Cứu sống 2 người nguy kịch do ngộ độc khí CO ở Quảng Trị

Ngày 21/11, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau 1 ngày điều trị tích cực, 2 bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc khí CO khi sưởi than đều tỉnh hơn, đang tập cai máy thở.

Trước đó, ngày 20/11, bà N.T. V. (75 tuổi) và bà N.T.N. (64 tuổi) ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, là sui gia, ngủ cùng nhau để chăm cho người con mới sinh tại nhà. Do trời lạnh nên hai người phụ nữ đốt than củi sưởi ấm và đóng kín cửa phòng. Khi gia đình phát hiện thì cả hai bị khó thở, rơi vào hôn mê.

Bác sĩ đang thăm khám cho bênh nhân.

Ngay lập tức, người nhà khẩn trương chuyển 2 nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, co cứng tay chân, SpO2 tụt sâu.

Tại đây, các bác sĩ đã đặt nội khí quản, thở máy, các thuốc cấp cứu... và thực hiện chế độ chăm sóc đặc biệt. Sau khi tạm thời qua cơn nguy kịch, 2 bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, sau 1 ngày điều trị tích cực, 2 bệnh nhân đều đã tỉnh hơn, đang tập cai máy thở. Tuy nhiên, có 1 bệnh nhân bị tổn thương cơ tim do thiếu oxy nên đang được điều trị phức tạp hơn.