Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ảnh lịch sử hé lộ cuộc sống trên thế giới nhiều năm trước

Thế giới

Ảnh lịch sử hé lộ cuộc sống trên thế giới nhiều năm trước

Những bức ảnh được trang Bored Panda đăng tải dưới đây hé lộ một số sự kiện lịch sử nhiều năm trước.

An An (Theo BP)
Một tiểu đoàn Maori biểu diễn điệu nhảy Haka ở Helwan, Ai Cập, năm 1941. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Một tiểu đoàn Maori biểu diễn điệu nhảy Haka ở Helwan, Ai Cập, năm 1941. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Điệu múa mặt nạ Tsam ở Mông Cổ năm 1925.
Điệu múa mặt nạ Tsam ở Mông Cổ năm 1925.
TC Twain trong phòng thí nghiệm của Nikola Tesla nhiều năm trước. Theo Bored Panda, TC Twain thường xuyên đến thăm và làm tình nguyện tại phòng thí nghiệm của Nikola Tesla vào những năm 1890, nơi ông nổi tiếng với việc thử nghiệm máy dao động cơ học của Tesla.
TC Twain trong phòng thí nghiệm của Nikola Tesla nhiều năm trước. Theo Bored Panda, TC Twain thường xuyên đến thăm và làm tình nguyện tại phòng thí nghiệm của Nikola Tesla vào những năm 1890, nơi ông nổi tiếng với việc thử nghiệm máy dao động cơ học của Tesla.
Bức ảnh chân dung dưới nước đầu tiên được chụp vào năm 1899 tại Banyuls-sur-Mer, Pháp.
Bức ảnh chân dung dưới nước đầu tiên được chụp vào năm 1899 tại Banyuls-sur-Mer, Pháp.
Những cô gái giao đá lạnh năm 1918. Bức ảnh được lưu trữ tại Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ chụp ngày 16/9/1918.
Những cô gái giao đá lạnh năm 1918. Bức ảnh được lưu trữ tại Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ chụp ngày 16/9/1918.
Các y tá bế trẻ sơ sinh trong đợt diễn tập ứng phó với cuộc tấn công bằng khí độc tại một bệnh viện ở London (Anh) năm 1940.
Các y tá bế trẻ sơ sinh trong đợt diễn tập ứng phó với cuộc tấn công bằng khí độc tại một bệnh viện ở London (Anh) năm 1940.
Julia Pastrana sinh năm 1834 tại Mexico. Bà mắc phải hai căn bệnh hiếm gặp, trong đó một chứng bệnh di truyền gọi là hypertrichosis terminalis.
Julia Pastrana sinh năm 1834 tại Mexico. Bà mắc phải hai căn bệnh hiếm gặp, trong đó một chứng bệnh di truyền gọi là hypertrichosis terminalis.
Trong ảnh là người Ainu ở miền Bắc Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20.
Trong ảnh là người Ainu ở miền Bắc Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20.
Các nữ công nhân làm việc trong một nhà máy năm 1922.
Các nữ công nhân làm việc trong một nhà máy năm 1922.
Được chụp vào năm 1923, bức ảnh này ghi lại cảnh hai nhân viên bán hàng của Công ty May mặc Bảo hộ New York thử nghiệm mẫu áo chống đạn siêu nhẹ.
Được chụp vào năm 1923, bức ảnh này ghi lại cảnh hai nhân viên bán hàng của Công ty May mặc Bảo hộ New York thử nghiệm mẫu áo chống đạn siêu nhẹ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
An An (Theo BP)
#ảnh lịch sử thế giới #cuộc sống xưa #ảnh chụp lịch sử #diễn biến lịch sử qua ảnh #ảnh các sự kiện lịch sử #ảnh cuộc sống hàng ngày trước đây

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT