Cứu cánh tay bé trai 7 tuổi bị đứt động mạch do té ngã

Một tai nạn trong giờ ra chơi khiến bé trai 7 tuổi ở Đà Nẵng bị cọc sắt đâm xuyên tay, đứt động mạch cánh tay và mất gần như hoàn toàn dòng máu nuôi chi.

Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (TP Đà Nẵng) cho biết, ê-kip bác sĩ bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật dùng tĩnh mạch hiển lớn ở chân ghép vào động mạch cánh tay cho bé trai 7 tuổi bị đứt động mạch cánh tay do tai nạn té ngã,giúp bảo tồn cánh tay cho cháu bé.

Ê-kip bác sĩ tập trung cao độ để nối đoạn tĩnh mạch hiển từ chân cứu cánh tay cháu bé./ Ảnh daibieunhandan.vn

Theo người nhà bệnh nhân, cháu H.Đ.D (7 tuổi, TP Đà Nẵng) trong giờ ra chơi đã trèo lên bức tường cao gần 2 mét, bị trượt chân té khiến cho cọc sắt nhọn đâm xuyên vào mặt trong cánh tay trái.

Dù hốt hoảng nhưng cháu đã tự đè ép vào vị trí vết thương đang chảy máu và gọi người lớn giúp đỡ.

Cháu được các thầy cô ở phòng y tế của trường sơ cứu băng ép và chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Gia Đình. Tại khu vực Cấp cứu, sau khi tiếp nhận xử trí vết thương ban đầu, bác sĩ Khoa Ngoại đã nhanh chóng được mời hội chẩn.

ThS. BS. Võ Hoài Bảo, chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình cho biết, dù vết thương bên ngoài khá nhỏ và đã ngưng chảy máu nhờ quá trình băng ép, nhưng tay trái của bệnh nhi lạnh, tái nhợt, không bắt được mạch quay. Đây là dấu hiệu rõ ràng của thiếu máu nuôi tay trái cấp tính.

Kết quả siêu âm Doppler khẩn cho thấy dòng máu hạ lưu cánh tay của cháu D gần như không còn, nghi ngờ đứt động mạch cánh tay. Bệnh nhi đứng trước nguy cơ hoại tử chi thể và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp trong “thời gian vàng” 6 giờ để cứu giữ cánh tay.

Khi mở rộng vết thương, bác sĩ phát hiện động mạch cánh tay của cháu bị dập nát một đoạn dài 6cm, tĩnh mạch cánh tay rách và các dây thần kinh quan trọng bị bầm dập. Với tổn thương dài như vậy, việc khâu nối động mạch trực tiếp là bất khả thi.

ThS. BS. Võ Hoài Bảo cùng ê-kíp phẫu thuật đã quyết định lấy đoạn tĩnh mạch hiển lớn ở chân làm mảnh ghép, nối vào hai đầu động mạch bị đứt, tái lập dòng máu nuôi chi thể.

Đây là một kỹ thuật khó, đặc biệt càng phức tạp hơn khi ở trẻ em, mạch máu có kích thước rất nhỏ, nguy cơ hẹp miệng nối và tắc mạch sau mổ rất cao, đòi hỏi thao tác tỉ mỉ, chính xác.

Thêm vào đó, thời gian gây mê nội khí quản kéo dài trong suốt quá trình phẫu thuật, bệnh nhi lại vừa mới nhiễm cúm A dẫn đến tình trạng tăng tiết đờm dãi, viêm, phù nề thanh quản cấp tính cũng là một thách thức cho quá trình hồi sức sau mổ, đòi hỏi các bác sĩ phải theo dõi sát sao và phối hợp điều trị tích cực để tránh nguy cơ thở máy kéo dài làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Sau gần một ngày phẫu thuật, tín hiệu mạch ở tay cháu D. dần hồi phục. Cánh tay ấm dần lên, da hồng hào trở lại, mạch đập ở hạ lưu rõ rệt là dấu hiệu cho thấy dòng máu đã được khôi phục.

Cháu tiếp tục được chăm sóc hồi sức tích cực, theo dõi sát, dùng thuốc chống huyết khối và tập vật lý trị liệu sớm. Mỗi ngày, tay trái của D. cử động tốt hơn, cảm giác trở lại dần. Sau 10 ngày điều trị, cháu đã được xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

ThS. BS. Võ Hoài Bảo chia sẻ: Chấn thương động mạch ngoại biên ở trẻ em cực kỳ hiếm gặp, chiếm dưới 1% các ca chấn thương nhi. Tuy nhiên, đây là tình trạng nguy hiểm, có thể gây mất máu cấp hoặc hoại tử chi thể nếu không được can thiệp kịp thời.

Việc phẫu thuật tái lập lưu thông mạch máu trong thời gian vàng là yếu tố quyết định để bảo tồn chi thể và chức năng vận động cho trẻ. Ngoài ra bố mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ cách xử lý tạm thời khi gặp chấn thương đồng thời nhanh chóng kêu gọi người lớn giúp đỡ để hạn chế trường hợp đáng tiếc xảy ra.