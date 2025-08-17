Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Mổ đẻ thành công ca sinh 3 tự nhiên hiếm gặp ở Quảng Trị

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã mổ đẻ thành công ca sinh 3 bé trai hiếm gặp cho sản phụ 32 tuổi mang thai tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 17/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật khẩn cấp, mổ thành công ca sinh 3 tự nhiên hiếm gặp. Hiện tại, cả mẹ và các bé đều an toàn, khỏe mạnh.

Trước đó, sản phụ là chị M.T.T (32 tuổi, trú xã Tuyên Phú, Quảng Trị), mang thai lần thứ 6, tuổi thai 34 tuần, nhập viện trong tình trạng đau chuyển dạ, dịch hồng âm đạo, cổ tử cung mở gần hết. Qua thăm khám, siêu âm, các bác sĩ phát hiện dây rốn thắt nút, yếu tố nguy cơ cao, có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

1000060449-1399-4816.jpg
Sau sinh, các bé có sức khoẻ ổn định, bú tốt.

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa đã kích hoạt báo động đỏ, ê kíp do BSCKI Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Sản, chỉ đạo đã tiến hành mổ khẩn cấp.

Sau nhiều giờ nỗ lực, ê-kíp đã đưa 3 bé trai lần lượt chào đời với cân nặng 2,1 kg, 2,1 kg và 2 kg. Các bé khóc to, da môi hồng hào, phản xạ tốt.

Ngay sau sinh, các bé được chăm sóc sơ sinh ban đầu và chuyển đến Khoa Nhi để theo dõi trong lồng ấp. Hiện sức khỏe của mẹ và 3 bé ổn định. Các bé bú tốt, được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh chăm sóc chu đáo.

Được biết, đây là lần đầu tiên trong 15 năm hoạt động, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa tiếp nhận và mổ thành công một ca sinh 3 tự nhiên hiếm gặp.

#Quảng Trị #Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa #sinh 3 #bé trai #hiếm gặp

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Xin mổ đẻ trước Tết để kịp năm Rồng

Gần Tết, các bác sĩ sản khoa cho biết nhiều gia đình xin cho sản phụ được mổ chủ động trước Tết để kịp năm Rồng, thay vì năm Tỵ, dù chưa đến ngày dự sinh.

Bác sĩ cho tôi xin mổ chủ động sớm trước Tết. Nhà tôi đã xem ngày giờ là phải đẻ trong năm nay. Nếu để sang năm Tỵ (2025) mới sinh, con sẽ xung khắc với tuổi bố mẹ.
Xem chi tiết

Đời sống

Mổ đẻ thành công ca mang song thai bằng IVF ở tuổi 52

Với sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật IVF đã giúp rất nhiều phụ nữ có cơ hội thực hiện ước mơ làm mẹ.

Với sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật IVF đã giúp rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi có cơ hội thực hiện ước mơ làm mẹ. Đây là một tiến bộ lớn và ngày càng nhiều trường hợp phụ nữ ngoài 50 tuổi trên thế giới làm IVF thành công.

Các bác sĩ khoa Phụ sản, Bệnh viện 354 (Hà Nội) vừa thực hiện ca mổ đẻ an toàn cho sản phụ 52 tuổi mang thai đôi bằng kỹ thuật IVF.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Mổ lấy thai thành công cho sản phụ nặng 178 kg có nhiều bệnh lý nguy hiểm

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ nặng 178 kg, mở ra hy vọng cho các ca sinh khó khăn.

Ngày 15/8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin về việc các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho sản phụ N.T.D. (28 tuổi, quê Phú Thọ) nặng 178 kg bị béo phì, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ.

Trước đó, chị D. được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và con. Người bệnh bị rối loạn chuyển hóa, cân nặng trước mang thai khoảng 140 kg và tăng thêm 38 kg trong thai kỳ. Với thể trạng này, sinh thường là bất khả thi, còn sinh mổ lại tiềm ẩn hàng loạt rủi ro từ gây mê, phẫu thuật đến hồi sức sau mổ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới