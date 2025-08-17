Mổ đẻ thành công ca sinh 3 tự nhiên hiếm gặp ở Quảng Trị

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã mổ đẻ thành công ca sinh 3 bé trai hiếm gặp cho sản phụ 32 tuổi mang thai tự nhiên.

Ngày 17/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp, mổ thành công ca sinh 3 tự nhiên hiếm gặp. Hiện tại, cả mẹ và các bé đều an toàn, khỏe mạnh.

Trước đó, sản phụ là chị M.T.T (32 tuổi, trú xã Tuyên Phú, Quảng Trị), mang thai lần thứ 6, tuổi thai 34 tuần, nhập viện trong tình trạng đau chuyển dạ, dịch hồng âm đạo, cổ tử cung mở gần hết. Qua thăm khám, siêu âm, các bác sĩ phát hiện dây rốn thắt nút, yếu tố nguy cơ cao, có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Sau sinh, các bé có sức khoẻ ổn định, bú tốt.

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa đã kích hoạt báo động đỏ, ê kíp do BSCKI Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Sản, chỉ đạo đã tiến hành mổ khẩn cấp.

Sau nhiều giờ nỗ lực, ê-kíp đã đưa 3 bé trai lần lượt chào đời với cân nặng 2,1 kg, 2,1 kg và 2 kg. Các bé khóc to, da môi hồng hào, phản xạ tốt.

Ngay sau sinh, các bé được chăm sóc sơ sinh ban đầu và chuyển đến Khoa Nhi để theo dõi trong lồng ấp. Hiện sức khỏe của mẹ và 3 bé ổn định. Các bé bú tốt, được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh chăm sóc chu đáo.

Được biết, đây là lần đầu tiên trong 15 năm hoạt động, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa tiếp nhận và mổ thành công một ca sinh 3 tự nhiên hiếm gặp.