Bé gái 11 tuổi suýt bị liệt chân sau chấn thương cột sống cổ kéo dài 2 năm

Một tai nạn tưởng chừng đơn giản trong lúc trượt patin đã khiến bé gái 11 tuổi suýt bị liệt vĩnh viễn. Nhờ sự can thiệp kịp thời và trình độ chuyên môn cao của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, em đã được cứu sống và phục hồi vận động sau ca phẫu thuật vô cùng nguy hiểm.

Bệnh nhi P.N.B.K (11 tuổi, ngụ Thủ Đức) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng tê tay chân, yếu hai chân và đau vùng cổ kéo dài. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy gãy trật đốt sống cổ C1–C2, tủy sống bị chèn ép nghiêm trọng – tình trạng đe dọa liệt tứ chi hoặc ngưng thở bất cứ lúc nào.

Theo chia sẻ của mẹ bé, cách đây hai năm, trong lúc chơi trượt patin, bé bị ngã ngửa ra sau nhưng không có biểu hiện bất thường nên gia đình chủ quan. Mãi đến khi bé có dấu hiệu tê liệt tăng dần, gia đình mới đưa đi khám và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để phẫu thuật khẩn.

Thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Dưới sự chỉ đạo của BS.CK1 Nguyễn Thành Đô, Phó Khoa Ngoại Thần kinh, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành ca mổ kéo dài 8 tiếng, cố định hai đốt sống cổ bằng dụng cụ làm cứng cột sống và giải ép tủy sống.

“Cột sống cổ là vùng phẫu thuật cực kỳ khó, đặc biệt ở trẻ em. Chỉ một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp và khiến bệnh nhi ngưng thở ngay trên bàn mổ”, BS Đô chia sẻ.

Nhờ hệ thống theo dõi dẫn truyền thần kinh tủy sống hiện đại và kinh nghiệm chuyên sâu của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công. Sau một tuần, bé hết tê tay chân, vết mổ hồi phục tốt, bắt đầu tập đi trở lại.

“Nếu trẻ bị đau cổ, tê tay chân hoặc yếu chi sau té ngã, dù chỉ thoáng qua, phụ huynh nên đưa đi chụp cột sống cổ để phát hiện sớm tổn thương”, BS Đô khuyến cáo.