầu tiên.

Xem chi tiết

