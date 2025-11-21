Đang siêu âm, cụ ông 82 tuổi bất ngờ đột quỵ lần 3

Ông Năm (82 tuổi) có tiền sử bị rung nhĩ 20 năm phải uống thuốc, từng hai lần đột quỵ vào năm 2016, 2022. Hai ngày gần đây, ông bị chướng bụng, khó tiêu, chán ăn, tự bỏ thuốc điều trị bệnh rung nhĩ.

Ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám tiêu hóa, khi đang siêu âm bụng thì bất ngờ bị đột quỵ. Ông được chuyển vào phòng cấp cứu trong trạng thái lơ mơ, tiếp xúc kém, liệt nửa người bên phải.

ThS.BS Lê Thị Yến Phụng (Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh) cho biết, tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu rất nhanh, tiên lượng nặng, không cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới nhồi máu não ác tính - thể bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao.

Ngay lập tức, bệnh viện khởi động quy trình cấp cứu đột quỵ “Code Stroke”, mở lối đi riêng, kết nối các chuyên khoa và các thiết bị sẵn sàng cấp cứu đột quỵ.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu (CTA) bằng siêu máy CT 1975 lát cắt cho thấy ông Năm bị tắc hoàn toàn động mạch não giữa bên trái tại vị trí nhánh M1, chiều dài khoảng 10 mm.

Bác sĩ đa chuyên khoa hội chẩn nhanh, chỉ định can thiệp nội mạch, loại bỏ cục huyết khối đang làm tắc động mạch não.

Dưới sự hỗ trợ của máy chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA hiện đại, ê-kíp can thiệp luồn ống thông nhỏ vào động mạch đùi tại vùng bẹn, nhanh chóng tiếp cận vị trí cục huyết khối ở não. Chỉ sau 15 phút tiếp cận, bác sĩ hút toàn bộ huyết khối ra ngoài, tái thông mạch máu não.

Kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

Sau can thiệp, ông Năm cải thiện rõ rệt. Kết quả chụp MRI 3 Tesla sau 24 giờ đột quỵ cho thấy tuần hoàn máu não bình thường, không xuất huyết. Sau 4 ngày, ông Năm vận động nhẹ, nói chuyện rõ, các chỉ số sinh hiệu ổn định.

ThS.BS Lê Thị Yến Phụng (Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh) khuyến cáo, người mắc các bệnh nền như rung nhĩ, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường... thuộc nhóm nguy cơ cao xảy ra đột quỵ. Mức độ nguy cơ càng tăng cao với người cao tuổi hoặc tiền sử đột quỵ.

Người bệnh nên tuân thủ nghiêm chỉ định dùng thuốc và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Không tự ý bỏ thuốc điều trị dù trong thời gian ngắn. Trường hợp cần thiết có thể nhờ người nhà theo dõi, hỗ trợ, nhắc nhở để tránh tình trạng tự bỏ thuốc điều trị hoặc không tái khám rất nguy hiểm.