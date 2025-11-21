Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống 2 người nguy kịch do ngộ độc khí CO ở Quảng Trị

Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, co cứng tay chân, SpO2 tụt sâu.

Hạo Nhiên

Ngày 21/11, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau 1 ngày điều trị tích cực, 2 bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc khí CO khi sưởi than đều tỉnh hơn, đang tập cai máy thở.

Trước đó, ngày 20/11, bà N.T. V. (75 tuổi) và bà N.T.N. (64 tuổi) ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, là sui gia, ngủ cùng nhau để chăm cho người con mới sinh tại nhà. Do trời lạnh nên hai người phụ nữ đốt than củi sưởi ấm và đóng kín cửa phòng. Khi gia đình phát hiện thì cả hai bị khó thở, rơi vào hôn mê.

image.jpg
Bác sĩ đang thăm khám cho bênh nhân.

Ngay lập tức, người nhà khẩn trương chuyển 2 nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, co cứng tay chân, SpO2 tụt sâu.

Tại đây, các bác sĩ đã đặt nội khí quản, thở máy, các thuốc cấp cứu... và thực hiện chế độ chăm sóc đặc biệt. Sau khi tạm thời qua cơn nguy kịch, 2 bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, sau 1 ngày điều trị tích cực, 2 bệnh nhân đều đã tỉnh hơn, đang tập cai máy thở. Tuy nhiên, có 1 bệnh nhân bị tổn thương cơ tim do thiếu oxy nên đang được điều trị phức tạp hơn.

#Nạn nhân #ngộ độc #khí CO #Bệnh viện Việt Nam-Cuba #Quảng Trị

Bài liên quan

Sống Khỏe

Ngộ độc khí CO, 5 người phải nhập viện cấp cứu

5 nạn nhân ở TP HCM bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do hít phải trong không gian kín khi đang dùng tiệc tại nhà hàng.

Ngày 9/10, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) vừa tiếp nhận và điều trị cho 5 nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do hít phải trong không gian kín tại một nhà hàng.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc tại phòng kín của một nhà hàng trên địa bàn phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh). Khoảng một giờ sau, nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có dấu vết nôn ói nên lập tức gọi cấp cứu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới