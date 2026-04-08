Cứu sản phụ bị rau cài răng lược thể nặng đe dọa tính mạng

Một sản phụ 28 tuổi, mang thai 36 tuần 5 ngày đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long can thiệp thành công trong tình trạng nhau tiền đạo trung tâm kèm nhau cài răng lược thể percreta – thể nặng nhất, tiềm ẩn nguy cơ băng huyết ồ ạt đe dọa tính mạng mẹ và thai nhi.

Sản phụ P.T.K.Y., (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng thai 36 tuần 5 ngày, ngôi đầu. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm và các phương tiện chẩn đoán chuyên sâu, các bác sĩ xác định sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm kèm nhau cài răng lược tại đoạn dưới tử cung, thể percreta.

Can thiệp cho bệnh nhân bị nhau cài răng lược thể nặng - Ảnh BVCC

Đây là tình trạng bánh nhau không chỉ bám sâu vào lớp cơ tử cung mà còn có xu hướng xuyên qua thành tử cung, có thể xâm lấn các cơ quan lân cận như bàng quang.

Theo BSCKI Trần Văn Hùng, Trưởng khoa Sản Phụ khoa, nhau cài răng lược là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm do hệ thống mạch máu tại vị trí bánh nhau tăng sinh bất thường.

Khi tử cung co bóp hoặc khi bánh nhau bong một phần, các mạch máu này rất dễ bị tổn thương, gây xuất huyết ồ ạt, khó kiểm soát, có thể dẫn đến sốc mất máu và tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa giữa Khoa Sản – Phụ khoa, Đơn vị Can thiệp mạch và Khoa Gây mê Hồi sức để xây dựng phương án điều trị tối ưu.

Sau can thiệp, ê-kíp Sản khoa tiến hành mổ lấy thai - Ảnh BVCC

Trong bối cảnh nhau cài răng lược thể nặng, cắt tử cung thường là lựa chọn phổ biến nhằm kiểm soát chảy máu. Tuy nhiên, do sản phụ còn trẻ và có mong muốn bảo tồn khả năng sinh sản, ê-kíp đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định triển khai can thiệp nội mạch trước mổ.

Cụ thể, các bác sĩ can thiệp mạch đã tiến hành đặt bóng chèn động mạch chậu trong hai bên nhằm tạm thời giảm lưu lượng máu đến tử cung. Kỹ thuật này giúp giảm áp lực dòng máu đến vùng bánh nhau, hạn chế nguy cơ băng huyết trong quá trình phẫu thuật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phẫu thuật viên kiểm soát tình huống.

Sau can thiệp, ê-kíp Sản khoa tiến hành mổ lấy thai. Với sự phối hợp chặt chẽ của ê kíp khoa Sản, khoa Gây mê hồi sức và khoa Nhi, em bé đã chào đời an toàn, khỏe mạnh.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, tình trạng chảy máu được kiểm soát tốt, không xảy ra băng huyết ồ ạt như thường gặp ở các trường hợp tương tự. Đặc biệt, các bác sĩ đã bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ.

Thăm khám cho sản phụ và thai nhi sau can thiệp, phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau mổ, sản phụ được theo dõi tích cực tại khoa. Sau 24 giờ, tình trạng huyết động ổn định, không ghi nhận biến chứng, sức khỏe mẹ và bé đều tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Hùng, nhau cài răng lược là tình trạng bánh nhau bám bất thường vào thành tử cung, thuộc phổ bệnh lý xâm lấn nhau (Placenta Accreta Spectrum), bao gồm các mức độ từ accreta, increta đến percreta. Trong đó, thể percreta là nặng nhất, có thể xuyên qua tử cung và xâm lấn các cơ quan lân cận.

Nguy cơ mắc nhau cài răng lược tăng cao ở những phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai, nạo hút thai nhiều lần hoặc từng phẫu thuật tử cung như bóc nhân xơ.

Đặc biệt, nguy cơ này tăng theo số lần mổ lấy thai trước đó. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng nhưng khi xảy ra biến chứng thường rất nghiêm trọng.

"Phụ nữ nên hạn chế sinh mổ khi không có chỉ định chuyên môn rõ ràng, tránh các can thiệp không cần thiết vào buồng tử cung. Đối với những thai phụ có tiền sử mổ lấy thai hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, cần khám thai định kỳ đầy đủ, siêu âm đánh giá vị trí bánh nhau từ tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba để phát hiện sớm bất thường. Khi được chẩn đoán nghi ngờ nhau cài răng lược, cần theo dõi và sinh tại cơ sở y tế có đầy đủ năng lực hồi sức và can thiệp chuyên sâu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi", các bác sĩ khuyến cáo.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bé 14 tháng tuổi ngã cầu thang bị chấn thương sọ não