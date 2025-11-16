Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh cuộc sống ở Brooklyn những năm 1980

Thế giới

Cận cảnh cuộc sống ở Brooklyn những năm 1980

Những bức ảnh được đăng tải dưới đây phần nào hé lộ cuộc sống ở Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, vào thập niên 1980.

An An (Theo ATI)
Các nữ sinh chơi nhảy dây trong sân trường ở Brooklyn, New York, năm 1981. Ảnh: Alamy.
Các nữ sinh chơi nhảy dây trong sân trường ở Brooklyn, New York, năm 1981. Ảnh: Alamy.
Pháo hoa rực rỡ trên cầu Brooklyn vào năm 1983 nhân dịp kỷ niệm 100 năm khánh thành cây cầu. Ảnh: Thư viện Quốc hội.
Pháo hoa rực rỡ trên cầu Brooklyn vào năm 1983 nhân dịp kỷ niệm 100 năm khánh thành cây cầu. Ảnh: Thư viện Quốc hội.
Một nhóm người lớn tuổi ngồi uống nước, trò chuyện trên vỉa hè ở Brooklyn. Ảnh: Facebook.
Một nhóm người lớn tuổi ngồi uống nước, trò chuyện trên vỉa hè ở Brooklyn. Ảnh: Facebook.
Một ban nhạc đang chơi nhạc tại nhà hàng Gage &amp; Tollner ở Brooklyn. Ảnh: Facebook.
Một ban nhạc đang chơi nhạc tại nhà hàng Gage & Tollner ở Brooklyn. Ảnh: Facebook.
Tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới nhìn từ cầu Brooklyn hàng chục năm trước. Ảnh: ATI.
Tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới nhìn từ cầu Brooklyn hàng chục năm trước. Ảnh: ATI.
Du khách đến thăm Vườn bách thảo Brooklyn. Ảnh: Facebook.
Du khách đến thăm Vườn bách thảo Brooklyn. Ảnh: Facebook.
Công viên Boro sau một trận bão tuyết vào khoảng năm 1983-1984. Ảnh: Flickr.
Công viên Boro sau một trận bão tuyết vào khoảng năm 1983-1984. Ảnh: Flickr.
Đảo Coney vào những năm 1980. Ảnh: Thư viện Quốc hội.
Đảo Coney vào những năm 1980. Ảnh: Thư viện Quốc hội.
Một nhóm người cưỡi ngựa qua công viên. Ảnh: Facebook.
Một nhóm người cưỡi ngựa qua công viên. Ảnh: Facebook.
Đường Plaza đầy sương mù vào tháng 10/1983. Ảnh: Bảo tàng Brooklyn.
Đường Plaza đầy sương mù vào tháng 10/1983. Ảnh: Bảo tàng Brooklyn.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Brooklyn trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Brooklyn trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons.
Mọi người đi bộ trên một con phố ở Brooklyn hàng chục năm trước. Ảnh: Thư viện Quốc hội.
Mọi người đi bộ trên một con phố ở Brooklyn hàng chục năm trước. Ảnh: Thư viện Quốc hội.
Đại lộ số 7 của Brooklyn vào những năm 1980. Ảnh: Facebook.
Đại lộ số 7 của Brooklyn vào những năm 1980. Ảnh: Facebook.
An An (Theo ATI)
#Cuộc sống Brooklyn thập niên 1980 #Cảnh quan và kiến trúc Brooklyn #Cuộc sống đô thị New York #Brooklyn thập niên 1980 #New York #Mỹ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT