Ngộ độc khí CO, 5 người phải nhập viện cấp cứu

5 nạn nhân ở TP HCM bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do hít phải trong không gian kín khi đang dùng tiệc tại nhà hàng.

Ngày 9/10, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) vừa tiếp nhận và điều trị cho 5 nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do hít phải trong không gian kín tại một nhà hàng.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân cùng tham dự một buổi tiệc tại phòng kín của một nhà hàng trên địa bàn phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh). Khoảng một giờ sau, nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, trên người có dấu vết nôn ói nên lập tức gọi cấp cứu.

Khi tiếp nhận, tua trực cấp cứu nhận thấy cả 5 người có biểu hiện tương tự, cùng chung bối cảnh xảy ra trong không gian kín. Qua khai thác thông tin, được biết nhà hàng có sử dụng máy phát điện tại phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc.

Từ các dữ kiện trên, các bác sĩ định hướng chẩn đoán ngộ độc khí hàng loạt, trong đó thủ phạm được xác định nhiều khả năng là khí carbon monoxide (CO), loại khí không màu, không mùi nhưng có độc tính cao.

Các bệnh nhân được bác sĩ kịp thời cấp cứu/ ảnh NLĐ

Các bệnh nhân được thở oxy liều cao, bù dịch và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm khẳng định cả 5 nạn nhân bị ngộ độc khí CO. Nhờ phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng các bệnh nhân đã cải thiện, tri giác phục hồi và hiện đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại các khoa chuyên môn của bệnh viện.

Theo bác sĩ Bùi Anh Triết, triệu chứng ngộ độc khí CO rất đa dạng và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường như cảm cúm, mệt mỏi hoặc rối loạn tiêu hóa. Các biểu hiện thường gặp gồm nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác có thể dẫn đến ngất xỉu. Trường hợp nặng có thể gây co giật, hôn mê, suy hô hấp hoặc ngừng tim.

Ngộ độc khí CO có thể để lại di chứng thần kinh kéo dài như giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim hoặc não. Do khí CO không có màu, không mùi, không vị nên nạn nhân thường không nhận biết được cho đến khi đã bị ảnh hưởng nặng.

Theo các bác sĩ, các vụ ngộ độc khí CO thường xảy ra vào mùa mưa hoặc khi mất điện, thời điểm nhiều người sử dụng máy phát điện, than tổ ong hoặc thiết bị sưởi trong không gian kín.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần sử dụng thiết bị sinh nhiệt đúng cách, đảm bảo thông thoáng không gian khi sử dụng và không đặt máy phát điện gần khu vực sinh hoạt để phòng ngừa ngộ độc khí CO. Không ngủ trong phòng có than đang cháy, dù chỉ là bếp lò nhỏ. Nếu thấy xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn khi ở trong phòng kín, phải nhanh chóng ra nơi thoáng khí, mở cửa thông gió và gọi cấp cứu ngay.